Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei CEO'su, HarmonyOS'lu ilk telefonun bu yıl içinde tanıtılacağı iddialarını yalanladı

    Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, 2020'nin sonuna kadar HarmonyOS'lu bir telefonun piyasaya sürüleceği iddialarını yalanladı.
    21 dk.
    77
    32
    İşletim Sistemleri
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei CEO'su, HarmonyOS'lu ilk telefonun bu yıl içinde tanıtılacağı iddialarını yalanladı
    Tam Boyutta Gör

    ABD ile sıkıntılar yaşayan Çinli Huawei şirketi, kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalar yapıyor. Huawei, ilk olarak geçtiğimiz yıl HarmonyOS işletimini sistemini Huawei Geliştirici Konferansı'nda duyurmuştu. Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalışılan HarmonyOS işletim sistemi birçok iddiayı da beraberinde getiriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei'nin geçici genel lisansının süresi doldu: Bu durum ne anlama geliyor?

    2020 içerisinde HarmonyOS'lu cihaz gelmeyecek

    Son olarak ortaya atılan iddialardan birisi de HarmonyOS'lu cihazların 2020'nin son günlerinde tanıtılacağıydı. Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu bir konuşma sırasında kendisine bu iddianın sorulması üzerine böyle bir hedeflerinin olmadığını ve normal şartlar altında 2020 yılı içerisinde herhangi bir Huawei akıllı telefonun HarmonyOS'lu olarak tanıtılmayacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Realme 7, canlı olarak görüntülendi!"

    Huawei'nin 2020 yılı içerisinde HarmonyOS'lu akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayar çıkaracağı daha önceden belirtilmişti ancak akıllı telefon iddiaları yalanlanmış oldu.

    HarmonyOS, en kötü durum senaryosu olarak her an kullanıma hazır şekilde geliştirilmeye devam edecek. Huawei, HarmonyOS'a sahip ilk akıllı telefonunu muhtemelen 2021'in ilk çeyreğinde tanıtacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/29/no-smartphones-running-harmonyos-in-2020-confirms-huawei-ceo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Huawei CEO'su, HarmonyOS'lu ilk telefonun bu yıl içinde tanıtılacağı iddialarını yalanladı Sonraki Miracast Connect uygulaması da Windows 10’dan kaldırıldı 1 sa. Türk roketi uzaya çıktı! Roketsan'dan tarihi ilk 1 sa. Huawei Watch Fit tanıtıldı: Bileklik formunda akıllı saat 1 sa. Intel Tiger Lake’in tanıtım videosu sızdı: işlemci ve Xe GPU’su için yeni logo 3 sa. Microsoft, TikTok'u satın almak için sürpriz bir iş ortağı buldu: Walmart 3 sa. Japonya'da uçan otomobil için dev adım: İlk insanlı test sürüşü yapıldı 4 sa. Bütçe dostu Nokia 3.4'ün render görüntüsü ve teknik detayları sızdı 4 sa. Apple, 12 inçlik MacBook'u geri getirecek 5 sa. 360'ın G300 model isimli araç içi kamerasıyla test sürüşündeyiz 5 sa. Tesla'nın otopilotu artık hız tabelalarını tanıyabiliyor 5 sa. Galaxy Tab A7 (2020)'nin fiyatı netleşti 7 sa. Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek? 8 sa. Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü tanıtıldı 8 sa. Realme 7, canlı olarak görüntülendi! 10 sa. PUBG Mobile bir haftada 2 milyon hileci hesabı banladı 11 sa. GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranıyla karşımızda 12 sa. TSMC toplam EUV kapasitesinin yüzde 60’ına sahip 13 sa. Bitcoin’i ikiye katladı, en değerli kripto para oldu 14 sa. Timeline Traveler ile basit manada kodlama öğrenin 19 sa. Otomotive ÖTV zammı geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    KABLONET
    DH Forum
    Otomotive ÖTV zammı geldi
    DonanımHaber
    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel...
    DonanımHaber
    Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi E...
    DonanımHaber
    Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız