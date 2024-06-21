Huawei HarmonyOS NEXT tanıtıldı: Tüm cihazlar için tek sistem

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör HDC 2024 etkinliğinde Çin’de Hongmeng olarak adlandırılan HarmonyOS’in yeni sürümü HarmonyOS NEXT tanıtıldı. İşletim sistemi, Linux çekirdeği ve Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kod tabanı yerine Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanıyor. İşletim sistemi sıfırdan tasarlandığından yeni sistem mimarisinin %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağladığı belirtildi.

Huawei HarmonyOS, iOS'u geçmeye başladı: İşte kullanım oranları 1 hf. önce eklendi

HarmonyOS NEXT ile gelen yenilikler, yeni özellikler

HarmonyOS NEXT, farklı cihazlar arasında bağlantı kurmaözelliğiyle öne çıkıyor. Geliştiricilerin uygulamaları her cihaz için ayrı ayarlamasına gerek kalmayacak; tek sürüm, Huawei ekosistemindeki çeşitli ekran boyutlarında tutarlı kullanıcı deneyimi sağlamak için yeterli olacak. Etkinlikte de popüler birkaç uygulamanın farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığı gösterildi.

HarmonyOS NEXT ile gelen bir diğer yenilik; uygulama devamlılığı. Örneğin; tablette başlatılan görüntülü arama tek dokunuşla telefona aktarabiliyor. Sistem, cihazlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştırıyor. Örnek olarak; bir belge üzerinde çalışırken telefondan alınan bir görüntü kesilip kolayca tablete yapıştırılabiliyor.

HarmonyOS NEXT, yapay zeka özelliklerini doğrudan sisteme entegre ediyor. Huawei buna Harmony Intelligence adını veriyor. Görsel oluşturma, konuşma bozukluğu olan kişilere yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka destekli ses onarımı, görme engelli kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak Xiaoyi gibi birçok AI özelliğini getiriyor. Yeri gelmişken, Xiaoyi akıllı asistan, Pangu Big Model 5.0 ile güçlendirildi. Xiaoyi, artık uyandırma kelimesine ihtiyaç duymuyor. Ayrıca içerikleri analiz etme, görselden grafik oluşturma, belgeyi özetleme gibi yeteneklere sahip.

HarmonyOS NEXT, kullanıcı verilerini güvende tutmak için tasarlanan yeni Star Shield güvenlik mimarisini kullanıyor. Bu mimariyle güvenlik standartlarını karşılamayan kodların ve uygulamaların yüklenmesi engelleniyor, veriler uçtan uca şifreleniyor, bireysel dosyalar cihazın donanımında saklanan benzersiz anahtarlarla şifreleniyor, gereksiz uygulama izinleri kısıtlanıyor.

HarmonyOS NEXT ne zaman çıkacak, hangi cihazlar güncellenecek?

Tam Boyutta Gör Huawei, HarmonyOS NEXT beta programını geliştiriciler için başlattı. Öncelikli olarak Huawei Mate 60 ve Mate X5 serisinin yanı sıra MatePad Pro 13.2 tablet gibi üst seviye cihazlar betaya erişecek. Geliştirici betasının ardından Ağustos’ta daha geniş beta programı başlayacak. Bu aşamada Pura 70 serisi, Pocket 2 katlanır telefon, FreeBuds Pro 3 kulaklık ve MatePad Pro 11 (2024) tablet güncellemeyi alacak. Huawei, kararlı sürümün 2024 son çeyreğine kadar amiral gemisi cihazlara ulaşmayacağını söylüyor. Nova serisi gibi orta sınıf cihazlarla MatePad 11 gibi bütçe dostu tabletler için beta programı 4. çeyrekte başlayacak, 2025’te final sürümü yayınlanacak.

Geliştirici (dev) beta testi

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei MatePad Pro 13.2 tablet

Ağustos 2024 (beta)

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 11 2024

2024 4. çeyrek (resmî sürüm)

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X5 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei FreeBuds Pro 3

Huawei MatePad Pro 13.2

Huawei MatePad Pro 11 2024

2024 4. çeyrek (beta)

Huawei Nova 12 serisi

Huawei MatePad 11.5 inç S serisi

Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate Design Edition

Huawei Watch GT 4 serisi

Huawei FreeClip

Huawei Smart Glasses 2

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei HarmonyOS NEXT tanıtıldı: Tüm cihazlar için tek sistem