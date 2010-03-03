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HTC Snap cep telefonu video inceleme

9 yıl
85,7b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Cep telefonlarını daha çok iş odaklı kullanan kişiler için HTC den yeni bir alternatif, Snap!
Bu videomuzda telefonlarında Windows Mobile işletim sistemini kullanan HTC firmasının Snap modelini inceliyoruz. QWERTY klavyesi, inner circle özelliği ve rahat kullanılabilirliği ile HTC Snap, sürekli iletişim halinde olması gereken kullanıcılara alternatif bir çözüm sunuyor.


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qqqqqq0 7 yıl
yok.
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arsima 9 yıl
güzel bir inceleme olmuş bu incelemeyi izledikten sonra daha çok almak istiyorum bu telefonu bilgisayarım çalınmamış olsaydı hemen alacaktım
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shamanmuratcan 9 yıl
güzel
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lvlono 9 yıl
Standart 3.5mm jak bayağı gerekli. Kullandığım telefonda Standart jak yok ama sonraki kullanacağım telefonları satın almak için tercih sebebim olacaktır.
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Pulstar 9 yıl
Güzel inceleme. Elinize sağlık. Rakipleriyle kıyaslaması da olsaydı tam süper olurdu. EZEL de fevkalade bir seçim olmuş. :)
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Asonas 9 yıl
Bir yerde yanlışlık var ama nerede :D Kutu üstünde 6.5 yazıyor biraz görebildiğim net göremdim ama htc sitesinde 6.1 görünüyor.
Tr'de 6.5 ile satışa çıktıysa bilemiyorum.
İnceleme doğru o zaman.Güzel bir anlatım ve akıcı.
Teşekkürler.
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nexusinfinite 9 yıl
gereksiz bi soru sormak istiyorum
bu video imovie ile mi hazırlandı?
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enderc 9 yıl
Asonas

Bir yerde yanlışlık var ama nerede :D Kutu üstünde 6.5 yazıyor biraz görebildiğim net göremdim ama htc sitesinde 6.1 görünüyor.

Tr'de 6.5 ile satışa çıktıysa bilemiyorum.

İnceleme doğru o zaman.Güzel bir anlatım ve akıcı.

Teşekkürler.


Merhaba,

Kutunun üstündeki bilgi doğru, telefon ilk çıktığında WinMo 6.1 ile çıkmış ama yeni parti üretimlerde WinMo 6.5 ile geliyor, Türkiye de buna dahil. HTC sitesini güncellemeyi unutmuş herhalde :)

Teşekkürler
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Asonas 9 yıl
İncelemede yanlışlık var.
Htc Snap 6.5 WM işletim sistemine sahip değil. Htc Sitesinde Operating System Windows Mobile® 6.1 Standard olarak tanıtıldı.Link'i burada htc.com/...
Farklı inceleme sitesindeki işl.sistemi 6.1
gsmarena.com/...
Teşekkürler.
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musAKka 9 yıl
Seni özlemiştik Ender.


Güzel ve net bir anlatım olmuş. Diğer incelemelerini de bekliyor olacağız.
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@nano@ 9 yıl
nokia e serisinden tutunda bunlara kadar hepsinin küçücük ekranı midemi bulandırıyor
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8gen 9 yıl
evet fiyatı itibariyle iyi bir telefon gibi gözüküyor. Özellikle blackberry 8320 ile kıyasladığınızda...
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tuzunoglu 9 yıl
ezel tanıtımı uzun sürmüş :D
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bilgin_yener 9 yıl
inceleme ve seçilen model gerçekten kritik onem taşıyor, şuan ürünün 600 tl cıvarında olmasıda çok iyi ama incelemede yakın rakipleriylede kısa kıayslamalar yapılabılır, bu inceleme kötü demek degil gerçekten çok güzel ama size mükemmel olan yakışır,
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