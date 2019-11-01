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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hacker'lar 20 ülkenin üst düzey hükümet yetkililerini WhatsApp üzerinden gözetledi

    ABD müttefiki 20 ülkedeki üst düzey hükümet yetkililerine ait telefonların, WhatsApp üzerinden izlendiği ortaya çıktı. Olayın faili olarak İsrailli bir siber gözetim firması üzerinde duruluyor.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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    10
    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Hacker'lar 20 ülkenin üst düzey hükümet yetkililerini WhatsApp üzerinden gözetledi
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    Reuters kaynaklı yeni bir rapora göre ABD müttefiki en az 20 ülkedeki üst düzey hükümet yetkililerin telefonları, WhatsApp uygulaması üzerinden izlendi. Popüler mesajlaşma uygulamasındaki açıklardan faydalanan bilgisayar korsanları çok önemli bilgiler ele geçirmiş olabilir.

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    Mağdurların 'önemli' bir kısmı, ciddi siyasi ve diplomatik krizlere yol açabilecek yüksek profilli hükümet ve askeri yetkililerden oluşuyor. Hedeflenen ülkeler arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Meksika, Pakistan ve Hindistan'ın yer aldığı bildirildi.

    Hacker'lar 20 ülkenin üst düzey hükümet yetkililerini WhatsApp üzerinden gözetledi
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    NSO Group’a casusluk davası

    Saldırının failinin kim olduğu belli değil ancak WhatsApp bu hafta İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a, 1.400 kullanıcının telefonunu gözetlemek için kullanılan bir bilgisayar korsanlığı platformu geliştirip sattığı gerekçesiyle casusluk davası açmıştı.



    https://www.reuters.com/article/us-facebook-cyber-whatsapp-nsogroup/exclusive-whatsapp-hacked-to-spy-on-top-government-officials-at-u-s-allies-sources-idUSKBN1XA27H Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Like a Sir 3 hf. en beğenilen CoreXXX
    Turkcell ceo'su sen misin? konum atıyorum baz istasyonu lazım buraya
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    RAIZEN 3 hf.
    + oğlum şu doları düşür lan oy kaybediyoruz

    - tamam babacığım esranın selamı var
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    bytradm 2 hf.
    üst düzey muz yiyiciler ne anlar veri güvenliğinden
    ulusal bağımsızlıktan falan. muz demişken genetiği
    orjinal tek muz anamur muzudur küçük-yerli tüketin.
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    labtek38 2 hf.
    Bizim belediye başkanlarında gurup kuracaktı. Hackerlar tek tek uğraşmasın diye herhalde. Bu guruba sızdın mı tamam 😀
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    Start Again 2 hf. yeni yorumcu
    İnanmayacaksınız ama ülkemizdeki en tepe devlet yöneticileri WhatsApp grubu kurup işlerini oradan hallediyorlar.
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    Requizm 3 hf.
    İyi ve yerli olmayı geçtim. Facebook zaten önceki seneki olaylardan dolayı imaj kaybetti. Bir hükümet görevlisi neden Facebook şirketine güvenerek Whatsapp uygulamasından haberleşir ki?
    Yanıtla +2
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    Askaparta 3 hf.
    İyi ve yerli olmadan olmaz. Ama o iyi ve yerliyi de yerli kafasıyla kullanmamalıyız.
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    setcom_2000 3 hf.
    Bizim belediye başkanları da WhatsApp Grubu ile haberleştiklerini söylemişlerdi. Büyük ihtimal bu belediye başkanlarına sahip olan iktidar partisinin yöneticileri de aynı şekilde hareket ediyordur. Ajana gerek yok herşey ilk ağızdan anında karşı tarafta.
    Yanıtla +2
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    CoreXXX 3 hf.
    güvenmiyorum facebooka.buna bağlı hiç bir uygulama kullanmıyorum. Şirketten dolayı WhatsApp mecburi bunuda kullanmıcamda. Bip bu WhatsApp a 5 çeker
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Like a Sir 3 hf. CoreXXX
    Turkcell ceo'su sen misin? konum atıyorum baz istasyonu lazım buraya
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RAIZEN 3 hf.
    + oğlum şu doları düşür lan oy kaybediyoruz

    - tamam babacığım esranın selamı var
    Yanıtla +5
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