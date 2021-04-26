Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Band 6 Türkiye’de satışta: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei'in yeni akıllı bilekliği Huawei Band 6 ülkemizde ön siparişe açıldı. Satış fiyatı 549 TL olarak belirlenen bilekliğin özellikleri haberimizde.
    26 Nisan 2021, 15:19 (12 sa.)
    4,2b
    5
    15
    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Huawei Band 6 Türkiye’de satışta: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei’in akıllı bileklik ailesinin en yeni üyesi Huawei Band 6, 549 TL’lik fiyatı ile Türkiye’de ön siparişe açıldı. Ön siparişle depozito ödeyen müşterilere 50 TL indirim yapılacak. Ayrıca Freebuds 4i’de geçerli 70 TL indirim kodu hediye ediliyor. 8 Mayıs'tan sonra sevkiyatın başlaması planlanıyor.

    Piyasadaki tüm akıllı bileklik modelleri uygun fiyatıyla hayatımıza girse de yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte fiyatlar giderek artmaya başladı. Huawei Band 6 modeli de yüksek fiyatlı akıllı bileklikler arasına giriyor. Fiyatı neredeyse Huawei Watch Fit’i yakalamış durumda.

    Huawei Band 6 özellikleri

    Huawei Band 6, Huawei Band 4 Pro’nun devamı olarak üretildi. Muhtemelen Xiaomi Mi Band ile rakamları eşitlemek için Huawei Band 5 ismi yerine doğrudan Huawei Band 6’ya geçildi. Huawei Band 6, 1,47 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Ekran önceki modele göre hem uzadı hem de genişledi. Böylece saat üzerinden daha fazla bilgi görüntülenebiliyor. Ekran çerçeveleri ince tutulduğu için daha şık ve daha kullanışlı bir ekran ortaya çıkmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei Band 6 Türkiye’de satışta: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Ekrandaki büyümeye rağmen pil ömrü korunmuş. Kalp atış hızı ve uyku izleme özellikleri açıkken tam şarjla normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda 10 gün pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliği eklenmiş. 5 dakikalık şarj ile 2 günlük kullanım sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek"

    Huawei Band 6’nın sağlık takibi yapan özelliklerine baktığımızda SpO2 kandaki oksijen ölçümü, TruSeen 4.0 kalp atış hızı takibi, uyku, stres ve adet döngüsü izleme özellikleri bulunduğunu görüyoruz.

    Huawei Band 6 Türkiye’de satışta: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Egzersiz takibi için 96 farklı egzersiz modu arasından seçim yapılabiliyor. Ölçümleriniz seçtiğiniz egzersiz türüne göre optimize ediliyor. Apple Watch modellerinde bulunan egzersiz halkalarının bir benzeri Band 6’ya eklenmiş. Egzersiz halkalarını doldurmaya çalışarak egzersiz hedeflerinizi tamamlamayı başarabilirsiniz.

    Huawei Band 6 Türkiye’de satışta: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Saatin arayüzü Huawei Watch Face Store’dan indirilen arayüzlerle değiştirilebiliyor. İndirilebilir arayüz sayısı zamanla artacaktır.

    Huawei Band 6’yı kullanarak telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilir, hava durumuna bakabilir, Android telefonlarda müziği oynatabilir, kamera deklanşörüne basabilir ve egzersiz verilerinizi telefonunuza aktarabilirsiniz. Saat 18 gram ağırlığa ve 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Siyah, turuncu ve pembe olarak üç farklı renk seçeneği sunuluyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Ünlü rap sanatçısı Eminem NFT koleksiyonunu satışa sundu
    13 sa.
    Türk kripto para borsaları Thodex ve Vebitcoin hakkındaki son gelişmeler
    1 gün
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    al_pacino_77 (gökhan koru) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Siyahı 549 lira sadece
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynı ürüne 10uncu haber. Kusmalık bir hal alıyor DH...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    head (http://www.ossmat.com/index.php/geometri-testleri/ http://www.2de1.com/liseler/17527-analitik.geometr) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu watch fitin değil honor band 6nın aynısı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pckobat_78 (Fatih ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Watch fit ekran olarak daha büyük ve gps var. Onun için watch fit aldım. Band 6 için bence yüksek bir fiyatlama yaptılar. Kısa sürede 400 bandına inmesini bekliyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    3 3Rayy 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hemen hemen her özelliği aynı ancak ekran büyük olması cezbediyor bence mi band serisi çok küçük o yüzden hiçbir modelini almadım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haktan24 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    mi band 450 bu 550 tl ikisi arasında bu saati alırım..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Uğurcan1996 (Uğurcan Çubukçu) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım olarak Huawei Watch Fit' in aynısı olmuş hiçbir fark göremedim onun da fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 699 TL olması lazım (Hepsiburada)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    celeroni (Cengiz Aytekin) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu tür ürünleri alıp daha sora evlerinin teknolojik çöplüğe döndüğünden şikayet edenler derneği kurulmuş geçen gün ...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) celeroni
    Malesef haklısın, aldığın bir şey eskitmene müsade etmiyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel tasarım olmuş saatin kabalığı yok bilekliğin çirkinliği ve işe yaramazlığı yok ortası alınır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saat - bileklik arası bir ürün olmuş. Bileklik olarak fiyatı yüksek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DARTH_BLACK +37 Sarper Yasin Mutlubay +37 buraque2 +31 Night_Blade +29 fehmialper +23 TITAN +22 Fenomenon +20 M0meNtS +20 0537 +18 gun +17
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 labtek38 ilk kez +221 2 Clusive ilk kez +220 3 CleanCoders 4. kez +213
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    5 Kişi Okuyor (0 Üye, 5 Misafir) 1 Masaüstü 4 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4233 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei band 6, huawei akıllı bileklik ve
    4 etiket daha akıllı bileklik huawei band 6 fiyatı huawei band 6 özellikleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,4b
    Instagram Sayfası46,1b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. TSMC dünyanın ilk özel su arıtma tesisini inşa ediyor 4 sa. Among Us benzeri Suspect Mystery Mansion, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 4 sa. 32 adet RTX 3080 gücünde Antminer madencilik sistemi duyuruldu 5 sa. Zoom, katılımcıları aynı sanal odada birleştiren Immersive View özelliğini başlattı 5 sa. iOS 14.5 çıktı: İşte yenilikler! 5 sa. Xbox Live Gold üyelerine Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 6 sa. Monster Notebook'tan da çip krizi ile ilgili açıklama geldi: Fiyatlar artabilir! 6 sa. Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü gecikecek 6 sa. Ortaya çıkan AMD 4700S işlemcisi Xbox Series X'in APU’su olabilir 7 sa. 2000'lerin tartışmalı filmi American Psycho'nun dizisi geliyor 7 sa. AMD sürücüyle RX 6000 serisinin oyun dışı güç tüketimini %72 düşürdü 8 sa. Android 12 yeni bir "göz koruma" özelliği sunacak 8 sa. Sevilen açık dünya rol yapma oyunu Dragon Quest Builders 2, Xbox Game Pass'e geliyor 9 sa. Apple ve Microsoft hisseleri de Binance’de listeleniyor 9 sa. Suzuki Swift Hibrit için nisan ayına özel fırsatlar 10 sa. PlayStation 5 özel oyunu Godfall, PlayStation 4'e geliyor 10 sa. Honor Play 20 tanıtıldı 10 sa. PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart, Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak 11 sa. Oppo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı TV serisi geliyor: Smart TV K9 11 sa. 2021 Volkswagen T7 Multivan'a ilişkin yeni ipuçları paylaşıldı 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei Band 6 Türkiye’de satışta: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Söylentiye göre Marvel, Kaptan Amerika 4 dışında Chris Evans'ın bulunduğu ayrı bir film daha yapıyor 13 sa. Ünlü rap sanatçısı Eminem NFT koleksiyonunu satışa sundu 13 sa. Volkswagen, Beetle tasarımını kopyalayan Çinli otomotiv şirketi Great Wall'a dava açabilir 14 sa. Asus Zenfone 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu 14 sa. PlayStation, popüler oyun serileri dışında daha fazla yeni ve deneysel oyun yapmak istiyor 15 sa. Windows 10'un yeni güncellemesi ile "yüzen menüler" kullanıma sunulacak 15 sa. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı 16 sa. McDonald’s dondurma makineleri ilginç bir savaşa konu oldu 16 sa. Nokia X50 geliyor: Beşli kamera, 120 Hz ekran ve Snapdragon 775G işlemci 17 sa. Oscar 2021 kazananları belli oldu 1 gün AKSUNGUR SİHA, KGK-SİHA-82 atışında tam isabet elde etti 1 gün Pratt & Whitney: "Türklerin F-35 programından çıkarılması, motor maliyetlerini artıracak" 1 gün Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A01 Android 11 güncellemesi aldı 1 gün Xiaomi Mi A2 Lite'ın fişi çekildi 1 gün The Walking Dead'in final sezonunda Rick Grimes dönebilir 1 gün Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek 1 gün Logitech G502 Hero Oyuncu Faresi - İnceleme 1 gün ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu 1 gün Realme yeni ürünlerini 30 Nisan'da tanıtacak: İşte duyurulacak 7 cihaz 1 gün Seagate, Razer Chroma RGB destekli oyuncu sürücülerini satışa sundu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız