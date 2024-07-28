Huawei’nin sıvı soğutmalı yeni süper şarjı, Tesla’nın hakimiyetine son verebilir mi?

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Huawei, Çin'in Turpan bölgesindeki aşırı sıcaklık testleriyle sıvı soğutmalı süper şarj teknolojisinin performansını sergiledi. Testler, 49.6°C (121.28°F) hava sıcaklığı ve 80°C (176°F) yüzey sıcaklığının görüldüğü Kumtag Çölü ve Huoyan Dağı'nda gerçekleştirildi. Bu zorlu koşullara rağmen, Huawei’nin süper şarj teknolojisi etkileyici bir performans gösterdi.

Sistem, 47.1°C (116.78°F) ortam sıcaklığında bekleme modunda 44.1 dB, şarj sırasında ise 59.5 dB gürültü seviyesinde çalışarak, gerçek dünya senaryolarında rahatsız edici olmayacak kadar sessiz olduğunu kanıtladı. Yeni istasyonların başarısının anahtarı, şarj sırasında oluşan ısıyı etkili bir şekilde dağıtan ileri sıvı soğutma teknolojisi. Ayrıca, Huawei'nin "hassas sıcaklık kontrol algoritmaları" da sistemin stabilitesini ve şarj verimliliğini korumada önemli bir rol oynuyor.

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Huawei, bu testlerin bir parçası olarak 414 aracı test etti ve toplamda 13,391 kWh enerji sağladı. Bu testler, neredeyse tüm araçların tek seferde tam olarak şarj edilmesiyle, yüksek bir başarı oranı sergiledi.

Tesla'nın şarj teknolojisi ise farklı bir yaklaşımla öne çıkıyor. Tesla, özellikle ekstrem sıcaklıklarda yüksek performans sunmak için gelişmiş termal yönetim sistemlerine sahip. Tesla'nın termal yönetim sistemi, sıvı soğutma ve akülerin optimal sıcaklıklarda kalmasını sağlayan gelişmiş bir klima kontrol sistemi içeriyor. Ancak Tesla, aşırı sıcaklıklarda şarj hızının ve batarya ömrünün olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Tesla'nın ön soğutma özelliği, bataryayı şarj öncesinde ideal sıcaklığa getirmeye yardımcı olarak hem şarj süresini kısaltıyor hem de batarya ömrünü uzatıyor​

Huawei'nin sıvı soğutmalı süper şarj teknolojisi, Tesla'nın termal yönetim sistemine karşı bir avantaj sağlıyor gibi görünse de, her iki teknolojinin de gerçek dünya uygulamalarında daha fazla test edilmesi gerekiyor. Tesla, uzun süredir piyasada olan ve kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli iyileştirilen bir sisteme sahipken, Huawei'nin teknolojisi henüz erken aşamalarda. Ancak her iki şirket de EV şarj çözümlerinde önemli adımlar atıyor ve bu rekabet, tüketicilere daha hızlı, verimli ve dayanıklı şarj seçenekleri sunmayı vaat ediyor​.

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Huawei’nin sıvı soğutmalı yeni şarjı Tesla'ya rakip olabilir