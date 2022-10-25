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    Huawei P30 Lite, EMUI 12 ve Eylül 2022 güncellemesi ile yenilendi

    Huawei P30 Lite ülkemizde satılan bir model. Bu bağlamda aldığı güncellemeler milyonlarca kişiyi etkiliyor. Kendisi 25 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Peki yeni güncelleme neler sunuyor?
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    Huawei P30 Lite Tam Boyutta Gör
    EMUI 12.0.0.239 sürümü ile aynı anda yayımlanan Eylül 2022 Güvenlik Güncellemesi 10 gün içerisinde global ölçekte bütün P30 Lite kullanıcılarına ulaştırılacak. ​​​​Yalnızca EMUI 12'ye sahip olan kişiler bu güvenlik yazılımına erişebilecek. ​​​​EMUI 12 güncellemesi Huawei P20 ve Mate 10 serisi için de piyasaya sürüldü. 

    Huawei P30 Lite Eylül 2022 Güvenlik Güncellemesi aldı

    Cihazınızın Ayarlar kısmındaki Sistem & Güncelleme bölümünden bu sürümün size ulaştırılıp ulaştırılmadığını öğrenebilirsiniz. Bu sürüm sayesinde tehlike seviyesi yüksek olan 10 adet güvenlik açığı ile tehlike seviyesi orta olarak nitelendirilen 7 adet yazılımsal tehlike ortadan kaldırıldı.

    Tehlike seviyesi yüksek olan güvenlik açıkları:

    • CVE-2021-39696, CVE-2022-20344, CVE-2022-20346, CVE-2022-20347, CVE-2022-20348, CVE-2022-20349, CVE-2022-20350, CVE-2022-20355, CVE-2022-20358, CVE-2022-22080

    Tehlike seviyesi orta olan yazılımsal sorunlar:

    • CVE-2021-3609, CVE-2022-1055, CVE-2022-20158, CVE-2022-20368, CVE-2022-20371, CVE-2022-27666, CVE-2022-29581

    Huawei tarafından yayımlanan EMUI 12'de yenilikçi arayüz tasarımı, gradyan ekranlar, basit siyah, beyaz ve mavi renk tonları temiz ve rafine bir görünüm sunuyor. Yazı tipinin boyutunu ve ağırlığını kaydırma aracı ile ayarlayabilmenizi sağlayan bu sürümde Denetim Kısayolu da güncellendi.

    EMUI 12 güncellemesinin detaylarına yukarıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-p30-lite-with-emui-12-grabs-september-2022-update/ https://consumer.huawei.com/tr/emui-12/
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