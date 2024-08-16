Huawei’in üçe katlanabilir telefonu bir kez daha kendini gösterdi

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Huawei’nin uzun süredir beklenen üç katlanabilir telefonuna dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şirketin Tüketici İş Grubu CEO’su Yu Richard, geçtiğimiz haftalarda cihazın geniş iç ekranını kullanırken görüntülenmişti. Şimdi ise cihazın katlanmış haliyle görüntülenen Yu Richard, cihazın kalınlığı hakkında ipuçları veriyor. Üç katlı tasarımına rağmen cihazın kalınlığının çok fazla olmadığı, ancak geleneksel düz ekranlı telefonlara göre daha kalın olduğu görülüyor. Cihazın katlanmış halde yaklaşık 15 mm, açılmış halde ise 5 mm kalınlığında olması bekleniyor.

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Telefonun arka kamerası, Huawei Mate 50 serisinin tasarımını anımsatan dairesel bir modüle sahip. Kamera modülünün çevresinde Paris çivileri olarak adlandırılan ince detaylar dikkat çekiyor. Önceki sızıntılar, cihazın hem içe katlanabilen hem de dışa katlanabilen çift menteşe tasarımına sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun ekranının yaklaşık 10 inç boyutunda olacağı ve sol üst köşede merkezi bir delikli kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihaz, Huawei’nin Kirin 9 serisi platformundan güç alacak ve büyük ihtimalle bu yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen Mate 70 modelinden önce piyasaya sürülecek.

Güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station’a göre Huawei, Eylül ayında büyük bir lansman gerçekleştirebilir. Bu lansmanda dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonunu tanıtmayı planlayan şirket, aynı etkinlikte Nova 13 serisi ve Huawei Watch GT 5 serisini de duyurabilir. Bu seride, özellikle ‘Extraordinary Master Edition’ adlı özel bir varyantın da tanıtılması bekleniyor.

Üçe katlanabilir cihazın pazarlama ismi henüz netlik kazanmış değil. Bu sebeple yeni telefonun Mate markası altında mı çıkacağı, yoksa tamamen yeni bir serinin mi başlangıcı olacağı merakla bekleniyor.

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