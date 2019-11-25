Huawei iki ayda 7 milyondan fazla Mate 30 satmayı başardı

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Huawei tarafından bugün yapılan devasa etkinlikte Mediapad Pro tablet tanıtılsa da şirketin CEO’su, amiral gemisiyle ilgili önemli bir bilgiyi de paylaştı. Richard Yu’nun ifadesine göre Mate 30 ailesi önceki nesle kıyasla yüzde 75’lik bir artışla 7 milyon adetten fazla satıldı.

Yoğun olarak Çin içinde satılan Mate 30 modelleri, diğer Asya Pasifik bölgelerinde de bulunabiliyor. Cihazın kısıtlı satış bölgesi ise iki ay içerisindeki 7 milyon sayısını daha da etkileyici hâle getiriyor.

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Mate 30 ailesinin (Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G ve Mate 30 RS Porsche Design) başarısının arkasında yatan ana sebepler ise analistlere göre tam bir paket olarak oldukça başarılı bir cihaz oluşu ve ABD ile yaşanan gerilimin ardından halkın Çin üretimi markalara yönelimi olarak gösteriliyor. Bir diğer sebep ise Mate 30 ailesinde her cebe ve isteğe uygun bir model yer alışı, tüketicilerin kendilerine uygun modeli ve hafıza kapasitesini bulmakta sıkıntı çekmelerini engelliyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_pushes_over_7_million_mate_30_devices_in_two_months-news-40251.php