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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'in 5G'li tableti MatePad'in tanıtım görseli ortaya çıktı

    Huawei'in yeni tablet bilgisayarı MatePad'in teknik özelliklerinden küçük bir kısmını ortaya koyan, aynı zamanda geçmiş sızıntıların da bir kısmını doğrulayan tanıtım afişi ortaya çıktı.
    7 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Samsung ile birlikte Android tablet piyasasında ısrarla faaliyet göstermeye devam eden büyük üreticilerden Huawei, üst seviye tablet bilgisayarı MatePad Pro'nun daha uygun fiyatlı ve görece daha düşük donanım özelliklerine sahip varyantı MatePad'i tanıtmaya hazırlanıyor. 

    Cihazın teknik özelliklerinden küçük bir kısmını ortaya koyan, aynı zamanda geçmiş sızıntıların bir kısmını doğrulayan tanıtım afişi internet üzerinde ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı"

    Bir mağazanın içerisinde çekilmişe benzeyen fotoğrafta yer alan afiş, cihazın beyaz ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceğini ortaya koyuyor. 

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    Posterde görülen cihaz, pek çok tablet bilgisayardan çok daha ince çerçevelere sahip. Buna karşın ekranında MatePad Pro'daki gibi bir kamera deliği yer almıyor. 

    Cihaz, 2K çözünürlüklü bir ekran ve Kirin 810 yonga seti ile geliyor. Bununla birlikte hedef alıcı kitlesi öğrenciler olarak belirlendiği için eğitim-öğretime yardımcı pek çok özellik ile beraber geliyor.

    Posterden anlaşıldığı kadarıyla cihaz, ekran kalemi desteğine de sahip olacak. Not almayı kolaylaştırdıkları için kalem desteğine sahip tablet bilgisayarlar öğrenciler tarafından hayli rağbet görüyorlar.

    Geçmiş sızıntılardan da kısaca söz edecek olursak, cihazın 10.4 inç genişliğinde bir ekranla gelmesi bekleniyor. 4 GB ile 6 GB'lık iki adet RAM seçeneğine ve microSD kart yardımıyla arttırılabilen 128 GB dahili depolama alanına sahip olacağı iddia edilen cihazın USB Type-C portundan güç alan 7.250 mAh'lik dev bir batarya ile geleceği de söyleniyor.

    Cihazın Wi-Fi'lı ve 4G'li, yani SIM kart desteğine sahip iki varyantla alıcı bulacağı iddia ediliyordu ancak afişte yer alan 5G ibaresine bakılırsa bu söylenti pek doğru sayılmaz. Cihaz, 5G de dahil olmak üzere üç farklı varyanta sahip olabilir veya 4G'li olduğu düşünülen varyant aslında 5G'li olabilir.

    Bunların dışında 8 MP çözünürlüklerinde ön ve arka kamera sensörleri, Bluetooth 5.1 ve Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geleceği söyleniyor.

    Huawei MatePad'in 255 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması ve 23 Nisan'da Nova 7 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/11/leaked-huawei-matepad-poster-confirms-it-has-a-2k-display-and-stylus-support/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 39 dk. yeni yorumcu
    İnce ve güzel bir tabet ama önemli olan fiyat
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 sa.
    BÖŞ GÖ SOĞLOĞO ZORORLO BÖTÖN DÖNYO YOSOKLOYO XD
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    Xtrud (Harun Yahya) 4 sa.
    5G zararlı çünkü Çin önderliğinde ilerliyor. Apple falan bu işe el atsa insan sağlığına zarar vermeyen 5G bulurdu kesin :)
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    zulu123 5 sa.
    Sıkıntı sizin tek bir cihaz üzerinde 5G hevesinizi almanız değil. Toplum sağlığını etkileyecek baz istasyonları. Siz elinizdeki cihazın 5G'sini kapatsanızda deve kuşu misali yaşarsınız :). Ayrıca 5G'nin sağlığa etkilerini kamuya açıklayacaklarını gerçekten düşünmüyorsunuz değil mi?
    Ayrıca daha önceden gericilik veya geri kalmış diye adlandırılan bir çok şeyin şimdi insanlar tarafından tekrar umut olarak görülerek yaşam şekillerini değiştirme yoluna gittiklerini de göz ardı etmeyin. İnsanlar sağlıkla ve açlıkla ilgili tehlikeyi hissettikleri an çok farklı davranır. O nedenle 5G birçok ülkede nasıl yasaklandı ve yasaklanacaksa burada da aynı şey olacak...
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    zulu123 7 sa.
    5G'nin bağışıklık sistemi üzerindeki yan etkileri iddiaları nedeniyle, son yaşanan pandemi olayından sonra hala 5G'li cihaz alıp kullanacak kaldı mı acaba? İnsanlar artık sağlığa etki edebilecek durumlara karşı eskisi gibi esnek olmayacaktır.
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    SONEKTRA (Emre Hepsağ) 6 sa. zulu123
    Sen 4.5g li telefonunda 4.5g yi kapatabiliyorsan bu cihazlarda da kapatabilirsin. Sorun yok. Ayrıca 5g nin sağlığa olan etkisi kanıtlandığı durumda ona gore teknolojide revizyona gidilir. Gericiliğe gerek olduğunu düşünmüyorum.
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