Huawei Watch 3 Pro (2022) için geri sayım başladı: EKG özelliğiyle geliyor

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Huawei yakında piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı saatin öne çıkan özelliklerini ortaya koyan bir tanıtım videosu paylaştı. Huawei Watch 3 Pro (2022) olarak anılan model şirketin kendi geliştirdiği bağımsız navigasyon sistemine sahip olacak.

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Bu sayede kullanıcılar akıllı saatin ekranından mevcut konumlarını takip edebilecekler. Huawei Watch 3 Pro (2022) ayrıca EKG özelliğini destekleyecek. Önceki nesil saatler gibi kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilecek.

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27 Temmuz'da tanıtılacak

Huawei Watch 3 Pro (2022)'nin 27 Temmuz'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılması planlanıyor. Şirket aynı gün HarmonyOS 3.0 işletim sistemi ve 11 inç ekrana sahip MatePad Pro 2022 tabletini de duyuracak. Çinli markanın lansmanda Enjoy 50 Pro akıllı telefonunu da sahneye çıkaracağı söyleniyor.

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EKG özellikli Huawei Watch 3 Pro (2022) için geri sayım başladı