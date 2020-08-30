Huawei CEO'su, HarmonyOS'lu ilk telefonun bu yıl içinde tanıtılacağı iddialarını yalanladı

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ABD ile sıkıntılar yaşayan Çinli Huawei şirketi, kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalar yapıyor. Huawei, ilk olarak geçtiğimiz yıl HarmonyOS işletimini sistemini Huawei Geliştirici Konferansı'nda duyurmuştu. Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalışılan HarmonyOS işletim sistemi birçok iddiayı da beraberinde getiriyor.

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2020 içerisinde HarmonyOS'lu cihaz gelmeyecek

Son olarak ortaya atılan iddialardan birisi de HarmonyOS'lu cihazların 2020'nin son günlerinde tanıtılacağıydı. Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu bir konuşma sırasında kendisine bu iddianın sorulması üzerine böyle bir hedeflerinin olmadığını ve normal şartlar altında 2020 yılı içerisinde herhangi bir Huawei akıllı telefonun HarmonyOS'lu olarak tanıtılmayacağını duyurdu.

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Huawei'nin 2020 yılı içerisinde HarmonyOS'lu akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayar çıkaracağı daha önceden belirtilmişti ancak akıllı telefon iddiaları yalanlanmış oldu.

HarmonyOS, en kötü durum senaryosu olarak her an kullanıma hazır şekilde geliştirilmeye devam edecek. Huawei, HarmonyOS'a sahip ilk akıllı telefonunu muhtemelen 2021'in ilk çeyreğinde tanıtacak.

https://www.gizmochina.com/2020/08/29/no-smartphones-running-harmonyos-in-2020-confirms-huawei-ceo/

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