HTC'nin yeni telefonu Merge'in resmi fotoğrafları yayınlandı

Arka arkaya sızdırılan casus görüntülerden sonra HTC'nin yeni telefonu Merge, resmi fotoğraflarıyla boy gösterdi. Verizon tarafından satışa sunulacak telefon, tasarım özellikleri ve QWERTY klavyesiyle, Avrupa'da satışta olan Desire Z modelini hatırlatıyor. 3.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan ve Qualcomm'un 800MHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan telefon 512MB RAM ile geliyor ve Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Flash 10.1 desteği de sunuyor.

CDMA ve GSM ağlarıyla çalışmak üzere tasarlanan HTC Merge'in yakında satışa sunulması beklenirken, sözleşmeli ve sözleşmesiz fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.