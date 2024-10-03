Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Hi Matebook, HarmonyOS'u destekleyen ilk dizüstü bilgisayar olabilir

    Kendi işletim sistemi HarmonyOS’u günden güne geliştiren ve güçlendiren Huawei, bu kez de HarmonyOS’u destekleyen ilk dizüstü bilgisayar modeli üzerinde çalışıyor.

    Huawei Hi Matebook, HarmonyOS ile satışa sunulabilir Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin yeni dizüstü bilgisayarı Hi Matebook’un, bu ay içerisinde piyasaya sürüleceği söylentileri giderek artıyor. Teknoloji dünyasında tanınan bir blogger olan @Uncle Looking at Mountains, Huawei’nin bu ay (ekim ayında) gerçekleştireceği ürün tanıtımlarına dair bazı ipuçları paylaştı. Blogger, Huawei'nin tanıtımları iki aşamada yapmayı planladığını belirtti. İlk aşamada Nova 13 akıllı telefonunun, HarmonyOS’un yeni sürümünün ve Huawei Watch Ultimate Green Edition’ın tanıtılması bekleniyor. Bu ürünlerin 15 Ekim civarında duyurulacağı düşünülüyor. İkinci aşamada ise MatePad 2024 tablet ve merakla beklenen Hi Matebook’un yer alacağı ifade ediliyor. Bu aşamanın ise 22 Ekim civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

    Huawei’nin “Hi” markası altında çıkardığı Smart Selection ürünleri genellikle Wiko markası altında piyasaya sürülüyor. Örneğin, kısa süre önce MateBook GT 14 dizüstü bilgisayarına eşlik etmek üzere Wiko Hi GT Cube harici grafik işlemciyi tanıttılar. Bu harici grafik birimi, AMD Radeon RX 7600M XT ile donatılmış olup aynı zamanda 100W’a kadar güç çıkışı sağlayan bir şarj cihazı olarak da kullanılabiliyor.

    Bununla birlikte, Huawei’nin gizemli bir “X Projesi” üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. Blogger’ın verdiği bilgilere göre, bu projenin Smart Selection serisine ait bir bilgisayar olabileceği düşünülüyor. Başta HarmonyOS tabanlı bir bilgisayarın piyasaya çıkmasının bir yılı bulabileceği tahmin edilirken, bu projeyle birlikte bu süreç daha erken başlayabilir. Eğer X Projesi bu yeni ürünü ifade ediyorsa, HarmonyOS tabanlı bir dizüstü bilgisayarın önümüzdeki altı ay içinde piyasaya sürüleceği ihtimali bulunuyor.

    Huawei’nin üst düzey yöneticisi Richard Yu da yakın zamanda yaptığı açıklamada, şirketin mevcut bilgisayar serisinin Windows işletim sistemi kullanan son modeller olabileceğine dikkat çekti. Yu, Huawei’nin ilerleyen dönemde HarmonyOS tabanlı bilgisayarlara geçiş yapmayı planladığını ve bu değişimin firmanın yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltmada önemli bir adım olacağını belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polis çevirmesi gösteren program audi q2 kronik sorunları whatsapp mesajın yanında i işareti ne anlama gelir seat toledo 1.4 tdi style yorum bosch bulaşık makinesi e09 hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Samsung Galaxy S24 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız