ABD’nin kısıtlamaları sayesinde Huawei, Çin’deki Nvidia boşluğunu doldurabilir

Tam Boyutta Gör ABD, güncellenmiş ihracat kontrolleri kapsamında Nvidia’nın Çin’e gelişmiş yapay zeka çipleri satmasını sınırlandırdı. Bu sınırlamalara A100, H800 ve hatta RTX 4090 ekran kartı bile takılıyor. Analistlere göre, ABD'nin Çin'e gelişmiş yapay zeka (AI) çiplerinin ihracatını sınırlamaya yönelik önlemleri, Huawei’nin 7 milyar dolarlık iç pazarda büyümesi için bir fırsat yaratabilir.

ABD’nin sopası, Huawei için havuç olabilir

Nvidia, yüzde 90'ı aşan pazar payıyla Çin'de yapay zeka çiplerinin lider sağlayıcısı olsa da, Huawei dahil Çinli firmalar Nvidia'nın A100 ve H100 grafik işlem birimleri (GPU) dahil en çok satan çiplerinin kendi versiyonlarını geliştirmeye çalışıyor. Analistler ve Çinli iFlyTek gibi bazı yapay zeka firmaları, Huawei'nin Ascend yapay zeka çiplerinin ham bilgi işlem gücü açısından Nvidia'nınkilerle karşılaştırılabilir olduğunu, ancak performans açısından hala geride kaldıklarını söylüyor.

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Uzmanlara göre Çinli firmalar için bir başka önemli sınırlayıcı faktörün de çoğu projenin Nvidia'nın çiplerine ve yazılım ekosistemine dayanıyor olmasından kaynaklanıyor. Ancak ABD’nin bu hamlesi Huawei'nin Ascend çipleri için bir fırsat kapısı yaratabilir. Ancak bu fırsat çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor.

CUDA vs CANN

Tam Boyutta Gör Birçok son teknoloji yapay zeka projesi, Nvidia'nın öncülük ettiği popüler bir programlama mimarisi olan CUDA ile inşa ediliyor ve bu da OpenAI'ın GPT-4'ü gibi son derece sofistike yapay zeka modellerini eğitebilen devasa bir küresel ekosistemin ortaya çıkmasına neden oluyor. Nvidia’nın yapay zekadaki hakimiyeti de buradan kaynaklanıyor, donanımdan değil yani.

Huawei'nin kendi versiyonu ise CANN olarak adlandırılıyor ve analistler CANN'in eğitebildiği yapay zeka modelleri açısından çok daha sınırlı olduğunu, yani Huawei'nin çiplerinin Nvidia'nın tak-çalıştır ikamesi olmaktan uzak olduğunu söylüyor. Uzmanlar, Huawei’nin Nvidia’ya ikama olabilmesi için müşterilerin verilerini ve modellerini kendi platformuna taşımalarını desteklemek de dahil olmak üzere Nvidia'nın yarattığı ekosistemi kopyalaması gerektiğini söylüyor.

Huawei, Nvidia'nın pazar payını ele geçirmeyi başarırsa, 2019'dan bu yana ihracat kontrolleriyle firmayı hedef alan ABD'ye karşı bir zafer daha kazanabilir. Huawei ilk Ascend GPU'larını o yıl piyasaya sürmüştü ve bu GPU, şirketin tamamen yerli üretim olduğunu söylediği Harmony işletim sistemi gibi bir dizi üründen yalnızca birisiydi.

Huawei'nin çözümleri zaten kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl telekom devi, gelişmiş bir akıllı telefon çipini tanıtarak ve çip tasarım araçlarında çığır açtığını iddia ederek ABD'nin kısıtlamalarına karşı koyduğunun işaretlerini verdi. Şirket ayrıca yapay zeka için önemli bir bilgi işlem gücü sağlayıcısı olmayı hedefliyor. Huawei'nin şu ana kadar Çin'deki ortakları arasında, yapay zeka modellerini eğitmek için Ascend 910'u kullanan önde gelen Çinli yapay zeka yazılım şirketi iFlyTek de bulunuyor. IFlyTek de 2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınmıştı.

Daha da kritik olanı ise şu: Geçtiğimiz günlerde iFlyTek Kıdemli Başkan Yardımcısı Jiang Tao, Ascend 910B'nin (bu yonganın varlığı hakkında resmi bir bilgi henüz yok, Kirin 9000s gibi) yeteneklerinin "Nvidia'nın A100'ü ile karşılaştırılabilir" olduğunu söylerken Huawei ile birlikte Çin'de genel amaçlı bir AI altyapısı geliştirdiklerini şu sözlerle duyurdu: “Ortaklığımız artık yerel olarak geliştirilen büyük dil modellerinin hem yerli donanım hem de yazılım teknolojisi ile inşa edilmesini amaçlıyor”

Halihazırda Çin’in 130’dan fazla büyük dil modeli bulunuyor ve bunların 30’dan fazlası Huawei'nin yapay zeka çiplerinin üzerinde şekilleniyor. Dolayısıyla Nvidia’nın Çin pazarından uzaklaştırılması Huawei gibi Çin’li firmalara istedikleri süreyi ve fırsatı veriyor. Başkan Xi Jinping tarafından desteklenen kendi kendine yeterlilik hamlesi de bu dönüşüme yardımcı olabilir.

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