Huawei’in üçe katlanabilir telefonu ilk defa canlı görüldü: Tablet gibi bir telefon

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Huawei, katlanabilir telefon pazarında devrim yaratacak yeni bir modelle gündemde. Şirketin CEO’su Richard Yu, Çin’deki sosyal medya platformlarında dolaşan bir fotoğrafta, markanın ilk tri-foldable (üçe katlanabilir) telefonunu kullanırken görüntülendi. Bu cihaz, katlanabilir telefon teknolojisinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

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Güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station, Huawei’nin geliştirdiği bu yeni cihazın prototipini incelediğini belirtti. Bu tri-foldable telefon, hem içe hem de dışa doğru katlanabilen çift menteşeli bir mekanizmaya sahip. Cihazın ekran boyutunun yaklaşık 10 inç olduğu tahmin ediliyor ve katlama izlerinin minimum düzeyde tutulduğu bildiriliyor.

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Ancak, cihazın diğer katlanabilir telefonlara kıyasla daha kalın olduğu ifade ediliyor, bu da anlaşılabilir bir durum. Bu telefon, birçok ileri teknoloji özelliği bünyesinde barındırıyor ve kısa vadede bir rakip çıkması pek olası görünmüyor. Bu yenilikçi cihazın, yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğini ve asıl amacın da satış sayısından ziyade marka imajı olacağını hatırlatalım.

Digital Chat Station, Richard Yu’nun kullandığı tri-foldable telefonun, daha önce gördüğü prototiple tamamen aynı olduğunu vurguladı. Görüntülerde, ekranın sol üst köşesinde bir kamera deliği bulunduğu da görülüyor.

Huawei'nin bu tri-foldable telefonunun kalbinde Kirin 9 serisi bir yonga seti yer alacak. Cihazın, Huawei Mate 70 modelinden önce piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu da, telefonun Eylül veya Ekim ayında tanıtılacağı anlamına geliyor.

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