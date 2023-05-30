Huawei MateBook X Pro ve MateBook D16 Türkiye fiyatları belli oldu

- MateBook X Pro 2023 Türkiye fiyatı 🛒
- MateBook X Pro 2023 Türkiye fiyatı ne kadar?
- Huawei Matebook X Pro 2023 Özellikleri
- Huawei MateBook D16 i9 Türkiye fiyatı 🛒
- Huawei MateBook D16 i9 Türkiye fiyatı ne kadar?
- Huawei MateBook D16 i9 özellikleri
- Yorumlar
|İndirimli Fiyat 📉
|10.999 TL
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|1000 TL sepet indirimi, ücretsiz aksesuar paketi, Freebuds 5 alımında 300 TL indirim ve 1000 TL indirim kupunu
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|12 taksit
|Puan 💯
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MateBook X Pro 2023 Türkiye fiyatı ne kadar?
MateBook X Pro 2023 Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı. Kampanya kapsamında ürünü satın alanlar 1000 TL sepet indirimi, ücretsiz aksesuar paketi (Swift sırt çantası, Bluetooth mouse, Matepad SE 128 GB ve AX2 Router), Freebuds 5 alımında 300 TL indirim ve 1000 TL değerinde de indirim kupunu elde edecek.
Huawei Matebook X Pro 2023 Özellikleri
- Ekran: 14,2 inç 3120 × 2080 90 Hz 500 nit dokunmatik ekran
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core™ i7-1360P
- Grafik: Intel Iris Xe
- Bellek ve Depolama: 16 GB RAM ve 1 TB SSD
- Pil: 60 Wh kapasiteli pil
- Klavye: Tam boy arkadan aydınlatmalı klavye
- Kamera: 720P HD kamera
- Ses ve mikrofon: 6 adet hoparlör ve 4 adet mikrofon
- Bağlantı: Blutooth 5.2, 802.11ax, Thunderbolt 4 × 2, USB-C × 2 ve 3,5 mm kulaklık ve mikrofon 2’si 1 arada jak
|İndirimli Fiyat 📉
|10.999 TL
|Hediyeler 🎁
|600 TL indirim kuponu, ücretsiz aksesuar paketi,ek 499 TL ödeme ile Huawei FreeBuds SE, ek +2.499 TL ödeme ile MatePad SE ve FreeBuds 5 alımında 300 TL indirim
|Taksit 💳
|12 taksit
|Puan 💯
|⭐⭐⭐⭐⭐
Huawei MateBook D16 i9 Türkiye fiyatı ne kadar?
Huawei MateBook D16 i9 Türkiye fiyatı 28.999 TL olarak açıklandı. Kampanya kapsamında bu ürünü satın alanlar 600 TL indirim kuponu, ücretsiz aksesuar paketi (Swift sırt çantası, Bluetooth Mouse), ek 499 TL ödeme ile Huawei FreeBuds SE, ek +2.499 TL ödeme ile MatePad SE ve FreeBuds 5 alımında 300 TL indirim avantajlarından yararlanabilecek.
Huawei MateBook D16 i9 özellikleri
- Ekran: 16 inç 1920×1200 IPS, 300 nit ve yüzde 90 ekran oranı
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core i9-13900H
- Grafik: Intel Iris Xe
- Bellek ve Depolama: 16 GB RAM ve 1 TB/512 GB NVMe PCIe SSD
- Pil: 60 Wh kapasiteli pil
- Klavye: Tam boy arkadan aydınlatmalı klavye
- Kamera: 1080p kamera
- Ses ve mikrofon: 2 adet hoparlör ve 4 adet mikrofon
- Bağlantı: Blutooth 5.1, 802.11ax, USB-C 3.2 Gen 1 × 1, USB-A 3.2 Gen 1 × 1, USB-A 2.0 × 1, HDMI × 1
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)