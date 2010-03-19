HP'nin tablet çözümü Slate hakkındaki bilgiler detaylandı.

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HP'nin tablet çözümü Slate

Apple iPad ile kızışan tablet PC yarışı HP'nin Windows 7'li tablet çözümü Slate ile daha çok alternatifli bir hal alıyor. Clipset sitesinin haberine göre Slate, 546 Dolar fiyat ile kullanıcılara sunulacak. iPad'in giriş seviyesi fiyatı olan 499 Dolar'dan çok fazla olmadığı düşünülürse HP'nin uygun fiyat belirlemiş olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Alınan diğer bilgilere göre tabletin flash, USB, hafıza kartı ve ön kamera destekleyeceği ve işlemci olarak yarı iletken pazarın devi Intel'in Atom işlemcisini kullanacağı ve bu bilgilerin direkt olarak HP'den alındığı belirtiliyor. Yine de bu bilgilerin kesin olmadığını, ancak önümüzdeki Haziran ayında yapılması beklenen tanıtım ile kesinleşebilceğini söylememizde fayda var(Avrupa'da ise Eylül ayına kadar piyasada olması bekleniyor).