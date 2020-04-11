Huawei'in 5G'li tableti MatePad'in tanıtım görseli ortaya çıktı

Samsung ile birlikte Android tablet piyasasında ısrarla faaliyet göstermeye devam eden büyük üreticilerden Huawei, üst seviye tablet bilgisayarı MatePad Pro'nun daha uygun fiyatlı ve görece daha düşük donanım özelliklerine sahip varyantı MatePad'i tanıtmaya hazırlanıyor.

Cihazın teknik özelliklerinden küçük bir kısmını ortaya koyan, aynı zamanda geçmiş sızıntıların bir kısmını doğrulayan tanıtım afişi internet üzerinde ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı"

Bir mağazanın içerisinde çekilmişe benzeyen fotoğrafta yer alan afiş, cihazın beyaz ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceğini ortaya koyuyor.

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Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı

Posterde görülen cihaz, pek çok tablet bilgisayardan çok daha ince çerçevelere sahip. Buna karşın ekranında MatePad Pro'daki gibi bir kamera deliği yer almıyor.

Cihaz, 2K çözünürlüklü bir ekran ve Kirin 810 yonga seti ile geliyor. Bununla birlikte hedef alıcı kitlesi öğrenciler olarak belirlendiği için eğitim-öğretime yardımcı pek çok özellik ile beraber geliyor.

Posterden anlaşıldığı kadarıyla cihaz, ekran kalemi desteğine de sahip olacak. Not almayı kolaylaştırdıkları için kalem desteğine sahip tablet bilgisayarlar öğrenciler tarafından hayli rağbet görüyorlar.

Geçmiş sızıntılardan da kısaca söz edecek olursak, cihazın 10.4 inç genişliğinde bir ekranla gelmesi bekleniyor. 4 GB ile 6 GB'lık iki adet RAM seçeneğine ve microSD kart yardımıyla arttırılabilen 128 GB dahili depolama alanına sahip olacağı iddia edilen cihazın USB Type-C portundan güç alan 7.250 mAh'lik dev bir batarya ile geleceği de söyleniyor.

Cihazın Wi-Fi'lı ve 4G'li, yani SIM kart desteğine sahip iki varyantla alıcı bulacağı iddia ediliyordu ancak afişte yer alan 5G ibaresine bakılırsa bu söylenti pek doğru sayılmaz. Cihaz, 5G de dahil olmak üzere üç farklı varyanta sahip olabilir veya 4G'li olduğu düşünülen varyant aslında 5G'li olabilir.

Bunların dışında 8 MP çözünürlüklerinde ön ve arka kamera sensörleri, Bluetooth 5.1 ve Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geleceği söyleniyor.

Huawei MatePad'in 255 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması ve 23 Nisan'da Nova 7 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/04/11/leaked-huawei-matepad-poster-confirms-it-has-a-2k-display-and-stylus-support/

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