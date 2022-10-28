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    Türkiye'de satılan Huawei P50 Pro Kasım 2022 Güvenlik Güncellemesi ile yenilendi: İşte yenilikler

    Huawei P50 Pro güncellendi. Kasım 2022 Güvenlik Güncellemesi henüz bu ay bitmeden Çin'de yayımlandı. Bu yazılımın özellikleri ortaya çıktı. Kullanıcı deneyimi iyileştirildi.
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    Huawei P50 Pro Tam Boyutta Gör
    Huawei P50 Pro'nun Kasım 2022 güncellemesini Harmony OS 2'nin 3.0.0.160 versiyonu eşliğinde aldığı duyuruldu. Kendisinin kapladığı alan 1.15 GB. Huawei P50 ve P50 Pro ikilisi Harmony OS 3'ün stabil beta sürümü ile donatıldı.

    Huawei P50 Pro için hangi yenilikler var?

    Yeni güncelleme sayesinde süper transfer merkezi / süper aktarım merkezi eklendi. Bundan sonra metinlerin, görsellerin, dosyaların ve diğer tür içeriklerin üzerine parmağınızla uzun bir süre boyunca basıp onları bu merkeze sürükledikten sonra birden fazla içeriği uygulamalar ve diğer Huawei cihazlar arasında sürükleyip bırakabilecek ve bunları toplu bir hâlde paylaşabileceksiniz.

    Bazı ekran araçları için çeşitli rehberler eklendi ve kullanıcı deneyimi iyileştirildi. Galeri tarafında ise Huawei P50 Pro artık size yeni öneriler sunacak. Bu öneriler size P50 Pro'nun algoritmasına göre çok harika olarak nitelendirilen görselleri sergileyecek.

    Huawei P50 Kasım 2022 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Bir önceki güvenlik güncellemesinin neden olduğu sorunları ortadan kaldıran bu sürüm Harmony OS 3'ü bünyesinde çalıştırabilen P50 modelinde de etkisini gösterecek.

    Çin'in dışındaki kullanıcılar şu anda EMUI 12'yi kullanıyor. EMUI 13'ün beta etkinliği çok yakında başlayacak. Huawei Kasım 2022 Güvenlik Güncellemesi yakın zamanda tüm dünyaya yayılacak.

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