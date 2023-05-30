Huawei MateBook X Pro ve MateBook D16 Türkiye fiyatları belli oldu

Tam Boyutta Gör Çin’li teknoloji devi Huawei, yeni akıllı telefonlarının yanında dizüstü bilgisayarlarını da Türkiye pazarına getirdi. Düzenlenen lansman kapsamında Huawei MateBook X Pro ve MateBook D16 Türkiye fiyatları açıklandı. Aynı zamanda kampanya kapsamında ürünlere ek avantajlar da müşterilere sunulacak.

MateBook X Pro 2023 Türkiye fiyatı 🛒 İndirimli Fiyat 📉 10.999 TL Hediyeler 🎁 1000 TL sepet indirimi, ücretsiz aksesuar paketi, Freebuds 5 alımında 300 TL indirim ve 1000 TL indirim kupunu Taksit 💳 12 taksit Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐

MateBook X Pro 2023 Türkiye fiyatı ne kadar?

MateBook X Pro 2023 Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı. Kampanya kapsamında ürünü satın alanlar 1000 TL sepet indirimi, ücretsiz aksesuar paketi (Swift sırt çantası, Bluetooth mouse, Matepad SE 128 GB ve AX2 Router), Freebuds 5 alımında 300 TL indirim ve 1000 TL değerinde de indirim kupunu elde edecek.

Huawei Matebook X Pro 2023 Özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 14,2 inç 3120 × 2080 90 Hz 500 nit dokunmatik ekran

: 14,2 inç 3120 × 2080 90 Hz 500 nit dokunmatik ekran İşlemci : 13. Nesil Intel Core™ i7-1360P

: 13. Nesil Intel Core™ i7-1360P Grafik : Intel Iris Xe

: Intel Iris Xe Bellek ve Depolama: 16 GB RAM ve 1 TB SSD

16 GB RAM ve 1 TB SSD Pil : 60 Wh kapasiteli pil

: 60 Wh kapasiteli pil Klavye : Tam boy arkadan aydınlatmalı klavye

: Tam boy arkadan aydınlatmalı klavye Kamera : 720P HD kamera

: 720P HD kamera Ses ve mikrofon : 6 adet hoparlör ve 4 adet mikrofon

: 6 adet hoparlör ve 4 adet mikrofon Bağlantı: Blutooth 5.2, 802.11ax, Thunderbolt 4 × 2, USB-C × 2 ve 3,5 mm kulaklık ve mikrofon 2’si 1 arada jak

Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro Türkiye fiyatı belli oldu 3 sa. önce eklendi

Huawei MateBook D16 i9 Türkiye fiyatı 🛒 İndirimli Fiyat 📉 10.999 TL Hediyeler 🎁 600 TL indirim kuponu, ücretsiz aksesuar paketi,ek 499 TL ödeme ile Huawei FreeBuds SE, ek +2.499 TL ödeme ile MatePad SE ve FreeBuds 5 alımında 300 TL indirim Taksit 💳 12 taksit Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐

Huawei MateBook D16 i9 Türkiye fiyatı ne kadar?

Huawei MateBook D16 i9 Türkiye fiyatı 28.999 TL olarak açıklandı. Kampanya kapsamında bu ürünü satın alanlar 600 TL indirim kuponu, ücretsiz aksesuar paketi (Swift sırt çantası, Bluetooth Mouse), ek 499 TL ödeme ile Huawei FreeBuds SE, ek +2.499 TL ödeme ile MatePad SE ve FreeBuds 5 alımında 300 TL indirim avantajlarından yararlanabilecek.

Huawei MateBook D16 i9 özellikleri

Ekran : 16 inç 1920×1200 IPS, 300 nit ve yüzde 90 ekran oranı

: 16 inç 1920×1200 IPS, 300 nit ve yüzde 90 ekran oranı İşlemci : 13. Nesil Intel Core i9-13900H

: 13. Nesil Intel Core i9-13900H Grafik : Intel Iris Xe

: Intel Iris Xe Bellek ve Depolama : 16 GB RAM ve 1 TB/512 GB NVMe PCIe SSD

: 16 GB RAM ve 1 TB/512 GB NVMe PCIe SSD Pil : 60 Wh kapasiteli pil

: 60 Wh kapasiteli pil Klavye : Tam boy arkadan aydınlatmalı klavye

: Tam boy arkadan aydınlatmalı klavye Kamera : 1080p kamera

: 1080p kamera Ses ve mikrofon : 2 adet hoparlör ve 4 adet mikrofon

: 2 adet hoparlör ve 4 adet mikrofon Bağlantı: Blutooth 5.1, 802.11ax, USB-C 3.2 Gen 1 × 1, USB-A 3.2 Gen 1 × 1, USB-A 2.0 × 1, HDMI × 1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Huawei MateBook X Pro ve MateBook D16 Türkiye fiyatları açıklandı