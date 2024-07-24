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    Huawei Watch GT5’in merakla beklenen özellikleri sızdırıldı

    Akıllı saat pazarının en önemli isimlerinden biri olan Huawei’in yeni modeli Watch GT5, oldukça iddialı özelliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte Huawei Watch GT5'in yeni marifetleri.

    Huawei GT 5’in merakla beklenen özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Huawei, yeni akıllı saati Watch GT5'i yakında piyasaya sürecek. Son günlerde çeşitli sertifikasyon süreçleri sayesinde ortaya çıkan bilgiler, saatin bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Teknik detaylara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, merakla beklenen GT5’e ilişkin yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor.

    Huawei Watch GT5, Endonezya'da SDPPI ve TUV sertifikalarını aldı. Bu sertifikalar, saatin global pazarda satışa sunulacağını gösteriyor. Model numarası "VLI-B19" olan saat IP68 sertifikası ile gelecek ki bunun da anlamı, suya ve toza karşı tam dayanıklılık!

    Ortaya çıkan son bilgi olan 3C sertifikası ise, Watch GT5'in iki farklı versiyona sahip olacağını gösteriyor. "VLI-B19" ve "VLI-B29" olarak adlandırılan bu modeller, muhtemelen 41mm ve 46mm boyutlarındaki iki farklı saati temsil ediyor. Ayrıca, GT5 Pro adında bir modelin de piyasaya sürülebileceği konuşuluyor, ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını da belirtelim.

    Huawei Watch GT5'in piyasaya sürülmesi, markanın akıllı saat pazarındaki yerini daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Yeni modelin iki farklı boyutta sunulması, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre seçim yapabilmesini sağlayacak. IP68 sertifikası ile saatin suya ve toza karşı dayanıklı olması, günlük kullanımda da önemli bir avantaj sunacaktır.

    Huawei'nin Watch GT5'i resmi olarak ne zaman tanıtacağı ve piyasaya süreceği henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak lansman tarihi yaklaştıkça, saatin diğer teknik özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi edineceğimizi söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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