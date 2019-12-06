Huawei Band 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin iddialı Nova akıllı telefon serisini tanıttığı etkinlikte bir de giyilebilir cihaz sürprizi vardı. Huawei Band 4 Pro modeli yeni tanıtılan Band 4 modeline göre bazı iyileştirmeler getiriyor.

Huawei Band 4 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Band 4 Pro modelinde 0.95 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Bilekliğin asıl ekran teması dışında üçüncü taraf ekran temaları da indirilebiliyor. Gövde fırçalanmış metal çerçeveye sahipken kayışlar da deriyi tahriş etmeyecek materyalden.

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Bileklikte 11 farklı spor modu yer alıyor. Ayrıca 127 farklı spor verisini tutabiliyor. Dahili GPS sayesinde bağımsız olarak konum verisi toplayabiliyor. SpO2 ölçer ise kandaki oksijen miktarını doğru bir şekilde ölçebiliyor. Yine nabız ölçer ve uyku takibi de mevcut.

NFC yongası sayesinde mobil ödeme destekleniyor ve 252 şehir ulaşım kartı tanımlanabiliyor. Ayrıca Alipay desteği de mevcut. Modelin önceki nesilden farklı olarak 3 pinli bir şarj yuvası var. Huawei Band 4 Pro modeli 56$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2019/12/06/huawei-band-4-pro-launched-with-built-in-nfc-gps-and-more/