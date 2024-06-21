Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei HarmonyOS NEXT tanıtıldı: Tüm cihazlar için tek sistem

    Huawei, yıllık geliştirici konferansında kendi geliştirdiği işletim sisteminin bir sonraki versiyonu olan HarmonyOS NEXT'i resmî olarak tanıttı ve güncellemeyi alacak cihazları açıkladı.
    huawei harmonyos next Tam Boyutta Gör
    HDC 2024 etkinliğinde Çin’de Hongmeng olarak adlandırılan HarmonyOS’in yeni sürümü HarmonyOS NEXT tanıtıldı. İşletim sistemi, Linux çekirdeği ve Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kod tabanı yerine Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanıyor. İşletim sistemi sıfırdan tasarlandığından yeni sistem mimarisinin %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağladığı belirtildi.

    HarmonyOS NEXT ile gelen yenilikler, yeni özellikler

    HarmonyOS NEXT, farklı cihazlar arasında bağlantı kurmaözelliğiyle öne çıkıyor. Geliştiricilerin uygulamaları her cihaz için ayrı ayarlamasına gerek kalmayacak; tek sürüm, Huawei ekosistemindeki çeşitli ekran boyutlarında tutarlı kullanıcı deneyimi sağlamak için yeterli olacak. Etkinlikte de popüler birkaç uygulamanın farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığı gösterildi.

    HarmonyOS NEXT ile gelen bir diğer yenilik; uygulama devamlılığı. Örneğin; tablette başlatılan görüntülü arama tek dokunuşla telefona aktarabiliyor. Sistem, cihazlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştırıyor. Örnek olarak; bir belge üzerinde çalışırken telefondan alınan bir görüntü kesilip kolayca tablete yapıştırılabiliyor.

    HarmonyOS NEXT, yapay zeka özelliklerini doğrudan sisteme entegre ediyor. Huawei buna Harmony Intelligence adını veriyor. Görsel oluşturma, konuşma bozukluğu olan kişilere yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka destekli ses onarımı, görme engelli kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak Xiaoyi gibi birçok AI özelliğini getiriyor. Yeri gelmişken, Xiaoyi akıllı asistan, Pangu Big Model 5.0 ile güçlendirildi. Xiaoyi, artık uyandırma kelimesine ihtiyaç duymuyor. Ayrıca içerikleri analiz etme, görselden grafik oluşturma, belgeyi özetleme gibi yeteneklere sahip.

    HarmonyOS NEXT, kullanıcı verilerini güvende tutmak için tasarlanan yeni Star Shield güvenlik mimarisini kullanıyor. Bu mimariyle güvenlik standartlarını karşılamayan kodların ve uygulamaların yüklenmesi engelleniyor, veriler uçtan uca şifreleniyor, bireysel dosyalar cihazın donanımında saklanan benzersiz anahtarlarla şifreleniyor, gereksiz uygulama izinleri kısıtlanıyor.

    HarmonyOS NEXT ne zaman çıkacak, hangi cihazlar güncellenecek?

    harmonyos next beta güncelleme alacak cihazlar Tam Boyutta Gör
    Huawei, HarmonyOS NEXT beta programını geliştiriciler için başlattı. Öncelikli olarak Huawei Mate 60 ve Mate X5 serisinin yanı sıra MatePad Pro 13.2 tablet gibi üst seviye cihazlar betaya erişecek. Geliştirici betasının ardından Ağustos’ta daha geniş beta programı başlayacak. Bu aşamada Pura 70 serisi, Pocket 2 katlanır telefon, FreeBuds Pro 3 kulaklık ve MatePad Pro 11 (2024) tablet güncellemeyi alacak. Huawei, kararlı sürümün 2024 son çeyreğine kadar amiral gemisi cihazlara ulaşmayacağını söylüyor. Nova serisi gibi orta sınıf cihazlarla MatePad 11 gibi bütçe dostu tabletler için beta programı 4. çeyrekte başlayacak, 2025’te final sürümü yayınlanacak.

    Geliştirici (dev) beta testi

    • Huawei Mate 60 serisi
    • Huawei Mate X5 serisi
    • Huawei MatePad Pro 13.2 tablet

    Ağustos 2024 (beta)

    • Huawei Mate 60 serisi
    • Huawei Mate X5 serisi
    • Huawei Pura 70 serisi
    • Huawei Pocket 2 serisi
    • Huawei FreeBuds Pro 3
    • Huawei MatePad Pro 13.2
    • Huawei MatePad Pro 11 2024

    2024 4. çeyrek (resmî sürüm)

    • Huawei Mate 60 serisi
    • Huawei Mate X5 serisi
    • Huawei Pura 70 serisi
    • Huawei Pocket 2 serisi
    • Huawei FreeBuds Pro 3
    • Huawei MatePad Pro 13.2
    • Huawei MatePad Pro 11 2024

    2024 4. çeyrek (beta)

    • Huawei Nova 12 serisi
    • Huawei MatePad 11.5 inç S serisi
    • Huawei Watch Ultimate
    • Huawei Watch Ultimate Design Edition
    • Huawei Watch GT 4 serisi
    • Huawei FreeClip
    • Huawei Smart Glasses 2

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone klavye rengi değiştirme tv"de numara yayınlayan kanallar red"li fırsat 30 gb ultra paketi detayları psikiyatriden çürük raporu alanlar şimşek çakınca neden sigorta atıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520 N1614PVNB3520U
    Dell Vostro 3520 N1614PVNB3520U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız