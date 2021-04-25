Android 12'de bildirimlerin tasarımı değişecek

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Hemen hemen her Android sürümünde, tam teşekküllü bir değişiklik olmasa bile, bildirimlerde bazı yenilikler yapılır. Dolayısı ile en son Android 12 DP3 güncellemesinde de durum bu şekilde devam etti.

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Bildirim sayısının yeri değişiyor

Bildirim kartlarının yeniden tasarımı, yığılmış kartlar için bildirim sayısının yeniden konumlandırılması dışında büyük bir değişiklik içermiyor. Örneğin, Android 11'de, belirli bir uygulamadan birden fazla bildiriminiz varsa, yığılmış kartların sağ alt köşesinde bildirim sayısını içeren bir sayaç görünmekte. Android 12'de ise bu sayaç sağ üst köşedeki genişletme okunun hemen yanına konumlandırılmış. Ayrıca bildirim sayısı, arka planı renkli bir şekilde vurgulanıyor.

Bu değişiklik yalnızca görünürlüğü iyileştirmekle kalmıyor ve aynı zamanda kartta metin önizlemesi için biraz daha alan tasarrufu sağlıyor. Ancak genellikle geliştirici önizlemelerinde olduğu gibi, nihai sürümde bu tasarımın da değişebileceğini belirtelim.

https://www.androidpolice.com/2021/04/23/android-12-dp3-relocates-the-stacked-notification-count/

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