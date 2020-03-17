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    Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi

    Huawei P40 ailesinin uygun fiyatlı modeli P40 lite, Türkiye'de satışa çıkıyor. İşte Huawei P40 lite özellikleri ve Türkiye'de satışa çıkacağı tarih:
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    4,5b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi

    Huawei P40 lite ailesinin düşük bütçeli modeli Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Huawei P40 lite modelinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarihe geçmeden önce özelliklerini hatırlayacak olursak;  

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei P40 Lite tanıtılmış olabilir

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Huawei P40 lite teknik özellikleri

    • Ekran: 6.4 inç boyutunda 2310 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü LTPS IPS LCD ekran
    • Boyut ve ağırlık: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm ~ 183 g
    • Yonga: 7nm üretim geometrisiyle üretilen Kirin 810 yonga seti (2x 2.27GHz Cortex-A76 + 6x 1.88GHz Cortex-A55)
    • RAM: 6 GB
    • Depolama kapasitesi: 128 GB + 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği
    • Arka kamera: 48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.4) ultra geniş açı+ 2 MP (f/2.4) makro + 2 MP (f/2.4) derinlik kamera sensörü
    • Ön kamera: 16 MP (f/2.0) 
    • Batarya: 4200 mAh (40W hızlı şarj destekli - 30 dakikada %70 şarj)
    • İşletim sistemi: Android 10 ~ EMUI 10
    • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi
    • Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı (yan tarfta güç tuşuna entegre), gece modu, GPU Turbo, AI 

    Huawei P40 lite, Nisan ayında Türkiye'de

    Huawei P40 lite; gece siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçenekleriyle Nisan başında Türkiye’de satışa sunulacak. Henüz Türkiye fiyatı belli olmayan Huawei P40 lite, Mate 30 Pro’dan sonra Google servisleri olmadan Türkiye'de piyasaya sürülen ikinci Huawei cihazı olacak.

    Dolayısıyla uygulama marketi tarafında Huawei AppGallery'e ev sahipliği yapacak olan Hauwei P40 lite, sistem genelinde ise Huawei Mobil Servisleri çalıştıracak.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Özellikleriyle iphone üst sgmenten üstün o swgmentte bir telefona10 bin vermektense 4bin vermek daha mantıklı
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    DH Misafiri 2 gün
    Bence p30 pro modelinde nasıl play stor ve diğer google aplikasyon ları kuruluyorsa aynı şekilde bunada kurula bilir. Ayrıca fiyatı tahminimce bi 3.500-4.500 gibi bir fiyat aralığında çıkacaktır
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    dugers (syt dgr) 3 gün
    Fiyatını ucuz tutarlarsa biraz android bilgisi olan kesim alır. Google servislerini kurup kullanır.
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    mkyb (ismail Türkmen) 3 gün
    Ram bilgisi hatalı. Telefonda 4 değil 6 GB ram var.
    gsmarena.com/...
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    Bloodin 3 gün
    Yapılan testler gösteriyor ki Kirin 810 tartışmasız orta seviyenin en iyi işlemcisi, amiral gemileri hariç en iyi oyun performansı ve en iyi yapay zeka işlem birimi de Kirin 810'da, fakat malesef Google uygulamaları olmaması bizim işimize pek gelmiyor... Bütün sanal.dünyamız google üzerine kurulu
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