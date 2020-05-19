ABD yaptırımları artarak sürüyor: TSMC artık Huawei'ye yonga seti üretmeyecek

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Gelen haberlere bakılırsa Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi daha da zor günler bekliyor. Zira ABD hükümeti, Cuma gününden itibaren Huawei'ye yeni kısıtlamalar uygulamaya başladı. Üretimde ABD ekipmanları kullanan şirketlerden biri olan TSMC, bunun yeni yönetmeliklere aykırı olduğu gerekçesiyle şirketin son yonga seti siparişini reddetti.

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Güvenilir haber kaynaklarından Nikkei Asian Review'ın raporuna göre lider çip üreticisi TSMC, ABD'nin en son yönetmeliklerine tam olarak uyması gerektiği açıklandıktan sonra, Huawei'den sipariş almayı durdurdu. Ancak TSMC daha önce aldığı siparişlerin üretimine devam edecek ancak Eylül ortasıdan önce teslim etme şartıyla.

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700 milyon değerinde sipariş reddedildi

TSMC, Kirin ailesi gibi üreticinin akıllı telefon yongalarının büyük çoğunluğunu üretmekle sorumlu. Daha net konuşacak olursak, çip üreticisi Huawei'nin amiral gemilerinde kullanılan Kirin 990 ve orta sınıf 5G cihazlarda kullanılan Kirin 820 yonga setlerini üretiyor.

TSMC'ye artık sipariş verememek, Huawei için büyük bir darbe olacak. Zira başka bir şirkete geçiş yapmak basit bir durum değil. Çok az şirket, Huawei'nin ihtiyaç duyduğu küçük ölçek ve büyük ölçekte üretim yapıyor ve bu firmalar da ABD ekipmanlarını kullanıyor olacaklar. TSMC tarafından reddedilen Huawei siparişlerinin ise 700 milyon dolar değerinde olduğu belirtilmiş. Huawei, mevcut durum hakkında yorum yapmazken, şirketin bu gelişme sonrası nasıl bir yol çizeceği ise merak konusu olmuş durumda.

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/TSMC-halts-new-Huawei-orders-after-US-tightens-restrictions

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