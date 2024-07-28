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    Oppo Find X8’in heyecan verici iki büyük yeniliği sızdırıldı

    Akıllı telefon pazarındaki payını arttırmak için yeni serilerine fazlasıyla önem gösteren Oppo, Find X8 serisine tüm dikkatleri üzerine çekecek iki yeni özellik eklemeye hazırlanıyor.

    Oppo Find X8’in heyecan verici iki büyük yeniliği sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun 2024'ün son çeyreğinde Find X8 serisi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Şirket henüz resmi olarak telefonlarla ilgili ayrıntıları açıklamasa da, söylentiler ve sızıntılar giderek artıyor. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station (DCS), bugün Weibo'da serinin bazı ilginç özelliklerini paylaştı.

    DCS'nin paylaştığı bilgilere göre, Find X8 serisi, Oppo'nun ilk kez Reno 12 serisi ile tanıttığı Live Photos özelliğini içerecek. Apple'ın Live Photos özelliğine benzer şekilde, bu özellik de deklanşöre basmadan hemen önce ve sonra bir dizi anı yakalayarak kısa bir video klip oluşturuyor. Bu Live Photos, Android telefonlar arasında pek yaygın olmayan bir şekilde sosyal medya platformlarında doğrudan paylaşılabiliyor.

    Daha dikkat çekici olan ise DCS'nin Find X8 serisinin Apple’ın AirDrop özelliğini destekleyeceğini iddia etmesi. Bu, Oppo cihazları ile iPhone'lar arasında sorunsuz iki yönlü dosya paylaşımını mümkün kılabilir. Oppo bu özelliği başarılı bir şekilde uygulayabilirse, iPhone kullanıcıları için Android'e geçişi cazip hale getirebilir.

    Find X8 ve X8 Pro'nun teknik özelliklerine gelince, önceki raporlar bu telefonların Dimensity 9400 işlemci ile güçlendirileceğini ortaya koymuştu. Ayrıca ekranın OLED panel olacağı ve 1.5K çözünürlük ile 120Hz yenileme hızını destekleyeceği belirtiliyor. Find X8'in karşımıza düz ekranla çıkması beklenirken, Pro modelinin ise kavisli bir ekrana sahip olacağı söylentileri mevcut.

    Kamera açısından bakıldığında, arka tarafta 3X periskop telefoto lens ve Hasselblad ayarlı üçlü birim bekleniyor. Ana kameranın büyük 1/1.4" boyutunda 50MP Sony sensör olması muhtemel. Oppo ayrıca kamera performansını artırmak için yeni bir görüntü işleme algoritması tanıtabilir.

    Oppo'nun bu yeni serisi, yenilikçi özellikleri ve güçlü donanımıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye aday görünüyor. Find X8 serisinin lansmanına kadar daha fazla bilgi sızdırıldıkça, Oppo'nun bu telefonlarla ilgili planları daha da netleşecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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