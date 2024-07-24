Huawei Watch GT5’in merakla beklenen özellikleri sızdırıldı

Huawei, yeni akıllı saati Watch GT5'i yakında piyasaya sürecek. Son günlerde çeşitli sertifikasyon süreçleri sayesinde ortaya çıkan bilgiler, saatin bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Teknik detaylara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, merakla beklenen GT5’e ilişkin yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor.
Huawei Watch GT5, Endonezya'da SDPPI ve TUV sertifikalarını aldı. Bu sertifikalar, saatin global pazarda satışa sunulacağını gösteriyor. Model numarası "VLI-B19" olan saat IP68 sertifikası ile gelecek ki bunun da anlamı, suya ve toza karşı tam dayanıklılık!
Ortaya çıkan son bilgi olan 3C sertifikası ise, Watch GT5'in iki farklı versiyona sahip olacağını gösteriyor. "VLI-B19" ve "VLI-B29" olarak adlandırılan bu modeller, muhtemelen 41mm ve 46mm boyutlarındaki iki farklı saati temsil ediyor. Ayrıca, GT5 Pro adında bir modelin de piyasaya sürülebileceği konuşuluyor, ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını da belirtelim.
Huawei Watch GT5'in piyasaya sürülmesi, markanın akıllı saat pazarındaki yerini daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Yeni modelin iki farklı boyutta sunulması, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre seçim yapabilmesini sağlayacak. IP68 sertifikası ile saatin suya ve toza karşı dayanıklı olması, günlük kullanımda da önemli bir avantaj sunacaktır.
Huawei'nin Watch GT5'i resmi olarak ne zaman tanıtacağı ve piyasaya süreceği henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak lansman tarihi yaklaştıkça, saatin diğer teknik özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi edineceğimizi söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.