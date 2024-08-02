Google’ın Pixel 9 serisindeki Android sürümü tercihi kullanıcıları üzebilir

Google'ın yeni akıllı telefon serisi Pixel 9'un piyasaya çıkışı heyecanla beklenirken, cihazların Android 15 yerine Android 14 ile gelebileceği yönündeki raporlar dikkat çekiyor. Son gelen bilgilere göre, Pixel 9 serisinin tüm modelleri, yani Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel 9 Pro XL, Android 14 yüklü olarak satışa sunulacak. Bu durum, Google’ın geleneksel olarak yeni Pixel cihazlarını en güncel Android sürümü ile piyasaya sürme alışkanlığıyla bir tezat oluşturuyor.
Bu değişiklik, Pixel 9 serisinin planlanan lansman tarihinin (13 Ağustos) Google’ın önceki takvimlerinden iki ay önce olmasıyla ilişkilendiriliyor. Android 15'in stabil versiyonunun henüz hazır olmaması, bu kararın alınmasındaki ana etken olabilir. Android 15’in kullanıcılarla buluşma tarihi tam olarak belirlenmemiş olsa da, şu an ki gidişat bu güncellemenin Ağustos ile Ekim ayları arasında bir tarihte geleceğine işaret ediyor.
Pixel 9 serisi için Google’ın yazılım güncelleme taahhüdü ise yine oldukça iddialı. Geçen yıl Pixel 8 serisiyle başlatılan bu taahhüt, Pixel 9 serisi için de geçerli olacak gibi görünüyor. Bu kapsamda, Pixel 9 cihazlarının 2031 yılına kadar düzenli olarak yazılım güncellemeleri, güvenlik yamaları ve özel Pixel özellik güncellemeleri alması bekleniyor. Google bu uzun süreli destekle, kullanıcılarına en güncel yazılım deneyimini sunmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.