Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi

Huawei P40 lite ailesinin düşük bütçeli modeli Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Huawei P40 lite modelinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarihe geçmeden önce özelliklerini hatırlayacak olursak;

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Huawei P40 lite teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç boyutunda 2310 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü LTPS IPS LCD ekran

6.4 inç boyutunda 2310 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü LTPS IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm ~ 183 g

159.2 x 76.3 x 8.7 mm ~ 183 g Yonga: 7nm üretim geometrisiyle üretilen Kirin 810 yonga seti (2x 2.27GHz Cortex-A76 + 6x 1.88GHz Cortex-A55)

7nm üretim geometrisiyle üretilen Kirin 810 yonga seti (2x 2.27GHz Cortex-A76 + 6x 1.88GHz Cortex-A55) RAM: 6 GB

6 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği

128 GB + 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği Arka kamera: 48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.4) ultra geniş açı+ 2 MP (f/2.4) makro + 2 MP (f/2.4) derinlik kamera sensörü

48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.4) ultra geniş açı+ 2 MP (f/2.4) makro + 2 MP (f/2.4) derinlik kamera sensörü Ön kamera: 16 MP (f/2.0)

16 MP (f/2.0) Batarya: 4200 mAh (40W hızlı şarj destekli - 30 dakikada %70 şarj)

4200 mAh (40W hızlı şarj destekli - 30 dakikada %70 şarj) İşletim sistemi: Android 10 ~ EMUI 10

Android 10 ~ EMUI 10 Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi

USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı (yan tarfta güç tuşuna entegre), gece modu, GPU Turbo, AI

Huawei P40 lite, Nisan ayında Türkiye'de

Huawei P40 lite; gece siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçenekleriyle Nisan başında Türkiye’de satışa sunulacak. Henüz Türkiye fiyatı belli olmayan Huawei P40 lite, Mate 30 Pro’dan sonra Google servisleri olmadan Türkiye'de piyasaya sürülen ikinci Huawei cihazı olacak.

Dolayısıyla uygulama marketi tarafında Huawei AppGallery'e ev sahipliği yapacak olan Hauwei P40 lite, sistem genelinde ise Huawei Mobil Servisleri çalıştıracak.

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