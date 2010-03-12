HTC Tattoo için Android v2.1 (Eclair) güncellemesi yolda

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Cep bilgisayarı pazarının önde gelen üreticilerinden HTC'nin Hero modelinin ardından Tattoo da Android v2.1 (Eclair) güncellemesi adayları arasına giriş yaptı. HTC yetkilileri tarafından onaylanan sürpriz gelişmeye göre güncelleme üzerinde hala çalışılıyor ve çalışmanın ne zaman sona ereceğine dair yorum yapmak için henüz erken.

528 MHz saat hızındaki Qualcomm MSM7225 işlemcisinden ve 256 MB RAM'den güç alan sade tasarıma sahip HTC Tattoo'nun teknik özelliklerini sizler için kısaca özetleyecek olursak dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, 2.8 inç boyutunda 240x320 piksel dokunmatik ekran, Sense arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 3.2 megapiksel kamera, Bluetooth, WI-FI, A-GPS, RDS'li FM radyo ve 1100 mAh batarya göze çarpıyor.

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