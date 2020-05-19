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    ABD yaptırımları artarak sürüyor: TSMC artık Huawei'ye yonga seti üretmeyecek

    ABD hükümeti Huawei'yi her koldan sıkıştırmaya devam ediyor. Son olarak ABD üretimde ekipmanları kullanan TSMC'nin, Çinli teknoloji devine üretim yapmaması istendi ve siparişler reddedildi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD yaptırımları artarak sürüyor: TSMC artık Huawei'ye yonga seti üretmeyecek
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    Gelen haberlere bakılırsa Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi daha da zor günler bekliyor. Zira ABD hükümeti, Cuma gününden itibaren Huawei'ye yeni kısıtlamalar uygulamaya başladı. Üretimde ABD ekipmanları kullanan şirketlerden biri olan TSMC, bunun yeni yönetmeliklere aykırı olduğu gerekçesiyle şirketin son yonga seti siparişini reddetti.

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    Güvenilir haber kaynaklarından Nikkei Asian Review'ın raporuna göre lider çip üreticisi TSMC, ABD'nin en son yönetmeliklerine tam olarak uyması gerektiği açıklandıktan sonra, Huawei'den sipariş almayı durdurdu. Ancak TSMC daha önce aldığı siparişlerin üretimine devam edecek ancak Eylül ortasıdan önce teslim etme şartıyla.

    ABD yaptırımları artarak sürüyor: TSMC artık Huawei'ye yonga seti üretmeyecek
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    700 milyon değerinde sipariş reddedildi

    TSMC, Kirin ailesi gibi üreticinin akıllı telefon yongalarının büyük çoğunluğunu üretmekle sorumlu. Daha net konuşacak olursak, çip üreticisi Huawei'nin amiral gemilerinde kullanılan Kirin 990 ve orta sınıf 5G cihazlarda kullanılan Kirin 820 yonga setlerini üretiyor.

    TSMC'ye artık sipariş verememek, Huawei için büyük bir darbe olacak. Zira başka bir şirkete geçiş yapmak basit bir durum değil. Çok az şirket, Huawei'nin ihtiyaç duyduğu küçük ölçek ve büyük ölçekte üretim yapıyor ve bu firmalar da ABD ekipmanlarını kullanıyor olacaklar. TSMC tarafından reddedilen Huawei siparişlerinin ise 700 milyon dolar değerinde olduğu belirtilmiş. Huawei, mevcut durum hakkında yorum yapmazken, şirketin bu gelişme sonrası nasıl bir yol çizeceği ise merak konusu olmuş durumda.



    https://asia.nikkei.com/Spotlight/Huawei-crackdown/TSMC-halts-new-Huawei-orders-after-US-tightens-restrictions Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. en beğenilen Jon_Kar
    Çin'in bug'ı TSMC miydi yani? Hani Huawei'nin işi bitti deseniz bile zor bir ihtimal.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Stanislas Xavier (Evren ) 10 dk.
    Abd'nin Çin'e yaptığı bu kabadayılığa alkış tutan o kadar çok insan var ki forumda, anlayamıyorum gerçekten. Arkadaşlar bu yapılanlar karşısında Abd'den taraf olduğunuzda yapılan her şeyi meşrulaştırdığınızın farkında mısınız, yarın yaşanacak siyasi bir gerilimde benzer şeyler Türkiye'nin askeri teknolojileri üzerinden bize yapılsa, hangi hakla bu tutuma karşı çıkacaksınız? Mesele Çin'i savunmak değil, Amerika'nın bu hukuksuzluğuna karşı olmak. Benzer bir yaklaşım Venezuela'da yapılmaya çalışılan darbe konusunda da gerçekleşiyor. Bazı "demokrasi savaşçısı" arkadaşlar, Cia güdümlü muhalefet liderini destekliyor. Maduro'yu sevmeyebilirsiniz, gitmesi gerektiğini de düşünebilirsiniz ama bu, o ülkenin halkının vereceği bir karar. Başka bir devletin para ile tuttuğu adamların bir ülkede iktidarı devirmesine demokrasi gözü ile bakıyor ve bunu meşru görüyorsanız, yarın burada da seçtiğiniz iktidarın benzer şekilde, darbelerle vs alaşağı edilmesine onay vermiş oluyorsunuz demektir. Ki buna yakın bir örneği geçtiğimiz yıllarda yaşadık.
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    volga tuygun (tuygun habora) 25 dk.
    Bir gün herkes Iphone kullanacak... :)
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    kreat 1 sa.
    Bu kararları hükümet mi alıyor yoksa trump mı ? Umarım seçimleri kaybeder.
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    joven 48 dk. kreat
    ABD başkanları sadece görüntüde vardırlar kararlar perde arkasında alınır Trump gitse bile benzer bir tablo yaşanır sadece yöntemlerde farklılık gösterir netice değişmez herkes Trump’dan dem vuruyorlar yalnız Trump üstlendiği görevi kendi tarzını yansıtarak sürdürüyor üstlendiği görevin dışına asla çıkamaz zaten çıksa onu orda bir saniye bile tutmazlar bir şekil gönderirler.
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    El Fuego 1 sa.
    Sadece işlemci değil, borsada da arz konusunda kısıtlamaya gidileceğine dair bilgiler var. Borsacılar daha iyi bilirler gerçi.


    twitter.com/...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. Jon_Kar
    Çin'in bug'ı TSMC miydi yani? Hani Huawei'nin işi bitti deseniz bile zor bir ihtimal.
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    fhrstw 1 sa. Jon_Kar
    Çin ve Abd birbirine muhtaç şuan Abd’nin yaptığı şey Çin’i bitirmek değil yavaşlatmak. Eğer Çin üretemez ve Abd tüketim yapamazsa resesyon yaşanır özellikle kırılgan ülkeler bu durumdan dolayı çok çok ağır bedeller öder. Kısacası Çin Abd’ye Abd’de Çine köpekler gibi muhtaç. Ama eğer Ab kanadından da benzer yaptırımlar gelirse o zaman çok ciddi sorun yaşar Çin.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa.
    Bu işten kârlı çıkacak olan tek şirket Samsung'tur. Olası bi hamlede çin apple gibi amerikan şirketlerinin üretimine çinde izin vermeyebilir, amerika aynı şekilde huawei oppo xiaomi gibi şirketlere yaptırım uygulayabilir ama asıl tarafsız duran Samsung'a hiç bir şey olmayacak üstüne çinli ve amerikalı şirketler birbirlerine açtıkları yaraları sarmaya çalışırken Samsung hala daha aynı şekilde devam edecek çünkü bu savaşın hiç bir yerinde yer almadı. Bir başka düşüncem ise Huawei'ye yapılanlar şu an Samsung'a yapılsaydı elinde kullanmak için eminim ki 2. 3.planı vardı ki hala daha geliştiriyordur. Mesela Tizen vardı kim bilir belki kapalı kapılar ardında hala daha geliştiriliyordur zor günler için:))
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    Onurmsq (--- ----) 1 sa. danlabilic
    Çin bir devlet. Çinde üretime neden izin vermesin? okadar milyarlarca dolar hem vergi hem para hem ihracat hem istihdam kazanıyor. başta apple var. Apple'ı Güney Koreye (Samsung) mi kaptırsın. Markalarla devletleri bir karşılaştırmayın. Çin devleti başka işlemci kullan der. ya da samsung üretimine yaptır der. ya da bunun için kendi fabrikanı aç der.
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