Huawei HarmonyOS 3 videosu paylaşıldı: İşte yeni arayüz

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, Weibo üzerinden HarmonyOS 3.0’ın yeni tasarımını gözler önüne süren bir video paylaştı.

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CEO’nun açıklamasına göre, HarmonyOS’un son sürümü evrensel kart ve akıllı klasör gibi benzersiz özelliklerini korumakla kalmayacak bunların üzerine ekleyecek. HarmonyOS 3, kartların birleştirilmesi ve gruplandırılması, akıllı klasörlerin boyutlarının artırılması ve daha fazlası için pratik bir deneyim sunacak.

Kişiselleştirme ve verimlilik ön planda

HarmonyOS 3’te evrensel kart özelliğinin daha kişiselleştirilebilir olduğu, kartların birleştirilmesi ve gruplanması videoda açıkça görülüyor. Ayrıca masaüstü klasörünün boyutunun ayarlanabildiği göze çarpıyor. Anlaşılan o ki, akıllı klasörler de daha fazla boyutu destekleyecek. İşletim sisteminin yeni sürümünde düzen, güvenlik ve işlemlere yönelik önemli iyileştirmeler söz konusu gibi.

HarmonyOS 3 ne zaman tanıtılacak?

HarmonyOS 3, 27 Temmuz’da tanıtılacak. HarmonyOS 3 özellikleri ve gelen yenilikleri görmemize çok az bir zaman kaldı. HarmonyOS 3 geliştirici betası şu anda belli cihazlarda (P50 serisi, Mate 40 serisi, MatePad Pro 12.6 inç) yüklü.

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Huawei CEO'su, HarmonyOS 3 ile gelecek yenilikleri paylaştı