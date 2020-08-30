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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 7, canlı olarak görüntülendi!

    Realme, 3 Eylül'de yapacağı bir etkinlikle üç farklı akıllı telefonunu tanıtacak. Etkinlikte tanıtılacak telefonlardan biri olan Realme 7 canlı olarak görüntülendi.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Realme 7, canlı olarak görüntülendi!
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    Realme, Eylül ayının ilk günlerini hareketli geçirecek. 1 Eylül'de X7 serisi akıllı telefonları tanıtacak olan Realme, 3 Eylül'de ise 7 ve 7 Pro'yu tanıtacak. Realme 7 ve 7 Pro muhtemelen Realme X7 serisinin biraz değiştirilmiş versiyonları olacak. Yakın zamanda tanıtılacak olmasına rağmen hakkında pek fazla detay bilinmeyen yeni telefonlardan Realme 7 canlı olarak görüntülendi. Telefonun bazı detayları da ortaya çıktı.

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    Realme 7'nin tasarımına bakıldığında arkada yer alan dötlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Ön kamera ise ekranın sol üst köşesinde yer alıyor. Ses ayar tuşları ise telefonun sol kısmında yer alıyor. Ayrıca sol tarafta SIM kart yuvaları ve miroSD yeri bulunuyor.

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    Realme 7, canlı olarak görüntülendi!
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    Realme 7'nin teknik özellikleri kısmında ise 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran yer alıyor. Ekranın özellikleri kesinleşmemiş olsa da güçlü söylentiler arasında 6.5 inç büyüklüğünde 1.080x2.400 piksel çözünürlüklü bir LCD panel olacağı yer alıyor.

    Telefon gücünü, MediaTek Helio G95 yonga setinden alacak. Realme 7, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelecek.

    Arkada dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Birincil kamera 64MP çözünürlüğünde olacak. Kurulumdaki diğer lenslerin ise 8MP ultra geniş açılı, 2MP siyah beyaz portre sensörü ve 2MP makro sensör olması bekleniyor. Önde ise 16MP'lik bir kamera olacağı söyleniyor.

    Telefon, Realme'nin kendi hızlı şarj teknolojine sahip olacak. Realme7, 30W Dart şarj teknolojili 5.000mAh batarya ile donatılacak.

    Realme 7'nin fiyatının ise 230 dolar ile 250 dolar arasında olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/realme_7_also_spotted_in_live_unboxing_shots_complete_with_basic_specs-news-44994.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 10 dk.
    "Realme 7 canlı olarak görüntülendi!" diye okudum!!!
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