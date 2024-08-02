Google’ın Pixel 9 serisindeki Android sürümü tercihi kullanıcıları üzebilir

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Google'ın yeni akıllı telefon serisi Pixel 9'un piyasaya çıkışı heyecanla beklenirken, cihazların Android 15 yerine Android 14 ile gelebileceği yönündeki raporlar dikkat çekiyor. Son gelen bilgilere göre, Pixel 9 serisinin tüm modelleri, yani Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel 9 Pro XL, Android 14 yüklü olarak satışa sunulacak. Bu durum, Google’ın geleneksel olarak yeni Pixel cihazlarını en güncel Android sürümü ile piyasaya sürme alışkanlığıyla bir tezat oluşturuyor.

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Bu değişiklik, Pixel 9 serisinin planlanan lansman tarihinin (13 Ağustos) Google’ın önceki takvimlerinden iki ay önce olmasıyla ilişkilendiriliyor. Android 15'in stabil versiyonunun henüz hazır olmaması, bu kararın alınmasındaki ana etken olabilir. Android 15’in kullanıcılarla buluşma tarihi tam olarak belirlenmemiş olsa da, şu an ki gidişat bu güncellemenin Ağustos ile Ekim ayları arasında bir tarihte geleceğine işaret ediyor.

Pixel 9 serisi için Google’ın yazılım güncelleme taahhüdü ise yine oldukça iddialı. Geçen yıl Pixel 8 serisiyle başlatılan bu taahhüt, Pixel 9 serisi için de geçerli olacak gibi görünüyor. Bu kapsamda, Pixel 9 cihazlarının 2031 yılına kadar düzenli olarak yazılım güncellemeleri, güvenlik yamaları ve özel Pixel özellik güncellemeleri alması bekleniyor. Google bu uzun süreli destekle, kullanıcılarına en güncel yazılım deneyimini sunmayı hedefliyor.

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