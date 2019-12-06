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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Band 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei Band 4 Pro fitness bilekliği temassız ödemeler için NFC desteği ve GPS yongası ile önceki nesilden farklılaşıyor. Huawei Band 4 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei Band 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei’nin iddialı Nova akıllı telefon serisini tanıttığı etkinlikte bir de giyilebilir cihaz sürprizi vardı. Huawei Band 4 Pro modeli yeni tanıtılan Band 4 modeline göre bazı iyileştirmeler getiriyor.

    Huawei Band 4 Pro özellikleri ve fiyatı

    Huawei Band 4 Pro modelinde 0.95 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Bilekliğin asıl ekran teması dışında üçüncü taraf ekran temaları da indirilebiliyor. Gövde fırçalanmış metal çerçeveye sahipken kayışlar da deriyi tahriş etmeyecek materyalden.

    Ayrıca Bkz. "Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi"

    Bileklikte 11 farklı spor modu yer alıyor. Ayrıca 127 farklı spor verisini tutabiliyor. Dahili GPS sayesinde bağımsız olarak konum verisi toplayabiliyor. SpO2 ölçer ise kandaki oksijen miktarını doğru bir şekilde ölçebiliyor. Yine nabız ölçer ve uyku takibi de mevcut.

    NFC yongası sayesinde mobil ödeme destekleniyor ve 252 şehir ulaşım kartı tanımlanabiliyor. Ayrıca Alipay desteği de mevcut. Modelin önceki nesilden farklı olarak 3 pinli bir şarj yuvası var. Huawei Band 4 Pro modeli 56$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/06/huawei-band-4-pro-launched-with-built-in-nfc-gps-and-more/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 6 gün
    Pro ismini Huawe alti ustu fazla ozelligi olmayan fazla donanimi olmayan bir bileklige kullanmalari cok absurt! Pro kelimesi huawei ile CILKI CIKMISTIR !
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    01myavuz 6 gün
    Şu cihazlara şeker ölçüm özelliği gelse efsane olur. 2000 TL den satsada alınır.
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    alaz1903 6 gün
    Dahili GPS özelliği olması çok iyi. Bir de Türkçe dil desteği verirlerse Mi Band 4'ü satar bunu alırım.
    Mi Band 4'ü İngilizce, hatta Çince menude bile kullanabiliyorum ancak Xioami'nin Türkiye'de o kadar cihaz satıp iki satır Türkçe çeviri yapmaktan imtina etmesine gıcık oldum.
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    DokuzKuyrukluTilki 6 gün alaz1903
    Güncelleme ile verileceği söylendi fakat gelmedi bir türlü. Türkçe olsa bile ingilizce kullanacağım için dert etmiyorum bir cihaz Türkçe destekli mi değil mi.
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