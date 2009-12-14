HTC'nin Androidli modelleri Legend ve Bravo detay kazanıyor

Akıllı telefon sektörünün kilit oyuncularından HTC'nin bir kaç gün önce 2010 yılı yol haritası internete gizlice sızdırılmıştı ve üreticinin yol haritası kapsamındaki modellerden ikisi Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan Legend ile Bravo'ydu. Akıllı telefonların daha detaylı fotoğrafları ve iddia edilen teknik özellikleri ai.rs adresinde teknoloji meraklılarıyla paylaşıldı.

Sitede yayınlanan bilgilere göre HTC Legend, 112 x 56.3 x 11 mm ebatlarında tasarıma sahip ve dört band GSM - HSDPA şebekelerine destek veriyor. Telefonun ön yüzünde 3.2 inç (~8.1 cm) 480x320 piksel (HVGA) kapasitif dokunmatik ekran konumlandırılmış ve ekran, LCD'ye göre daha başarılı kontrast oranı ile daha düşük güç tüketimi avantajlarlarıyla öne çıkan AMOLED teknolojisi desteğini arkasına almış. Anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama ve led flaş özellikli kameranın yeterli görüldüğü telefona 600 MHz'lik Qualcomm MSM 7227 işlemci ve 256 MB RAM güç sağlıyor. Diğer özellikler arasında ise WI-FI, Bluetooth, A-GPS, G-sensor, dijital pusula, microSD kart girişi, 3.5 mm jak girişi ve 1300 mAh batarya bulunuyor. Legend'ın mayıs ayına doğru piyasaya sürüleceği düşünülürken fiyatla ilgili bilgi mevcut değil.

HTC'nin üzerindeki örtüler kaldırılan ikinci modeli de 1 GHz saat hızındaki Qualcomm Snapdragon işlemcisinden ve 320 MB RAM'den güç almakta. Dörtband GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen Bravo'da 3.7 inç (~9.3 cm) boyutunda ve 800x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran ve otomatik odaklama özelliğine sahip 5 MP kamera bulunmakta. Ekran, AMOLED teknolojisini kullanıyor. WI-FI, Bluetooth, A-GPS gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde tutan model 3.5 mm jak girişi, G-sensor ve dijital pusula özellikleriyle dikkat çekmekte. Bravo'nun ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini koruyor.

http://ai.rs/2009/12/htc-legend/