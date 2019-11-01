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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei MatePad Pro delikli ekrana sahip olacak

    Tablet piyasasında satışlar düşük olsa da üreticiler yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Huawei'nin yakında piyasaya süreceği MatePad Pro'nun yeni bir görseli ortaya çıktı.
    3 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei MatePad Pro delikli ekrana sahip olacak
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    Global tablet pazarındaki düşük satışlara rağmen Huawei her geçen gün yeni bir Android tablet çıkarmaya devam ediyor. Mobil sektöre yönelik istihbaratları ile tanıdığımız Evan Blass, Çinli şirketin MatePad Pro olarak adlandırılan bir tablet çıkarmaya hazırlandığını açıkladı.

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    “Marx” kod adıyla geliştirilen cihazın başlangıçta MediaPad M7 olduğu düşünülüyordu. Blass tarafından paylaşılan görsellerden de anlaşılabileceği üzere MatePad Pro en son akıllı telefonlarda gördüğümüze benzer şekilde delikli ekrana sahip olacak.

    Huawei MatePad Pro delikli ekrana sahip olacak
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    Kalem tablete tutturulabilecek

    Cihaz piyasadaki MediaPad tabletlere kıyasla daha ince çerçevelere sahip gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde internete sızdırılan bir başka görsel tabletin arka tarafında çift kamera sistemi olacağını ortaya çıkarmıştı.

    MatePad Pro mevcut MediaPad M6 gibi, M-Pen ve manyetik klavye desteği ile gelecek. Bununla birlikte, artık kalemin iPad Pro'daki gibi cihazın gövdesine tutturulabileceğini belirtelim. Sızan görseller dışında yaklaşmakta olan tabletin teknik özellikleri hakkında hala bir bilgi yok.



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    mert1907 3 hf. en beğenilen
    Hadi telefon da anladık da koskoca tablette bu ne alaka kardeşim ya.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Şimdiye kadar bir cihazda gördüğüm en saçma şey bu olabilir.
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    Xloud 3 hf.
    Surface Pro'daki gibi tablete tutturulabildiği demek istediniz heralde...
    Yanıtla +2
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    mert1907 3 hf. en beğenilen
    Hadi telefon da anladık da koskoca tablette bu ne alaka kardeşim ya.
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