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HTC Desire, Legend ve HD Mini (?) yarın tanıtılabilir

9 yıl
9,5b
1
17
Diğer
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın sayılı cep bilgisayarı üreticilerinden HTC'nin duyuruları yarın gerçekleştireceği kesinlik kazandı. Barselona'daki etkinlik kapsamında firmanın iki tane Android işletim sistemli ve bir tane de Windows Mobile işletim sistemli modeliyle karşımıza çıkması bekleniyor. Beklenen telefonlar arasında Desire (eski kod adıyla Bravo), Legend ve Touch HD bulunuyor.

Telefonlara ait olduğu iddia edilen teknik özellikler kısaca şu şekilde;

HTC Desire, Legend ve HD Mini (?) yarın tanıtılabilir
Tam Boyutta Gör

(HTC Desire ''Bravo'')

- Quadband GSM / HSDPA
- 1 GHz Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemci
- 576 MB RAM / 512 MB ROM
- Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi
- 3.7 inç, 480x800 piksel dokunmatik AMOLED (kapasitif) ekran
- İvme sensörü, ışık sensörü
- 3.5 mm jak girişi
- WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları
- microSD kart girişi
- 1280x720 piksel video kaydı
- RDS'li FM radyo
- 1400 mAh lityum iyon batarya

 

HTC Desire, Legend ve HD Mini (?) yarın tanıtılabilir
Tam Boyutta Gör

(HTC Legend)

 

- Quadband GSM / HSDPA
- 600 MHz Qualcomm M7227 işlemci
- 384 MB RAM / 512 MB ROM
- 3.2 inç 320x480 piksel dokunmatik AMOLED (kapasitif) ekran
- İvme sensörü
- 3.5 mm jak girişi
- WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları
- microSD kart girişi
- 5 MP kamera, otomatik odaklama
- RDS'li FM radyo - 1300 mAh batarya

 


(HTC HD Mini)

- Windows Mobile 6.5.3 işletim sistemi
- 3.2 inç dokunmatik ekran

HTC cephesindeki gelişmeleri ilgiyle izliyoruz. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.


http://www.modaco.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
yurt dısından telefon getırebılen varmı almak ıstıyorum desıre htc lutfen yardım
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DH Misafiri 9 yıl
Yurddışında 800 tl olan bu telefonlar neyazıkki Türkiye'de "50 tl'ye çıkıyor. Ben de en sık kullandığım cihaz telefon olduğundan almayı düşünüyorum. Ama bir telefon bir laptop'dan pahalı ise bilemiyorum. Bir sıkıntı da artık firmalar ürettikleri modelin sorunları ile fazla uğraşmıyor. Bir ürünün firmware güncellemesi taş çatlasın 2 yıl. sonra unutuluyor. hatta yedek parça bulamıyorsunuz ve hemen size bu yeni model var bunu satalım diyorlar. Üzücü.
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gerayçetin 9 yıl
Arkadaslar HTC,ye attığım maile gelen cevapta HTC DESİRENIN TÜRKİYEDE SATILMAYACAGINI söylemişler......
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tomtom45 9 yıl
Sayın bizim denizci,
Yanlış anlamayın sizi eleştirmek değil niyetim. Sadece işportada gece fenerleri 1.5 Tl, pili de içerisinde :)
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tomtom45 9 yıl
Yurddışında 800 tl olan bu telefonlar neyazıkki Türkiye'de "50 tl'ye çıkıyor. Ben de en sık kullandığım cihaz telefon olduğundan almayı düşünüyorum. Ama bir telefon bir laptop'dan pahalı ise bilemiyorum. Bir sıkıntı da artık firmalar ürettikleri modelin sorunları ile fazla uğraşmıyor. Bir ürünün firmware güncellemesi taş çatlasın 2 yıl. sonra unutuluyor. hatta yedek parça bulamıyorsunuz ve hemen size bu yeni model var bunu satalım diyorlar. Üzücü.
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mobylette 9 yıl
doğru söze ne denir. adı bile desire. maymun iştahlılığı da beraberinde getiriyor teknolojik gelişmeler.
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halitkin 9 yıl
HTC HD Mini çok hoş olmuş. dikkatimi çeken birşey oldu yalnız yeni modellerdeki tuş sayısı 5'e çıkmış.
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sotoxs 9 yıl
legend sportif göründü, güzel şık sağlam. daha yeni aldıklarımızı beğenmez olmaya başladık. acaba alışveriş hastalığı dedikleri bu mu?
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..Knight.. 9 yıl
İsteklerin sınırı, sonu yok.
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cssbaycelebi 9 yıl

sotoxs

legend sportif göründü, güzel şık sağlam. daha yeni aldıklarımızı beğenmez olmaya başladık. acaba alışveriş hastalığı dedikleri bu mu?

teknolojini sonu yok ki her geçen gün yeni bir özellik çıkıyor.
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