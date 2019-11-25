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    Huawei iki ayda 7 milyondan fazla Mate 30 satmayı başardı

    Huawei’nin amiral gemisi ailesi Mate 30 hakkında satış verilerini paylaşan firma, ilk iki ayda gayet iyi bir satış rakamına ulaştı. Bu konuda çok sayıda etken mevcut.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Huawei iki ayda 7 milyondan fazla Mate 30 satmayı başardı
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    Huawei tarafından bugün yapılan devasa etkinlikte Mediapad Pro tablet tanıtılsa da şirketin CEO’su, amiral gemisiyle ilgili önemli bir bilgiyi de paylaştı. Richard Yu’nun ifadesine göre Mate 30 ailesi önceki nesle kıyasla yüzde 75’lik bir artışla 7 milyon adetten fazla satıldı.

    Yoğun olarak Çin içinde satılan Mate 30 modelleri, diğer Asya Pasifik bölgelerinde de bulunabiliyor. Cihazın kısıtlı satış bölgesi ise iki ay içerisindeki 7 milyon sayısını daha da etkileyici hâle getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi"

    Mate 30 ailesinin (Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G ve Mate 30 RS Porsche Design) başarısının arkasında yatan ana sebepler ise analistlere göre tam bir paket olarak oldukça başarılı bir cihaz oluşu ve ABD ile yaşanan gerilimin ardından halkın Çin üretimi markalara yönelimi olarak gösteriliyor. Bir diğer sebep ise Mate 30 ailesinde her cebe ve isteğe uygun bir model yer alışı, tüketicilerin kendilerine uygun modeli ve hafıza kapasitesini bulmakta sıkıntı çekmelerini engelliyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_pushes_over_7_million_mate_30_devices_in_two_months-news-40251.php Yorum Yaz
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    esmerbuyucu 47 dk.
    Ne garip garip yorumlar. Zaten Çin'den başka globalde satışa çıktığı pazarlar çok az, haberde de yazmışlar "KISITLI SATIŞ BÖLGESİ" diye. Başarıysa başarıdır nokta.
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    koyunsayar 51 dk.
    Global diye birşey yok amerikada, Avrupada satışa çıkmadı
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    Imarex 1 sa.
    Bu oranın %80'in üzerindeki kısmı Çin'de satıldı diye düşünüyorum Global'de fazla alan olmamıştır
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    MrKattchup 1 sa.
    Keşke bölgesel satışlar da açıklansaymış büyük ihtimalle en büyük pay doğal olarak milliyetçi gözle yaklaşan Çin vatandaşları.
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