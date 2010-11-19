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HTC'nin yeni telefonu Merge'in resmi fotoğrafları yayınlandı

8 yıl
17,5b
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16
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin yeni telefonu Merge'in resmi fotoğrafları yayınlandı
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Arka arkaya sızdırılan casus görüntülerden sonra HTC'nin yeni telefonu Merge, resmi fotoğraflarıyla boy gösterdi. Verizon tarafından satışa sunulacak telefon, tasarım özellikleri ve QWERTY klavyesiyle, Avrupa'da satışta olan Desire Z modelini hatırlatıyor. 3.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan ve Qualcomm'un 800MHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan telefon 512MB RAM ile geliyor ve Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Flash 10.1 desteği de sunuyor.

CDMA ve GSM ağlarıyla çalışmak üzere tasarlanan HTC Merge'in yakında satışa sunulması beklenirken, sözleşmeli ve sözleşmesiz fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

HTC'nin yeni telefonu Merge'in resmi fotoğrafları yayınlandı
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dost1984 8 yıl
kodumun telini alanın aklı yok ben nediyim yaaa
alın android birazda o gelişsin hem bunutut 3g ve radyosuda var teknoloji diyenlerin T den haberi yok eksik özellikli tel alıyolar amac hava v reklam
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oktayakgoz 8 yıl
htc nin tasarımcısı ya değişmiş yada lavaboya gitmiş çırağa bırakmışlar işi ne tipsiz modeller geliyor htc den
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Bl00dyHell 8 yıl
Ïşlemciyi 1 ghz veya yukarısı yapmamaları yazık olmuş.
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ToisAndro 8 yıl
Arkadaşlar kullanılan işlemcinin markasına baksanıza. Belkide fiyat performans dengesi sunuyordur. Hem Android için 600Mhz bile yeterken 1GHZ gereksiz. Fiyata bakacağız artık. Fiyatı düşürecek ki bu işlemciyi kullanmışlar. Yani inşallah.
Ayrıca Sadece 2-3 model üretse diyen arkadaşlar. Bu düşünceniz saçma. Apple telefon üretmiyor. Sadece yaptırıp satıyor. Bu firma iste telefon üreticisi. Bunu Samsung'a deseniz anlarım. Şimdi bir düşünün. Apple'ın sattığı kitlenin potansiyeline bakın HTC'ninkine bakın. Bir firma sadece telefon üreticisiyse her kitleye hitap etmeli. Apple sadece telefondan kazanmadığı için bu kadarı yeter ona. Ayrıca Apple istesede bu kadar çok model çıkaramaz. Çünkü kendisi üretmiyor. Yani aslında Apple bu bir model satışını stratejisi olduğundan değil daha fazlasına yetişemeyeceğinden ve gücü yetmeyeceğinden böyle yapıyor.
Ama sizin 2-3 model üretmesini istemenizin nedeni verilen desteğin fazla olmaması ise haklısınız. Destek veremeyeceksen neden o kadar çok model üretiyorsun değil mi?
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Batuist 8 yıl

raz0r38

..Yani aslında Apple bu bir model satışını stratejisi olduğundan değil daha fazlasına yetişemeyeceğinden ve gücü yetmeyeceğinden böyle yapıyor.


yani tesbitim için kusura bakma ama o kadar saçmalamışsın ki (kusura bakma daha iyi izah edebilecek başka kelime bulamıyorum) sadece ve sadece şu alıntı yaptığım cümle bile ne kadar saçmaladığının göstergesi.. daha fazlasına yetişemeyeceği dediğin firma dünyanın en değerli teknoloji şirketi nasdaq verilerine göre!!!

Bu şu demek tonlarca telefon çıkaran ve senin dediğinin aksine yetiştirebilen (?) birçok firmayı nakit para vererek satın alabilir!!! borç kredi vesaire de değil nakit!!!
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Batuist 8 yıl
aslında htc apple gibi yapsaydı çok daha başarılı bir marka olabilirdi.. o da yılda bir ton farklı model çıkaracağına bir tane çıkarıp adam gibi onun üzerine düşseydi bence daha etklili bir marka olurdu.. gerçekten oldukça kaliteli bir marka ve kendini sevidirirdi.. Model sayısı fazla olunca telefonlara gelen yazılım güncellemeleri vs. çok daha geç çıkıyor hatta bazen hiç çıkmıyor.. Bu da aslında adamların yazılımı pek önemsemediği anlamına geliyor.. örnek hd2.. süper telefon ama işletim sistemi beş para etmez..
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Neyıh 8 yıl
Batuist

aslında htc apple gibi yapsaydı çok daha başarılı bir marka olabilirdi.. o da yılda bir ton farklı model çıkaracağına bir tane çıkarıp adam gibi onun üzerine düşseydi bence daha etklili bir marka olurdu.. gerçekten oldukça kaliteli bir marka ve kendini sevidirirdi.. Model sayısı fazla olunca telefonlara gelen yazılım güncellemeleri vs. çok daha geç çıkıyor hatta bazen hiç çıkmıyor.. Bu da aslında adamların yazılımı pek önemsemediği anlamına geliyor.. örnek hd2.. süper telefon ama işletim sistemi beş para etmez..


katılıyorum sadece 3 tane model üzerinde dursun üretsin bak o zaman bu modeller nasıl tutuyor.!

örneğin şuanki; HD2 modeli gibi, çok profosfonel bir model kanaatimce, zaten uzun süre favori olur bu model.
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santanio 8 yıl
neden 800 mhz anlamış değilim... batarya süresini arttırmak içinmi düşündüler acaba.
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kesbi 8 yıl
Nokia 680lik külüstür işlemciyle bu kadar satış yapınca ona özendi heralde.
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