HTC Espresso'nun XML dosyası yayınlandı; Androidli yeni bir telefon daha yolda

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen cep bilgisayarı üreticilerinden HTC'nin İsveç'deki yöneticisi Patrik Andersson, 2010 yılında piyasaya sürülmesi planlanan modellerin yarısının gitgide popülerliği artan Android işletim sistemini kullanacağını söylemiş; şubat ayına doğru Hero'nun yeni varisinin boy göstereceğini ifade etmişti.
Bugün, HTC'nin Espresso kod adlı, Android işletim sistemli modelinin XML dosyası internette yayınlandı ve yeni varis Espresso olabilir mi sorusunu akıllara getirdi. XML dosyasında QWERTY klavye ve 320x480 piksellik ekran çözünürlüğü dışında hiçbir bilgi yer almıyor. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.
http://www.gsmarena.com/htc_planning_a_hero_successor_is_it_the_qwertytotting_espresso-news-1305.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle