Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro Türkiye fiyatı belli oldu!

- Huawei Watch 4 Fiyatı 🛒
- Huawei Watch 4 Pro Fiyatı ne kadar 💰
- Huawei Watch 4 serisi özellikleri ⌚
- Yorumlar
|İndirimli Fiyat 📉
|13.499 TL
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Huawei Watch 4 Pro Fiyatı ne kadar 💰
Huawei Watch 4 kampanyalı fiyatı; 13.499 TL olarak açıklandı. Watch 4 Pro fiyatı; deri kayışlı model için 15.499 TL, titanyum model için 18.499 TL olarak açıklandı. Huawei Watch 4 satın alanlara 500 TL değerinde kupon ile birlikte FreeBuds 5i kulaklık hediye olarak verilecek. Peki, Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
Huawei Watch 4 serisi özellikleri ⌚
Huawei Watch 4 serisi, kalp atış hızı, cilt sıcaklığı ve SpO2 sensörlerine sahip ve 100'den fazla egzersiz modunu destekliyor. Yeni Watch 4 akıllı saatler, yerleşik elektrokardiyogram (EKG) işlevine de sahip. Ayrıca şiddetli bir düşüş algıladığında ve kullanıcı bildirim yapmadığında acil servisleri arayan düşme algılama özelliğini destekliyor.
Huawei, Watch 4 modelinin tek şarjla 3 güne kadar dayandığını söylüyor. Watch 4 Pro modelinde kullanım süresi 4,5 güne kadar çıkıyor. Saatin güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, dayanıklılık süresi elbette uzuyor. Watch 4, 14 gün; Watch 4 Pro 21 güne kadar dayanabiliyor. Unutmadan, Watch 4 Pro, diğer modele kıyasla 2mm daha büyük (48mm) kasa boyutuna sahip. Saat, 1.5 inç 466x466 piksel LTPO AMOLED panele sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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