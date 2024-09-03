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Tam Boyutta Gör Huawei'nin bir süredir gündemde olan üçe katlabilir telefonu için geri sayım başlamış durumda. Keza daha önce de modelin muhtemel özellikleri ve tasarımından bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, üçe katlabilir telefonu için yeni bir video paylaştı ve hangi adı taşıyacağı belli oldu.

Huawei Mate XT geliyor

Kaçıranlar için Huawei, dün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Eylül tarihli yeni bir lansman etkinliği duyurdu. Bu etkinlikte ise şirketin ilk üçe katlanır telefonu tanıtacağı söyleniyordu ancak modelin özellikleri veya hangi seriye ait olacağı açıklanmadı.

Huawei'nin yeni paylaştığı tanıtım videosuna göre, şirketin ilk üçe katlanır telefonu Huawei Mate XT adıyla geliyor ve 2022'de sona eren Huawei - Porsche Design ortaklığının halefi olan Ultimate Design markasının bir parçası olacak. Paylaşılan tanıtım videosunda ise, telefonun yakınlaştırma yetenekleriyle video kaydına odaklanacağını görüyoruz ancak henüz hiçbir ayrıntı yok.

Huawei'nin yeni telefonu hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha önceki fotoğraflar, telefonun hem içe hem de dışa doğru katlanan çift menteşeli tasarım, dairesel kamera modülü ve oldukça ince bir profile sahip olacağını doğruladı. Ayrıca iç ekranın açıldığında yaklaşık 10 inç olması bekleniyor ve cihaz Kirin 9 serisi platformu tarafından desteklenecek.

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Huawei Mate XT'nin 10 Eylül tarihli Huawei etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe merakla beklenen Huawei Watch GT5 ve Watch D2'nin yanı sıra Aito M9 elektrikli aracın yeni sürümü de eşlik edecek.

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Huawei'nin üçe katlanır telefonu artık resmi: Mate XT geliyor