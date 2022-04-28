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    Huawei Band 7 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli teknoloji devi Huawei, 1,47 inç AMOLED ekranı, 96 spor modu ve sağlık izleme sensörleriyle Huawei Band 7 akıllı bileklik modelini tanıttı.                 
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    Huawei Band 7 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Huawei bugün yeni Band 7 akıllı bilekliğini resmi olarak tanıttı. Yeni cihazın odak noktası kompaktlık: ekran çerçeveleri küçüldü, kasa kalınlığı 9,99 mm'ye düştü ve ağırlığı sadece 16 gram.

    Aynı zamanda Huawei Band 7, 1,47 inç ve 368 x 194 piksel çözünürlüğe sahip oldukça büyük bir AMOLED ekran kullanıyor. Cihaz, kalp atış hızı ve kan oksijen sensörlerine sahip, uyku izlemeyi (TruSleep 2.0 teknolojisi) ve adet döngüsünü takibini destekliyor. Akıllı bileklikte 96 spor modunun yer aldığını da belirtelim.

    Huawei Band 7 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Huawei Band 7 fiyatı

    Cihazın maksimum pil ömrü 14 gün olarak açıklandı. Manyetik şarja sahip ve beş dakikalık şarjın, iki gün boyunca çalışması için yeterli enerjiyi depolamasına olanak sağlayacağı belirtildi. Tabii ki, 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılığı da var.

    Huawei Band 7 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Huawei Band 7 iki versiyonda satışa sunulacak. Temel versiyonun maliyetinin 41 dolar, yerleşik NFC modülü ve mobil ödeme desteği olan sürümün maliyetinin ise 47 dolar olacağı açıklandı. Akıllı bilekliğin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 22 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 22 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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