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    Teknoloji devleri metaverse standartlarını oluşturmak için ortak anlaşma yaptı

    Aralarında Meta, Microsoft, Nvidia, Unity ve Sony gibi teknoloji devlerinin bulunduğu şirketler, Metaverse Standartları Forumu'nda bir araya geldi.                          
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    Teknoloji devleri metaverse standartlarını oluşturacak
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    Metaverse, hemen hemen birçok şirketin odak noktası haline gelmiş durumda. Şirketler, bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak içerisinde Meta, Microsoft, Nvidia, Unity ve Sony gibi teknoloji devlerinin bulunduğu 30 şirket, metaverse için bir altyapı oluşturmak üzere Metaverse Standartları Forumu’nu kurdu.

    Yapılan basın açıklamasına göre; söz konusu metaverse forumu, metaverse standartlarının benimsenmesini hızlandırmak için pragmatik, eylem tabanlı projelere ve açık kaynak araçlarına odaklanırken, aynı zamanda tutarlı terminoloji ve dağıtım yönergeleri geliştirecek.

    Diğer yandan forum, tekelleşmenin önüne geçecek ve yeni projelerin gelişimine katkıda bulunacak. Projenin kurucu şirketleri arasında Meta, Microsoft, Nvidia, Unity ve Sony gibi isimler yer alırken, Adobe, AutoDesk, Maxon, Ar Cloud, Qualcomm, Ikea, Huawei, Lamina, Ribose ve Avataar da katılımcılar arasındaydı. Apple ise bu oluşuma katılmadı.

    Ayrıca metaverse formu ile ilgili olarak Adobe’un Başkan Yardımcısı Stefano Corazza şu ifadeleri kullandı:

    “Adobe, Metaverse Standartlar Forumu’na katılmaktan heyecan duyuyor. PDF ve DNG ile yaptığımız gibi, dijital deneyimler için temel standartları tanımlayarak sektöre katkıda bulunmak tarihimizde var”

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