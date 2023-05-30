Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro Türkiye fiyatı belli oldu!

    Huawei, bugün Türkiye'de düzenlediği lansmanda yeni telefon ve akıllı saatlerinin fiyatını açıkladı. Huawei Watch 4 Pro Türkiye fiyatı resmî olarak belli oldu.  
    Oy Ver
    huawei watch 4 ve watch 4 pro türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Türkiye’de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonu Huawei P60 Pro ve Nova 11 serisi ile birlikte Huawei Watch 4 akıllı saat serisinin fiyatlarını açıkladı. İşte Titanyum kasalı Huawei Watch 4 Pro fiyatı ve kampanya dahilinde verilen ürünler:

    Huawei Watch 4 Fiyatı 🛒
    İndirimli Fiyat 📉 13.499 TL
    Taksit Seçenekleri 💳 Kredi kartıyla 3 ay
    Hediyeler 🎁 500 TL indirim kuponu ve FreeBuds 5i kulaklık
    Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐

    Huawei Watch 4 Pro Fiyatı ne kadar 💰

    Huawei Watch 4 kampanyalı fiyatı; 13.499 TL olarak açıklandı. Watch 4 Pro fiyatı; deri kayışlı model için 15.499 TL, titanyum model için 18.499 TL olarak açıklandı. Huawei Watch 4 satın alanlara 500 TL değerinde kupon ile birlikte FreeBuds 5i kulaklık hediye olarak verilecek. Peki, Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Huawei Watch 4 serisi özellikleri ⌚

    Huawei Watch 4 serisi, kalp atış hızı, cilt sıcaklığı ve SpO2 sensörlerine sahip ve 100'den fazla egzersiz modunu destekliyor. Yeni Watch 4 akıllı saatler, yerleşik elektrokardiyogram (EKG) işlevine de sahip. Ayrıca şiddetli bir düşüş algıladığında ve kullanıcı bildirim yapmadığında acil servisleri arayan düşme algılama özelliğini destekliyor.

    Huawei, Watch 4 modelinin tek şarjla 3 güne kadar dayandığını söylüyor. Watch 4 Pro modelinde kullanım süresi 4,5 güne kadar çıkıyor. Saatin güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, dayanıklılık süresi elbette uzuyor. Watch 4, 14 gün; Watch 4 Pro 21 güne kadar dayanabiliyor. Unutmadan, Watch 4 Pro, diğer modele kıyasla 2mm daha büyük (48mm) kasa boyutuna sahip. Saat, 1.5 inç 466x466 piksel LTPO AMOLED panele sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ozbey08 +128 Bay Robot +88 Krone +88 E_Y_B_H_P_T +59 onemay +44 Black_34 +41 VictorSanchez +41 Moueson +36 profecco +32 cokbaska +30
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    111 Kişi Okuyor (10 Üye, 101 Misafir) 8 Masaüstü 103 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2652 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, akıllı saat ve
    4 etiket daha Huawei Watch 4 Huawei Watch 4 pro Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,7b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone-kulaklık modunda takılı kaldı hoparlörden ses gelmiyor translucenttb çalışmıyor beam scooter promosyon kodu in which kullanımı dizel motor teklemesi neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız