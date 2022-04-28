Tam Boyutta Gör

Huawei bugün yeni Band 7 akıllı bilekliğini resmi olarak tanıttı. Yeni cihazın odak noktası kompaktlık: ekran çerçeveleri küçüldü, kasa kalınlığı 9,99 mm'ye düştü ve ağırlığı sadece 16 gram.

Apple, kendin onar hizmeti için iPhone parçaları satmaya başladı 1 gün önce eklendi

Aynı zamanda Huawei Band 7, 1,47 inç ve 368 x 194 piksel çözünürlüğe sahip oldukça büyük bir AMOLED ekran kullanıyor. Cihaz, kalp atış hızı ve kan oksijen sensörlerine sahip, uyku izlemeyi (TruSleep 2.0 teknolojisi) ve adet döngüsünü takibini destekliyor. Akıllı bileklikte 96 spor modunun yer aldığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Huawei Band 7 fiyatı

Cihazın maksimum pil ömrü 14 gün olarak açıklandı. Manyetik şarja sahip ve beş dakikalık şarjın, iki gün boyunca çalışması için yeterli enerjiyi depolamasına olanak sağlayacağı belirtildi. Tabii ki, 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılığı da var.

Tam Boyutta Gör

Huawei Band 7 iki versiyonda satışa sunulacak. Temel versiyonun maliyetinin 41 dolar, yerleşik NFC modülü ve mobil ödeme desteği olan sürümün maliyetinin ise 47 dolar olacağı açıklandı. Akıllı bilekliğin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Huawei Band 7 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı