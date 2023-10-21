Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin kısıtlamaları sayesinde Huawei, Çin’deki Nvidia boşluğunu doldurabilir

    ABD, güncellenmiş ihracat kontrolleri kapsamında Nvidia’nın RTX 4090 dahil olmak üzere A800 gibi yapay zeka çözümlerini Çin’e satmasını engelledi. Bu durum Huawei’nin işine yarayabilir.
    Huawei, Çin’deki Nvidia boşluğunu doldurabilir Tam Boyutta Gör
    ABD, güncellenmiş ihracat kontrolleri kapsamında Nvidia’nın Çin’e gelişmiş yapay zeka çipleri satmasını sınırlandırdı. Bu sınırlamalara A100, H800 ve hatta  RTX 4090 ekran kartı bile takılıyor. Analistlere göre, ABD'nin Çin'e gelişmiş yapay zeka (AI) çiplerinin ihracatını sınırlamaya yönelik önlemleri, Huawei’nin 7 milyar dolarlık iç pazarda büyümesi için bir fırsat yaratabilir.

    ABD’nin sopası, Huawei için havuç olabilir

    Nvidia, yüzde 90'ı aşan pazar payıyla Çin'de yapay zeka çiplerinin lider sağlayıcısı olsa da, Huawei dahil Çinli firmalar Nvidia'nın A100 ve H100 grafik işlem birimleri (GPU) dahil en çok satan çiplerinin kendi versiyonlarını geliştirmeye çalışıyor. Analistler ve Çinli iFlyTek gibi bazı yapay zeka firmaları, Huawei'nin Ascend yapay zeka çiplerinin ham bilgi işlem gücü açısından Nvidia'nınkilerle karşılaştırılabilir olduğunu, ancak performans açısından hala geride kaldıklarını söylüyor.

    Uzmanlara göre Çinli firmalar için bir başka önemli sınırlayıcı faktörün de çoğu projenin Nvidia'nın çiplerine ve yazılım ekosistemine dayanıyor olmasından kaynaklanıyor. Ancak ABD’nin bu hamlesi Huawei'nin Ascend çipleri için bir fırsat kapısı yaratabilir. Ancak bu fırsat çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor.

    CUDA vs CANN

    Huawei, Çin’deki Nvidia boşluğunu doldurabilir Tam Boyutta Gör
    Birçok son teknoloji yapay zeka projesi, Nvidia'nın öncülük ettiği popüler bir programlama mimarisi olan CUDA ile inşa ediliyor ve bu da OpenAI'ın GPT-4'ü gibi son derece sofistike yapay zeka modellerini eğitebilen devasa bir küresel ekosistemin ortaya çıkmasına neden oluyor. Nvidia’nın yapay zekadaki hakimiyeti de buradan kaynaklanıyor, donanımdan değil yani.

    Huawei'nin kendi versiyonu ise CANN olarak adlandırılıyor ve analistler CANN'in eğitebildiği yapay zeka modelleri açısından çok daha sınırlı olduğunu, yani Huawei'nin çiplerinin Nvidia'nın tak-çalıştır ikamesi olmaktan uzak olduğunu söylüyor. Uzmanlar, Huawei’nin Nvidia’ya ikama olabilmesi için müşterilerin verilerini ve modellerini kendi platformuna taşımalarını desteklemek de dahil olmak üzere Nvidia'nın yarattığı ekosistemi kopyalaması gerektiğini söylüyor.

    Huawei, Nvidia'nın pazar payını ele geçirmeyi başarırsa, 2019'dan bu yana ihracat kontrolleriyle firmayı hedef alan ABD'ye karşı bir zafer daha kazanabilir. Huawei ilk Ascend GPU'larını o yıl piyasaya sürmüştü ve bu GPU, şirketin tamamen yerli üretim olduğunu söylediği Harmony işletim sistemi gibi bir dizi üründen yalnızca birisiydi.

    Huawei'nin çözümleri zaten kullanılıyor

    Huawei, Çin’deki Nvidia boşluğunu doldurabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl telekom devi, gelişmiş bir akıllı telefon çipini tanıtarak ve çip tasarım araçlarında çığır açtığını iddia ederek ABD'nin kısıtlamalarına karşı koyduğunun işaretlerini verdi. Şirket ayrıca yapay zeka için önemli bir bilgi işlem gücü sağlayıcısı olmayı hedefliyor. Huawei'nin şu ana kadar Çin'deki ortakları arasında, yapay zeka modellerini eğitmek için Ascend 910'u kullanan önde gelen Çinli yapay zeka yazılım şirketi iFlyTek de bulunuyor. IFlyTek de 2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınmıştı.

    Daha da kritik olanı ise şu: Geçtiğimiz günlerde iFlyTek Kıdemli Başkan Yardımcısı Jiang Tao, Ascend 910B'nin (bu yonganın varlığı hakkında resmi bir bilgi henüz yok, Kirin 9000s gibi) yeteneklerinin "Nvidia'nın A100'ü ile karşılaştırılabilir" olduğunu söylerken Huawei ile birlikte Çin'de genel amaçlı bir AI altyapısı geliştirdiklerini şu sözlerle duyurdu: “Ortaklığımız artık yerel olarak geliştirilen büyük dil modellerinin hem yerli donanım hem de yazılım teknolojisi ile inşa edilmesini amaçlıyor”

    Halihazırda Çin’in 130’dan fazla büyük dil modeli bulunuyor ve bunların 30’dan fazlası Huawei'nin yapay zeka çiplerinin üzerinde şekilleniyor. Dolayısıyla Nvidia’nın Çin pazarından uzaklaştırılması Huawei gibi Çin’li firmalara istedikleri süreyi ve fırsatı veriyor. Başkan Xi Jinping tarafından desteklenen kendi kendine yeterlilik hamlesi de bu dönüşüme yardımcı olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom vs vodafone battlefield 2042 doğrulanıyor hatası 20 yaşında üniversiteye başlamak eczanelerde satılan beyaz saç giderici yorumlar sakaldaki boşluklar nasıl dolar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız