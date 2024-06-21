Huawei HarmonyOS NEXT tanıtıldı: Tüm cihazlar için tek sistem

- HarmonyOS NEXT ile gelen yenilikler, yeni özellikler
- HarmonyOS NEXT ne zaman çıkacak, hangi cihazlar güncellenecek?
- Geliştirici (dev) beta testi
- Ağustos 2024 (beta)
- 2024 4. çeyrek (resmî sürüm)
- 2024 4. çeyrek (beta)
- Yorumlar
HarmonyOS NEXT ile gelen yenilikler, yeni özellikler
HarmonyOS NEXT, farklı cihazlar arasında bağlantı kurmaözelliğiyle öne çıkıyor. Geliştiricilerin uygulamaları her cihaz için ayrı ayarlamasına gerek kalmayacak; tek sürüm, Huawei ekosistemindeki çeşitli ekran boyutlarında tutarlı kullanıcı deneyimi sağlamak için yeterli olacak. Etkinlikte de popüler birkaç uygulamanın farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığı gösterildi.
HarmonyOS NEXT ile gelen bir diğer yenilik; uygulama devamlılığı. Örneğin; tablette başlatılan görüntülü arama tek dokunuşla telefona aktarabiliyor. Sistem, cihazlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştırıyor. Örnek olarak; bir belge üzerinde çalışırken telefondan alınan bir görüntü kesilip kolayca tablete yapıştırılabiliyor.
HarmonyOS NEXT, yapay zeka özelliklerini doğrudan sisteme entegre ediyor. Huawei buna Harmony Intelligence adını veriyor. Görsel oluşturma, konuşma bozukluğu olan kişilere yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka destekli ses onarımı, görme engelli kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak Xiaoyi gibi birçok AI özelliğini getiriyor. Yeri gelmişken, Xiaoyi akıllı asistan, Pangu Big Model 5.0 ile güçlendirildi. Xiaoyi, artık uyandırma kelimesine ihtiyaç duymuyor. Ayrıca içerikleri analiz etme, görselden grafik oluşturma, belgeyi özetleme gibi yeteneklere sahip.
HarmonyOS NEXT, kullanıcı verilerini güvende tutmak için tasarlanan yeni Star Shield güvenlik mimarisini kullanıyor. Bu mimariyle güvenlik standartlarını karşılamayan kodların ve uygulamaların yüklenmesi engelleniyor, veriler uçtan uca şifreleniyor, bireysel dosyalar cihazın donanımında saklanan benzersiz anahtarlarla şifreleniyor, gereksiz uygulama izinleri kısıtlanıyor.
HarmonyOS NEXT ne zaman çıkacak, hangi cihazlar güncellenecek?
Geliştirici (dev) beta testi
- Huawei Mate 60 serisi
- Huawei Mate X5 serisi
- Huawei MatePad Pro 13.2 tablet
Ağustos 2024 (beta)
- Huawei Mate 60 serisi
- Huawei Mate X5 serisi
- Huawei Pura 70 serisi
- Huawei Pocket 2 serisi
- Huawei FreeBuds Pro 3
- Huawei MatePad Pro 13.2
- Huawei MatePad Pro 11 2024
2024 4. çeyrek (resmî sürüm)
- Huawei Mate 60 serisi
- Huawei Mate X5 serisi
- Huawei Pura 70 serisi
- Huawei Pocket 2 serisi
- Huawei FreeBuds Pro 3
- Huawei MatePad Pro 13.2
- Huawei MatePad Pro 11 2024
2024 4. çeyrek (beta)
- Huawei Nova 12 serisi
- Huawei MatePad 11.5 inç S serisi
- Huawei Watch Ultimate
- Huawei Watch Ultimate Design Edition
- Huawei Watch GT 4 serisi
- Huawei FreeClip
- Huawei Smart Glasses 2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.