HTC Snap cep telefonu video inceleme

Cep telefonlarını daha çok iş odaklı kullanan kişiler için HTC den yeni bir alternatif, Snap!

Bu videomuzda telefonlarında Windows Mobile işletim sistemini kullanan HTC firmasının Snap modelini inceliyoruz. QWERTY klavyesi, inner circle özelliği ve rahat kullanılabilirliği ile HTC Snap, sürekli iletişim halinde olması gereken kullanıcılara alternatif bir çözüm sunuyor.