Hacker'lar 20 ülkenin üst düzey hükümet yetkililerini WhatsApp üzerinden gözetledi

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Reuters kaynaklı yeni bir rapora göre ABD müttefiki en az 20 ülkedeki üst düzey hükümet yetkililerin telefonları, WhatsApp uygulaması üzerinden izlendi. Popüler mesajlaşma uygulamasındaki açıklardan faydalanan bilgisayar korsanları çok önemli bilgiler ele geçirmiş olabilir.

Ayrıca Bkz. "Spotify’a zam geldi: 18 TL"

Mağdurların 'önemli' bir kısmı, ciddi siyasi ve diplomatik krizlere yol açabilecek yüksek profilli hükümet ve askeri yetkililerden oluşuyor. Hedeflenen ülkeler arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Meksika, Pakistan ve Hindistan'ın yer aldığı bildirildi.

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NSO Group’a casusluk davası

Saldırının failinin kim olduğu belli değil ancak WhatsApp bu hafta İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a, 1.400 kullanıcının telefonunu gözetlemek için kullanılan bir bilgisayar korsanlığı platformu geliştirip sattığı gerekçesiyle casusluk davası açmıştı.

https://www.reuters.com/article/us-facebook-cyber-whatsapp-nsogroup/exclusive-whatsapp-hacked-to-spy-on-top-government-officials-at-u-s-allies-sources-idUSKBN1XA27H