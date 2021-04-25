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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek

    Android 12'nin yayınlanan üçüncü geliştirici önizleme sürümünde, bildirim tasarımının elden geçirildiği ve ufak değişiklikler yapıldığı ortaya çıktı.
    25 Nisan 2021, 20:00 (7 sa.)
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    10
    android
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
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    Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek
    Tam Boyutta Gör

    Hemen hemen her Android sürümünde, tam teşekküllü bir değişiklik olmasa bile, bildirimlerde bazı yenilikler yapılır. Dolayısı ile en son Android 12 DP3 güncellemesinde de durum bu şekilde devam etti.

    Ayrıca Bkz. "Farming Simulator 22 duyuruldu"

    Bildirim sayısının yeri değişiyor

    Bildirim kartlarının yeniden tasarımı, yığılmış kartlar için bildirim sayısının yeniden konumlandırılması dışında büyük bir değişiklik içermiyor. Örneğin, Android 11'de, belirli bir uygulamadan birden fazla bildiriminiz varsa, yığılmış kartların sağ alt köşesinde bildirim sayısını içeren bir sayaç görünmekte. Android 12'de ise bu sayaç sağ üst köşedeki genişletme okunun hemen yanına konumlandırılmış. Ayrıca bildirim sayısı, arka planı renkli bir şekilde vurgulanıyor.

    Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek

    Bu değişiklik yalnızca görünürlüğü iyileştirmekle kalmıyor ve aynı zamanda kartta metin önizlemesi için biraz daha alan tasarrufu sağlıyor. Ancak genellikle geliştirici önizlemelerinde olduğu gibi, nihai sürümde bu tasarımın da değişebileceğini belirtelim.



    https://www.androidpolice.com/2021/04/23/android-12-dp3-relocates-the-stacked-notification-count/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    NIGRA (Melih ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keske note9 da alsaydı su güncellemeleri 🙏 maalesef Android 11 i bile göremedik, tek kötü yanı bu samsungun.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) NIGRA
    Snapdragon versiyonsa AOSP rom kaynıyordur xda'ya bakın isterseniz.
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    G gidi (gidi gidi) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) NIGRA
    samsung pişmanlıktır, pili değişerek en az 10 yıl kullanılabilecek donanımı canavar gibi cihaz, yarın google minimum sürümü v10dan daha yüksek yapınca çöp olacak.
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    F fantazik11 (Mehmet Fatih) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar şey değişti ki sağol Google
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Wow
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