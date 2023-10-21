ABD’nin kısıtlamaları sayesinde Huawei, Çin’deki Nvidia boşluğunu doldurabilir

- ABD’nin sopası, Huawei için havuç olabilir
- CUDA vs CANN
- Huawei'nin çözümleri zaten kullanılıyor
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ABD’nin sopası, Huawei için havuç olabilir
Nvidia, yüzde 90'ı aşan pazar payıyla Çin'de yapay zeka çiplerinin lider sağlayıcısı olsa da, Huawei dahil Çinli firmalar Nvidia'nın A100 ve H100 grafik işlem birimleri (GPU) dahil en çok satan çiplerinin kendi versiyonlarını geliştirmeye çalışıyor. Analistler ve Çinli iFlyTek gibi bazı yapay zeka firmaları, Huawei'nin Ascend yapay zeka çiplerinin ham bilgi işlem gücü açısından Nvidia'nınkilerle karşılaştırılabilir olduğunu, ancak performans açısından hala geride kaldıklarını söylüyor.
Uzmanlara göre Çinli firmalar için bir başka önemli sınırlayıcı faktörün de çoğu projenin Nvidia'nın çiplerine ve yazılım ekosistemine dayanıyor olmasından kaynaklanıyor. Ancak ABD’nin bu hamlesi Huawei'nin Ascend çipleri için bir fırsat kapısı yaratabilir. Ancak bu fırsat çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor.
CUDA vs CANN
Huawei'nin kendi versiyonu ise CANN olarak adlandırılıyor ve analistler CANN'in eğitebildiği yapay zeka modelleri açısından çok daha sınırlı olduğunu, yani Huawei'nin çiplerinin Nvidia'nın tak-çalıştır ikamesi olmaktan uzak olduğunu söylüyor. Uzmanlar, Huawei’nin Nvidia’ya ikama olabilmesi için müşterilerin verilerini ve modellerini kendi platformuna taşımalarını desteklemek de dahil olmak üzere Nvidia'nın yarattığı ekosistemi kopyalaması gerektiğini söylüyor.
Huawei, Nvidia'nın pazar payını ele geçirmeyi başarırsa, 2019'dan bu yana ihracat kontrolleriyle firmayı hedef alan ABD'ye karşı bir zafer daha kazanabilir. Huawei ilk Ascend GPU'larını o yıl piyasaya sürmüştü ve bu GPU, şirketin tamamen yerli üretim olduğunu söylediği Harmony işletim sistemi gibi bir dizi üründen yalnızca birisiydi.
Huawei'nin çözümleri zaten kullanılıyor
Daha da kritik olanı ise şu: Geçtiğimiz günlerde iFlyTek Kıdemli Başkan Yardımcısı Jiang Tao, Ascend 910B'nin (bu yonganın varlığı hakkında resmi bir bilgi henüz yok, Kirin 9000s gibi) yeteneklerinin "Nvidia'nın A100'ü ile karşılaştırılabilir" olduğunu söylerken Huawei ile birlikte Çin'de genel amaçlı bir AI altyapısı geliştirdiklerini şu sözlerle duyurdu: “Ortaklığımız artık yerel olarak geliştirilen büyük dil modellerinin hem yerli donanım hem de yazılım teknolojisi ile inşa edilmesini amaçlıyor”
Halihazırda Çin’in 130’dan fazla büyük dil modeli bulunuyor ve bunların 30’dan fazlası Huawei'nin yapay zeka çiplerinin üzerinde şekilleniyor. Dolayısıyla Nvidia’nın Çin pazarından uzaklaştırılması Huawei gibi Çin’li firmalara istedikleri süreyi ve fırsatı veriyor. Başkan Xi Jinping tarafından desteklenen kendi kendine yeterlilik hamlesi de bu dönüşüme yardımcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.