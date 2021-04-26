Huawei Band 6 Türkiye’de satışta: İşte özellikleri ve fiyatı

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Huawei’in akıllı bileklik ailesinin en yeni üyesi Huawei Band 6, 549 TL’lik fiyatı ile Türkiye’de ön siparişe açıldı. Ön siparişle depozito ödeyen müşterilere 50 TL indirim yapılacak. Ayrıca Freebuds 4i’de geçerli 70 TL indirim kodu hediye ediliyor. 8 Mayıs'tan sonra sevkiyatın başlaması planlanıyor.

Piyasadaki tüm akıllı bileklik modelleri uygun fiyatıyla hayatımıza girse de yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte fiyatlar giderek artmaya başladı. Huawei Band 6 modeli de yüksek fiyatlı akıllı bileklikler arasına giriyor. Fiyatı neredeyse Huawei Watch Fit’i yakalamış durumda.

Huawei Band 6 özellikleri

Huawei Band 6, Huawei Band 4 Pro’nun devamı olarak üretildi. Muhtemelen Xiaomi Mi Band ile rakamları eşitlemek için Huawei Band 5 ismi yerine doğrudan Huawei Band 6’ya geçildi. Huawei Band 6, 1,47 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. Ekran önceki modele göre hem uzadı hem de genişledi. Böylece saat üzerinden daha fazla bilgi görüntülenebiliyor. Ekran çerçeveleri ince tutulduğu için daha şık ve daha kullanışlı bir ekran ortaya çıkmış.

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Ekrandaki büyümeye rağmen pil ömrü korunmuş. Kalp atış hızı ve uyku izleme özellikleri açıkken tam şarjla normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda 10 gün pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliği eklenmiş. 5 dakikalık şarj ile 2 günlük kullanım sunuyor.

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Huawei Band 6’nın sağlık takibi yapan özelliklerine baktığımızda SpO2 kandaki oksijen ölçümü, TruSeen 4.0 kalp atış hızı takibi, uyku, stres ve adet döngüsü izleme özellikleri bulunduğunu görüyoruz.

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Egzersiz takibi için 96 farklı egzersiz modu arasından seçim yapılabiliyor. Ölçümleriniz seçtiğiniz egzersiz türüne göre optimize ediliyor. Apple Watch modellerinde bulunan egzersiz halkalarının bir benzeri Band 6’ya eklenmiş. Egzersiz halkalarını doldurmaya çalışarak egzersiz hedeflerinizi tamamlamayı başarabilirsiniz.

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Saatin arayüzü Huawei Watch Face Store’dan indirilen arayüzlerle değiştirilebiliyor. İndirilebilir arayüz sayısı zamanla artacaktır.

Huawei Band 6’yı kullanarak telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilir, hava durumuna bakabilir, Android telefonlarda müziği oynatabilir, kamera deklanşörüne basabilir ve egzersiz verilerinizi telefonunuza aktarabilirsiniz. Saat 18 gram ağırlığa ve 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Siyah, turuncu ve pembe olarak üç farklı renk seçeneği sunuluyor.

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