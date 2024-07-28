Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei’nin sıvı soğutmalı yeni süper şarjı, Tesla’nın hakimiyetine son verebilir mi?

    Ambargo sonrası geçirdiği zor günleri geride bırakan Huawei, şimdilerde elektrikli otomobil pazarı için geliştirdiği yeni süper şarj istasyonları ile her alanda rekabete hazır olduğunu gösteriyor.

    Huawei’nin sıvı soğutmalı yeni şarjı Tesla'ya rakip olabilir Tam Boyutta Gör

    Huawei, Çin'in Turpan bölgesindeki aşırı sıcaklık testleriyle sıvı soğutmalı süper şarj teknolojisinin performansını sergiledi. Testler, 49.6°C (121.28°F) hava sıcaklığı ve 80°C (176°F) yüzey sıcaklığının görüldüğü Kumtag Çölü ve Huoyan Dağı'nda gerçekleştirildi. Bu zorlu koşullara rağmen, Huawei’nin süper şarj teknolojisi etkileyici bir performans gösterdi.

    Sistem, 47.1°C (116.78°F) ortam sıcaklığında bekleme modunda 44.1 dB, şarj sırasında ise 59.5 dB gürültü seviyesinde çalışarak, gerçek dünya senaryolarında rahatsız edici olmayacak kadar sessiz olduğunu kanıtladı. Yeni istasyonların başarısının anahtarı, şarj sırasında oluşan ısıyı etkili bir şekilde dağıtan ileri sıvı soğutma teknolojisi. Ayrıca, Huawei'nin "hassas sıcaklık kontrol algoritmaları" da sistemin stabilitesini ve şarj verimliliğini korumada önemli bir rol oynuyor.

    Huawei, bu testlerin bir parçası olarak 414 aracı test etti ve toplamda 13,391 kWh enerji sağladı. Bu testler, neredeyse tüm araçların tek seferde tam olarak şarj edilmesiyle, yüksek bir başarı oranı sergiledi.

    Tesla'nın şarj teknolojisi ise farklı bir yaklaşımla öne çıkıyor. Tesla, özellikle ekstrem sıcaklıklarda yüksek performans sunmak için gelişmiş termal yönetim sistemlerine sahip. Tesla'nın termal yönetim sistemi, sıvı soğutma ve akülerin optimal sıcaklıklarda kalmasını sağlayan gelişmiş bir klima kontrol sistemi içeriyor. Ancak Tesla, aşırı sıcaklıklarda şarj hızının ve batarya ömrünün olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Tesla'nın ön soğutma özelliği, bataryayı şarj öncesinde ideal sıcaklığa getirmeye yardımcı olarak hem şarj süresini kısaltıyor hem de batarya ömrünü uzatıyor​

    Huawei'nin sıvı soğutmalı süper şarj teknolojisi, Tesla'nın termal yönetim sistemine karşı bir avantaj sağlıyor gibi görünse de, her iki teknolojinin de gerçek dünya uygulamalarında daha fazla test edilmesi gerekiyor. Tesla, uzun süredir piyasada olan ve kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli iyileştirilen bir sisteme sahipken, Huawei'nin teknolojisi henüz erken aşamalarda. Ancak her iki şirket de EV şarj çözümlerinde önemli adımlar atıyor ve bu rekabet, tüketicilere daha hızlı, verimli ve dayanıklı şarj seçenekleri sunmayı vaat ediyor​.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    italya"da üniversite okumak ekşi klima borusundan ses gelmesi kombi patlar mı eyüp b kimdir arçelik bulaşık makinesi e01 hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4 Pro
    Tecno Pova 4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook 16s
    Huawei Matebook 16s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız