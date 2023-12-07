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    Huawei MatePad Pro 13.2 (2023) globale geliyor: İşte tarihi

    Huawei'nin amiral gemisi tableti MatePad Pro 13.2 (2023) globale geliyor. Yeni teaser görüntüsüne göre 12 Aralık'ta tanıtılacak. İşte MatePad Pro 13.2 (2023) özellikleri
    Huawei MatePad Pro 13.2 (2023) globale geliyor: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    OPHuawei tarafından Eylül ayında tanıtılan MatePad Pro 13.2, yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Kaçıranlar için amiral gemisi model, hem tasarım hem de donanımı ile ses getirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, MatePad Pro 13.2'nin küresel lansman tarihini duyurdu.

    Huawei MatePad Pro 13.2 (2023) globale geliyor

    Yakın tarihli X paylaşımında Huawei, MatePad Pro 13.2'nin 12 Aralık tarihinde Dubai'de tanıtılacağını duyurdu. Gönderide açıkça tabletten bahsedilmiyor ancak ''#HUAWEIMatePadPro'' etiketine yer verilmiş. Ayrıca MatePad Pro 13.2'nin resmi görsellerinde gördüğümüz duvar kağıdı ile karşılaşıyoruz. 

    Huawei MatePad Pro 13.2 (2023) neler sunuyor?

    Huawei MatePad Pro 13.2, ön yüzünde 2880 x 1920 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrandan destek alıyor. Tablet, yalnızca 580 gram ağırlığında ve 5,5 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. Ek olarak ön yüzünde neredeyse çerçevesiz bir tasarım sunuluyor diyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak 88W hızlı şarj destekli 10.100 mAh kapasiteli büyük bir pil paketi mevcut.

    Huawei'nin en güçlü Kirin 9000 platformundan güç alan Huawei MatePad Pro 13,2 inç, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Tabletin kamera bölümünde ise, 13MP ana (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama), 8MP ultra geniş (f/2.2, sabit odak) kamera ve selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 16MP ön kamera (ToF 3D) sensörü bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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