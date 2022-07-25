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    Anlık Bildirim

    Huawei Watch 3 Pro (2022) için geri sayım başladı: EKG özelliğiyle geliyor

    Çinli teknoloji devi Huawei önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı saat piyasaya sürecek. Huawei Watch 3 Pro (2022) olarak anılan modelin özellikleri hakkında ipucu veren bir tanıtım videosu yayınlandı.
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    EKG özellikli Huawei Watch 3 Pro (2022) için geri sayım başladı
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    Huawei yakında piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı saatin öne çıkan özelliklerini ortaya koyan bir tanıtım videosu paylaştı. Huawei Watch 3 Pro (2022) olarak anılan model şirketin kendi geliştirdiği bağımsız navigasyon sistemine sahip olacak.

    Bu sayede kullanıcılar akıllı saatin ekranından mevcut konumlarını takip edebilecekler. Huawei Watch 3 Pro (2022) ayrıca EKG özelliğini destekleyecek. Önceki nesil saatler gibi kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilecek.

    EKG özellikli Huawei Watch 3 Pro (2022) için geri sayım başladı
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    27 Temmuz'da tanıtılacak

    Huawei Watch 3 Pro (2022)'nin 27 Temmuz'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılması planlanıyor. Şirket aynı gün HarmonyOS 3.0 işletim sistemi ve 11 inç ekrana sahip MatePad Pro 2022 tabletini de duyuracak. Çinli markanın lansmanda Enjoy 50 Pro akıllı telefonunu da sahneye çıkaracağı söyleniyor.

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