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HP'nin tablet çözümü Slate hakkındaki bilgiler detaylandı

HP'nin tablet çözümü Slate hakkındaki bilgiler detaylandı.
9 yıl
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Haber Editörü
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HP'nin tablet çözümü Slate hakkındaki bilgiler detaylandı
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HP'nin tablet çözümü Slate

Apple iPad ile kızışan tablet PC yarışı HP'nin Windows 7'li tablet çözümü Slate ile daha çok alternatifli bir hal alıyor. Clipset sitesinin haberine göre Slate, 546 Dolar fiyat ile kullanıcılara sunulacak. iPad'in giriş seviyesi fiyatı olan 499 Dolar'dan çok fazla olmadığı düşünülürse HP'nin uygun fiyat belirlemiş olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Alınan diğer bilgilere göre tabletin flash, USB, hafıza kartı ve ön kamera destekleyeceği ve işlemci olarak yarı iletken pazarın devi Intel'in Atom işlemcisini kullanacağı ve bu bilgilerin direkt olarak HP'den alındığı belirtiliyor. Yine de bu bilgilerin kesin olmadığını, ancak önümüzdeki Haziran ayında yapılması beklenen tanıtım ile kesinleşebilceğini söylememizde fayda var(Avrupa'da ise Eylül ayına kadar piyasada olması bekleniyor).


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DavutGENC 9 yıl
sistemin gereksinimlerine bakılırsa gercekden güzel bir ürün gibi duruyor
alıcak olan arkadaşlar İpad e yıgınla para vermek yerine cözüm üretsinler
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TELESCOPE 9 yıl
alacak olanlar elbette çıkacaktır,iyi günlerde kullansınlar ne diyelim, fiyatı nispeten uyar
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Rainbow6 9 yıl
ben fiyati cok buldum janjan da olsa applenin kullandigi malzeme kalitesi tartisilmaz ozellikle ekrani ve bundaki teknoloji .. ote yandan hp nin daha onceden cikardigi tablet laptop karisimi urunlerinin anakartinin ve wifi unutelerinin cayir cayir yandigini hatali uretimler oldugu halde hpnin bunlari kabul etmediginide biliyorum.. sonucta atom kullanacak buda cok iyi bir platform degil asus da da netbooku tabletleme :) projesi var netbook ona dogru gidiyo su an
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Tora 9 yıl
Fiyatlandırması iPad'e göre iyi. Birçok kırpıntı ile iPad'i o fiyata satmaları ve 150bin "kek" bulmaları da pazarlama konusunda başarılarını gösteriyor.
Umarım bilinçli kullanıcılar janjana önem vermeyip işlevselliğe yönelerek düzgün bir işletim sistemi + aksesuara sahip bir aygıta yönelirler.
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