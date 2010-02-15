HTC Desire, Legend ve HD Mini (?) yarın tanıtılabilir

Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın sayılı cep bilgisayarı üreticilerinden HTC'nin duyuruları yarın gerçekleştireceği kesinlik kazandı. Barselona'daki etkinlik kapsamında firmanın iki tane Android işletim sistemli ve bir tane de Windows Mobile işletim sistemli modeliyle karşımıza çıkması bekleniyor. Beklenen telefonlar arasında Desire (eski kod adıyla Bravo), Legend ve Touch HD bulunuyor.

Telefonlara ait olduğu iddia edilen teknik özellikler kısaca şu şekilde;

Tam Boyutta Gör

(HTC Desire ''Bravo'')

- Quadband GSM / HSDPA

- 1 GHz Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemci

- 576 MB RAM / 512 MB ROM

- Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi

- 3.7 inç, 480x800 piksel dokunmatik AMOLED (kapasitif) ekran

- İvme sensörü, ışık sensörü

- 3.5 mm jak girişi

- WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları

- microSD kart girişi

- 1280x720 piksel video kaydı

- RDS'li FM radyo

- 1400 mAh lityum iyon batarya

Tam Boyutta Gör

(HTC Legend)

- Quadband GSM / HSDPA

- 600 MHz Qualcomm M7227 işlemci

- 384 MB RAM / 512 MB ROM

- 3.2 inç 320x480 piksel dokunmatik AMOLED (kapasitif) ekran

- İvme sensörü

- 3.5 mm jak girişi

- WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları

- microSD kart girişi

- 5 MP kamera, otomatik odaklama

- RDS'li FM radyo - 1300 mAh batarya



(HTC HD Mini)

- Windows Mobile 6.5.3 işletim sistemi

- 3.2 inç dokunmatik ekran

HTC cephesindeki gelişmeleri ilgiyle izliyoruz. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

http://www.modaco.com/