Tam Boyutta Gör EMUI 12.0.0.239 sürümü ile aynı anda yayımlanan Eylül 2022 Güvenlik Güncellemesi 10 gün içerisinde global ölçekte bütün P30 Lite kullanıcılarına ulaştırılacak. ​​​​Yalnızca EMUI 12'ye sahip olan kişiler bu güvenlik yazılımına erişebilecek. ​​​​EMUI 12 güncellemesi Huawei P20 ve Mate 10 serisi için de piyasaya sürüldü.

Huawei, EMUI 12 arayüzünü tanıttı 1 yıl önce eklendi

Huawei P30 Lite Eylül 2022 Güvenlik Güncellemesi aldı

Cihazınızın Ayarlar kısmındaki Sistem & Güncelleme bölümünden bu sürümün size ulaştırılıp ulaştırılmadığını öğrenebilirsiniz. Bu sürüm sayesinde tehlike seviyesi yüksek olan 10 adet güvenlik açığı ile tehlike seviyesi orta olarak nitelendirilen 7 adet yazılımsal tehlike ortadan kaldırıldı.

Tehlike seviyesi yüksek olan güvenlik açıkları:

CVE-2021-39696, CVE-2022-20344, CVE-2022-20346, CVE-2022-20347, CVE-2022-20348, CVE-2022-20349, CVE-2022-20350, CVE-2022-20355, CVE-2022-20358, CVE-2022-22080

Tehlike seviyesi orta olan yazılımsal sorunlar:

CVE-2021-3609, CVE-2022-1055, CVE-2022-20158, CVE-2022-20368, CVE-2022-20371, CVE-2022-27666, CVE-2022-29581

Huawei tarafından yayımlanan EMUI 12'de yenilikçi arayüz tasarımı, gradyan ekranlar, basit siyah, beyaz ve mavi renk tonları temiz ve rafine bir görünüm sunuyor. Yazı tipinin boyutunu ve ağırlığını kaydırma aracı ile ayarlayabilmenizi sağlayan bu sürümde Denetim Kısayolu da güncellendi.

EMUI 12 güncellemesinin detaylarına yukarıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

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Huawei P30 Lite, EMUI 12 ve Eylül 2022 güncellemesi ile yenilendi