Huawei Hi Matebook, HarmonyOS'u destekleyen ilk dizüstü bilgisayar olabilir

Huawei’nin yeni dizüstü bilgisayarı Hi Matebook’un, bu ay içerisinde piyasaya sürüleceği söylentileri giderek artıyor. Teknoloji dünyasında tanınan bir blogger olan @Uncle Looking at Mountains, Huawei’nin bu ay (ekim ayında) gerçekleştireceği ürün tanıtımlarına dair bazı ipuçları paylaştı. Blogger, Huawei'nin tanıtımları iki aşamada yapmayı planladığını belirtti. İlk aşamada Nova 13 akıllı telefonunun, HarmonyOS’un yeni sürümünün ve Huawei Watch Ultimate Green Edition’ın tanıtılması bekleniyor. Bu ürünlerin 15 Ekim civarında duyurulacağı düşünülüyor. İkinci aşamada ise MatePad 2024 tablet ve merakla beklenen Hi Matebook’un yer alacağı ifade ediliyor. Bu aşamanın ise 22 Ekim civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Huawei’nin “Hi” markası altında çıkardığı Smart Selection ürünleri genellikle Wiko markası altında piyasaya sürülüyor. Örneğin, kısa süre önce MateBook GT 14 dizüstü bilgisayarına eşlik etmek üzere Wiko Hi GT Cube harici grafik işlemciyi tanıttılar. Bu harici grafik birimi, AMD Radeon RX 7600M XT ile donatılmış olup aynı zamanda 100W’a kadar güç çıkışı sağlayan bir şarj cihazı olarak da kullanılabiliyor.

Bununla birlikte, Huawei’nin gizemli bir “X Projesi” üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. Blogger’ın verdiği bilgilere göre, bu projenin Smart Selection serisine ait bir bilgisayar olabileceği düşünülüyor. Başta HarmonyOS tabanlı bir bilgisayarın piyasaya çıkmasının bir yılı bulabileceği tahmin edilirken, bu projeyle birlikte bu süreç daha erken başlayabilir. Eğer X Projesi bu yeni ürünü ifade ediyorsa, HarmonyOS tabanlı bir dizüstü bilgisayarın önümüzdeki altı ay içinde piyasaya sürüleceği ihtimali bulunuyor.

Huawei’nin üst düzey yöneticisi Richard Yu da yakın zamanda yaptığı açıklamada, şirketin mevcut bilgisayar serisinin Windows işletim sistemi kullanan son modeller olabileceğine dikkat çekti. Yu, Huawei’nin ilerleyen dönemde HarmonyOS tabanlı bilgisayarlara geçiş yapmayı planladığını ve bu değişimin firmanın yabancı teknolojilere olan bağımlılığını azaltmada önemli bir adım olacağını belirtti.

