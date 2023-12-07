Tam Boyutta Gör OPHuawei tarafından Eylül ayında tanıtılan MatePad Pro 13.2, yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Kaçıranlar için amiral gemisi model, hem tasarım hem de donanımı ile ses getirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, MatePad Pro 13.2'nin küresel lansman tarihini duyurdu.

Huawei MatePad Pro 13.2 (2023) globale geliyor

Yakın tarihli X paylaşımında Huawei, MatePad Pro 13.2'nin 12 Aralık tarihinde Dubai'de tanıtılacağını duyurdu. Gönderide açıkça tabletten bahsedilmiyor ancak ''#HUAWEIMatePadPro'' etiketine yer verilmiş. Ayrıca MatePad Pro 13.2'nin resmi görsellerinde gördüğümüz duvar kağıdı ile karşılaşıyoruz.

Huawei MatePad Pro 13.2 (2023) neler sunuyor?

Huawei MatePad Pro 13.2, ön yüzünde 2880 x 1920 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrandan destek alıyor. Tablet, yalnızca 580 gram ağırlığında ve 5,5 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. Ek olarak ön yüzünde neredeyse çerçevesiz bir tasarım sunuluyor diyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak 88W hızlı şarj destekli 10.100 mAh kapasiteli büyük bir pil paketi mevcut.

Huawei MatePad Pro 13,2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

Huawei'nin en güçlü Kirin 9000 platformundan güç alan Huawei MatePad Pro 13,2 inç, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Tabletin kamera bölümünde ise, 13MP ana (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama), 8MP ultra geniş (f/2.2, sabit odak) kamera ve selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 16MP ön kamera (ToF 3D) sensörü bulunuyor.

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Huawei MatePad Pro 13.2 (2023) globale geliyor: İşte tarihi