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    Metaverse odaklı akıllı telefon HTC Desire 22 Pro tanıtıldı

    HTC, genişletilmiş gerçeklik cihazlarıyla uyumlu yeni akıllı telefonu Desire 22 Pro’yu tanıttı. Metaverse’den faydalanan HTC Desire 22 Pro özellikleri, fiyatı ve tüm detaylarıyla haberimizde.
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    htc desire 22 pro tanıtıldı

    Yıllardır rekabetçi amiral gemisi telefon piyasaya sürmeyen HTC, sessizliğini bozdu. Bugün, geçtiğimiz yıl tanıtılan Desire 21 Pro’nun devamı niteliğindeki HTC Desire 22 Pro için şirketin metaverse’e attığı büyük bir adım da diyebiliriz.

    Metaverse’den güç alan telefon

    Yeni HTC telefonun yakın zamanda duyurulan sanal gerçeklik gözlüğü Vive Flow VR ile mükemmel bir uyum içerisinde çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Kulaklık herhangi bir Android telefonla çalışabiliyor; bu nedenle Desire 22 Pro’nun farklı nasıl bir deneyim sunacağı merak konusu. Telefonun kripto varlıkları yönetmek için bir dijital cüzdan içerdiği ve ücretsiz bir NFT ile birlikte geldiği belirtiliyor ancak bu pazara göre değişiklik gösterebilir.

    Desire 22 Pro’nun özelliklerine bakarak orta seviye akıllı telefon olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 120Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç büyüklüğünde 1080p ekran, sol üst kısımda 32 megapiksel selfie kamerayı barındıran delikli çentik içeriyor. Cihazın arkasını çevirdiğimizde üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. 64 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü HTC Desire 22 Pro telefonun kamera sistemini oluşturuyor.

    8GB RAM 128GB depolama alanı ile gelen telefona 4520 mAh pil ve Qualcomm Snapdragon 695 işlemci güç veriyor. Kablosuz ve ters kablosuz şarj desteği mevcut. Android 12 sürümü ile geliyor ve toza suya dayanıklılık için IP67 sertifikasına sahip.

    Siyah ve altın renk seçenekleri bulunan telefon, fark edeceğiniz üzere şirketin eski blok zinciri destekli akıllı telefonu Exodus 1’i çok andırıyor. Telefonun fiyatı 399 pound, çıkış tarihi de 1 Ağustos olarak açıklandı.

    HTC Desire 22 Pro özellikleri

    • 6.6 inç, 20:9 FHD+, 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemci
    • 8 GB RAM
    • 128 GB dahili depolama
    • Android 12 işletim sistemi
    • 166.3 x 76.9 x 9.4 mm 
    • 205.5 gr ağırlık

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