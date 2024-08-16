Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei’in üçe katlanabilir telefonu bir kez daha kendini gösterdi

    Çinli teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen ve bir tür “prestij” çalışması olarak kabul edilen üçe katlanabilir akıllı telefon bir kez daha kendini gösterdi.

    Huawei’in üçe katlanabilir telefonu bir kez daha kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin uzun süredir beklenen üç katlanabilir telefonuna dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şirketin Tüketici İş Grubu CEO’su Yu Richard, geçtiğimiz haftalarda cihazın geniş iç ekranını kullanırken görüntülenmişti. Şimdi ise cihazın katlanmış haliyle görüntülenen Yu Richard, cihazın kalınlığı hakkında ipuçları veriyor. Üç katlı tasarımına rağmen cihazın kalınlığının çok fazla olmadığı, ancak geleneksel düz ekranlı telefonlara göre daha kalın olduğu görülüyor. Cihazın katlanmış halde yaklaşık 15 mm, açılmış halde ise 5 mm kalınlığında olması bekleniyor.

    Telefonun arka kamerası, Huawei Mate 50 serisinin tasarımını anımsatan dairesel bir modüle sahip. Kamera modülünün çevresinde Paris çivileri olarak adlandırılan ince detaylar dikkat çekiyor. Önceki sızıntılar, cihazın hem içe katlanabilen hem de dışa katlanabilen çift menteşe tasarımına sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun ekranının yaklaşık 10 inç boyutunda olacağı ve sol üst köşede merkezi bir delikli kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihaz, Huawei’nin Kirin 9 serisi platformundan güç alacak ve büyük ihtimalle bu yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen Mate 70 modelinden önce piyasaya sürülecek.

    Güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station’a göre Huawei, Eylül ayında büyük bir lansman gerçekleştirebilir. Bu lansmanda dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonunu tanıtmayı planlayan şirket, aynı etkinlikte Nova 13 serisi ve Huawei Watch GT 5 serisini de duyurabilir. Bu seride, özellikle ‘Extraordinary Master Edition’ adlı özel bir varyantın da tanıtılması bekleniyor.

    Üçe katlanabilir cihazın pazarlama ismi henüz netlik kazanmış değil. Bu sebeple yeni telefonun Mate markası altında mı çıkacağı, yoksa tamamen yeni bir serinin mi başlangıcı olacağı merakla bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güvenlik kursuna gidenlerin yorumları 44" lü numara mesaj engelleme türk telekom hemşirelikte yüksek lisans maaş farkı kafa yapan bitkiler kırkkilit otu kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız