Huawei P30 Lite, EMUI 12 ve Eylül 2022 güncellemesi ile yenilendi

Huawei P30 Lite Eylül 2022 Güvenlik Güncellemesi aldı
Cihazınızın Ayarlar kısmındaki Sistem & Güncelleme bölümünden bu sürümün size ulaştırılıp ulaştırılmadığını öğrenebilirsiniz. Bu sürüm sayesinde tehlike seviyesi yüksek olan 10 adet güvenlik açığı ile tehlike seviyesi orta olarak nitelendirilen 7 adet yazılımsal tehlike ortadan kaldırıldı.
Tehlike seviyesi yüksek olan güvenlik açıkları:
- CVE-2021-39696, CVE-2022-20344, CVE-2022-20346, CVE-2022-20347, CVE-2022-20348, CVE-2022-20349, CVE-2022-20350, CVE-2022-20355, CVE-2022-20358, CVE-2022-22080
Tehlike seviyesi orta olan yazılımsal sorunlar:
- CVE-2021-3609, CVE-2022-1055, CVE-2022-20158, CVE-2022-20368, CVE-2022-20371, CVE-2022-27666, CVE-2022-29581
Huawei tarafından yayımlanan EMUI 12'de yenilikçi arayüz tasarımı, gradyan ekranlar, basit siyah, beyaz ve mavi renk tonları temiz ve rafine bir görünüm sunuyor. Yazı tipinin boyutunu ve ağırlığını kaydırma aracı ile ayarlayabilmenizi sağlayan bu sürümde Denetim Kısayolu da güncellendi.
EMUI 12 güncellemesinin detaylarına yukarıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-p30-lite-with-emui-12-grabs-september-2022-update/ https://consumer.huawei.com/tr/emui-12/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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