Huawei P50 Pro ve P50 Pocket Türkiye'de satışta! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei Türkiye, uzun süren bekleyişin ardından P50 Pro ve P50 Pocket modellerini ülkemizde satışa sundu. Huawei P50 Pro 18.999 TL fiyat etiketine sahipken, Çinli üreticinin ilk dikey katlanabilir telefoun Huawei P50 Pocket ise 27.999 TL'den satılacak.
Huawei P50 Pro özellikleri
- Ekran: 6.6 inç 1.228 x 2700 piksel çözünürlük ve 120Hz OLED ekran
- İşlemci: Kirin 9000 4G / Snapdragon 888
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 128/256/512 GB
- Arka Kamera: 50+13+64+40 Megapiksel
- Ön Kamera:13 Megapiksel
- Pil: 4.360 mAh
Huawei P50 Pocket özellikleri
- Ekran: 6.9 inç FHD+ OLED ana ekran + 1.04 inç kapak ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- RAM: 8GB/12GB RAM
- Depolama: 128GB/512GB depolama
- Arka Kamera: 40+13+32 Megapiksel
- Ön Kamera: 10.7 Megapiksel
- Pil: 4.000 mAh
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara