Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

MatePad Pro 13.2, canlı renkler ve derin kontrast sunan 13,2 inç büyüklüğünde 2,8K 144Hz OLED ekranla geliyor. İnce çerçeveleriyle %94 ekran-gövde oranına sahip olan tabletin, parlama önleyici katmana sahip ve kağıt benzeri his sunan PaperMatte Edition versiyonu da bulunuyor.
Tablette, düşük gecikmeli ve hassas çizimler için 3. nesil M-Pencil kalemi yer alıyor. Fangtian Painting Engine 2.0 özelliğiyle tablet, 8K çözünürlüğünde tuvali ve 500'den fazla katmanı destekleyerek 120 fps'de akıcı çizimler yapmayı sağlıyor.
Huawei, tablete güç veren işlemciyi açıklamadı ancak yüksek seçenekleriyle beraber tabletin çoklu görevlerde akıcı ve yüksek performans sunabildiğini söylüyor.
Çift hücreli ve toplamda 10100 mAh kapasiteli pil ile uzun kullanım süresi sunan MatePad Pro 13.2, 100W Turbo Şarj teknolojisiyle sadece 40 dakikada %85'e ve 55 dakikada tam şarja ulaşabiliyor.
Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) fiyatı
Bugün itibariyle siparişe açılan Huawei MatePad Pro 13.2, 12 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Fiyatlar ise şöyle:
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 256GB: 718 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 512GB: 787 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 256GB PaperMatte Edition: 800 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 12GB + 512GB PaperMatte Edition: 870 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 16GB + 1TB PaperMatte Edition: 1,049 dolar
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) 16GB + 1TB Collector’s Edition: 1,464 dolar
- Huawei Smart Magnetic Keyboard: 151 dolar
- Huawei MatePad Pro Smart leather kılıf: 34 dolar
Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) özellikleri
- Ekran: 13.2 inç (2880 × 1920 piksel) esnek OLED, 144Hz, 2000 nit tepe parlaklık, HDR Vivid
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 13MP f/1.8 (ana kamera), 8MP f/2.2 (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 16MP f/2.0
- Boyutlar ve ağırlık: 196.1x 289.1x 5.5 mm, 580g
- Batarya: 10100mAh (5050mAh çift hücreli), 100W Turbo Şarj desteği
- Bağlantı: Wi-fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, çift uydu iletişimi
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3, HarmonyOS NEXT'e yükseltilebilir
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