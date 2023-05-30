Tam Boyutta Gör Huawei, Türkiye’de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonu Huawei P60 Pro ve Nova 11 serisi ile birlikte Huawei Watch 4 akıllı saat serisinin fiyatlarını açıkladı. İşte Titanyum kasalı Huawei Watch 4 Pro fiyatı ve kampanya dahilinde verilen ürünler:

Huawei Watch 4 Fiyatı 🛒 İndirimli Fiyat 📉 13.499 TL Taksit Seçenekleri 💳 Kredi kartıyla 3 ay Hediyeler 🎁 500 TL indirim kuponu ve FreeBuds 5i kulaklık Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐

Huawei Watch 4 Pro Fiyatı ne kadar 💰

Huawei Watch 4 kampanyalı fiyatı; 13.499 TL olarak açıklandı. Watch 4 Pro fiyatı; deri kayışlı model için 15.499 TL, titanyum model için 18.499 TL olarak açıklandı. Huawei Watch 4 satın alanlara 500 TL değerinde kupon ile birlikte FreeBuds 5i kulaklık hediye olarak verilecek. Peki, Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatı belli oldu 3 sa. önce eklendi

Huawei Watch 4 serisi özellikleri ⌚

Huawei Watch 4 serisi, kalp atış hızı, cilt sıcaklığı ve SpO2 sensörlerine sahip ve 100'den fazla egzersiz modunu destekliyor. Yeni Watch 4 akıllı saatler, yerleşik elektrokardiyogram (EKG) işlevine de sahip. Ayrıca şiddetli bir düşüş algıladığında ve kullanıcı bildirim yapmadığında acil servisleri arayan düşme algılama özelliğini destekliyor.

Huawei, Watch 4 modelinin tek şarjla 3 güne kadar dayandığını söylüyor. Watch 4 Pro modelinde kullanım süresi 4,5 güne kadar çıkıyor. Saatin güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, dayanıklılık süresi elbette uzuyor. Watch 4, 14 gün; Watch 4 Pro 21 güne kadar dayanabiliyor. Unutmadan, Watch 4 Pro, diğer modele kıyasla 2mm daha büyük (48mm) kasa boyutuna sahip. Saat, 1.5 inç 466x466 piksel LTPO AMOLED panele sahip.

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Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro Türkiye fiyatı belli oldu