HTC'nin yeni telefonu Merge'in resmi fotoğrafları yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Arka arkaya sızdırılan casus görüntülerden sonra HTC'nin yeni telefonu Merge, resmi fotoğraflarıyla boy gösterdi. Verizon tarafından satışa sunulacak telefon, tasarım özellikleri ve QWERTY klavyesiyle, Avrupa'da satışta olan Desire Z modelini hatırlatıyor. 3.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan ve Qualcomm'un 800MHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan telefon 512MB RAM ile geliyor ve Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Flash 10.1 desteği de sunuyor.
CDMA ve GSM ağlarıyla çalışmak üzere tasarlanan HTC Merge'in yakında satışa sunulması beklenirken, sözleşmeli ve sözleşmesiz fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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alın android birazda o gelişsin hem bunutut 3g ve radyosuda var teknoloji diyenlerin T den haberi yok eksik özellikli tel alıyolar amac hava v reklam
Ayrıca Sadece 2-3 model üretse diyen arkadaşlar. Bu düşünceniz saçma. Apple telefon üretmiyor. Sadece yaptırıp satıyor. Bu firma iste telefon üreticisi. Bunu Samsung'a deseniz anlarım. Şimdi bir düşünün. Apple'ın sattığı kitlenin potansiyeline bakın HTC'ninkine bakın. Bir firma sadece telefon üreticisiyse her kitleye hitap etmeli. Apple sadece telefondan kazanmadığı için bu kadarı yeter ona. Ayrıca Apple istesede bu kadar çok model çıkaramaz. Çünkü kendisi üretmiyor. Yani aslında Apple bu bir model satışını stratejisi olduğundan değil daha fazlasına yetişemeyeceğinden ve gücü yetmeyeceğinden böyle yapıyor.
Ama sizin 2-3 model üretmesini istemenizin nedeni verilen desteğin fazla olmaması ise haklısınız. Destek veremeyeceksen neden o kadar çok model üretiyorsun değil mi?
yani tesbitim için kusura bakma ama o kadar saçmalamışsın ki (kusura bakma daha iyi izah edebilecek başka kelime bulamıyorum) sadece ve sadece şu alıntı yaptığım cümle bile ne kadar saçmaladığının göstergesi.. daha fazlasına yetişemeyeceği dediğin firma dünyanın en değerli teknoloji şirketi nasdaq verilerine göre!!!
Bu şu demek tonlarca telefon çıkaran ve senin dediğinin aksine yetiştirebilen (?) birçok firmayı nakit para vererek satın alabilir!!! borç kredi vesaire de değil nakit!!!
katılıyorum sadece 3 tane model üzerinde dursun üretsin bak o zaman bu modeller nasıl tutuyor.!
örneğin şuanki; HD2 modeli gibi, çok profosfonel bir model kanaatimce, zaten uzun süre favori olur bu model.