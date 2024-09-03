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    Anlık Bildirim

    Huawei'nin üçe katlanır telefonu artık resmi: Mate XT geliyor

    Huawei'nin ilk üçe katlanır akıllı telefonu artık resmi. Yeni tanıtım görüntülerine göre Huawei Mate XT geliyor. İşte beklenen özellikler ve daha fazlası...    
    Huawei'nin üçe katlanır telefonu artık resmi: Mate XT geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin bir süredir gündemde olan üçe katlabilir telefonu için geri sayım başlamış durumda. Keza daha önce de modelin muhtemel özellikleri ve tasarımından bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, üçe katlabilir telefonu için yeni bir video paylaştı ve hangi adı taşıyacağı belli oldu. 

    Huawei Mate XT geliyor

    Kaçıranlar için Huawei, dün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Eylül tarihli yeni bir lansman etkinliği duyurdu. Bu etkinlikte ise şirketin ilk üçe katlanır telefonu tanıtacağı söyleniyordu ancak modelin özellikleri veya hangi seriye ait olacağı açıklanmadı.

    Huawei'nin yeni paylaştığı tanıtım videosuna göre, şirketin ilk üçe katlanır telefonu Huawei Mate XT adıyla geliyor ve 2022'de sona eren Huawei - Porsche Design ortaklığının halefi olan Ultimate Design markasının bir parçası olacak. Paylaşılan tanıtım videosunda ise, telefonun yakınlaştırma yetenekleriyle video kaydına odaklanacağını görüyoruz ancak henüz hiçbir ayrıntı yok. 

    Huawei'nin yeni telefonu hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha önceki fotoğraflar, telefonun hem içe hem de dışa doğru katlanan çift menteşeli tasarım, dairesel kamera modülü ve oldukça ince bir profile sahip olacağını doğruladı. Ayrıca iç ekranın açıldığında yaklaşık 10 inç olması bekleniyor ve cihaz Kirin 9 serisi platformu tarafından desteklenecek. 

    Huawei Mate XT'nin 10 Eylül tarihli Huawei etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe merakla beklenen Huawei Watch GT5 ve Watch D2'nin yanı sıra Aito M9 elektrikli aracın yeni sürümü de eşlik edecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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