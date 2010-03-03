HTC Snap cep telefonu video inceleme

Haber Editörü
Cep telefonlarını daha çok iş odaklı kullanan kişiler için HTC den yeni bir alternatif, Snap!Bu videomuzda telefonlarında Windows Mobile işletim sistemini kullanan HTC firmasının Snap modelini inceliyoruz. QWERTY klavyesi, inner circle özelliği ve rahat kullanılabilirliği ile HTC Snap, sürekli iletişim halinde olması gereken kullanıcılara alternatif bir çözüm sunuyor.
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Tr'de 6.5 ile satışa çıktıysa bilemiyorum.
İnceleme doğru o zaman.Güzel bir anlatım ve akıcı.
Teşekkürler.
Merhaba,
Kutunun üstündeki bilgi doğru, telefon ilk çıktığında WinMo 6.1 ile çıkmış ama yeni parti üretimlerde WinMo 6.5 ile geliyor, Türkiye de buna dahil. HTC sitesini güncellemeyi unutmuş herhalde :)
Teşekkürler
Htc Snap 6.5 WM işletim sistemine sahip değil. Htc Sitesinde Operating System Windows Mobile® 6.1 Standard olarak tanıtıldı.Link'i burada htc.com/...
Farklı inceleme sitesindeki işl.sistemi 6.1
gsmarena.com/...
Teşekkürler.
Güzel ve net bir anlatım olmuş. Diğer incelemelerini de bekliyor olacağız.