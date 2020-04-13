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    ASUS 4 HDMI çıkışlı GT 710 tasarladı

    Tayvanlı bilghisayar bileşenleri üreticisi ASUS yeni duyurduğu kartla ilgi çekti. Firma Eski bir kartı yeniden üretecek.
    1 sa.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS 4 HDMI çıkışlı GT 710 tasarladı

    Tayvanlı bilghisayar bileşenleri üreticisi ASUS yeni duyurduğu kartla ilgi çekti. Firma eski bir kartı yeniden üretecek.

    GT 710 çoğumuz için mazide kalmış olabilir ancak ASUS’a göre model halen geçerliliğini koruyor. Tayvanlı oyuncunun yeni kartı görüntü çıkışlarıyla sınıfına göre iddialı.

    GT710-4H-SL-2GD5

    GT710-4H-SL-2GD5 Nvidia’nın Maxwell mimarili GT 730’la aynı GPU’yu-GK208’i kullanmasına karşın 384 shader’ın yarısı kapatılmış hali bulunuyor. 28 nm GPU 954 MHz’de görev yaparken eşlik eden belleklerse 2 GB kapasiteli 512 MHz efektif frekansa sahip GDDR5 çözümleri olmuş.

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    Tek slot kaplayan kartın soğutmasını ise pasif soğutma bloğu üstlenmiş durumda. Ayrıca kartın X1 fiziksel PCIe arayüzünü kullanması da dikkatlerden kaçmıyor.

    ASUS 4 HDMI çıkışlı GT 710 tasarladı

    Stok haliyle 19 watt güç tüketimine sahip model normalde 1 VGA 1 HDMI ve 1 DVI çıkışı taşımasına karşın ASUS’un imzasını taşıyan yeni kartında 4 HDMI portu bulunuyor.

    ASUS 4 HDMI çıkışlı GT 710 tasarladı

    Tabi bunun arkasında mali ve teknik sebepler var. Hali hazırda 1 adet 4K ekrana 60 Hz sinyal sağlayabilen en ucuz kart GT 1030 lakin GT 710 da aynı yeterliliğe sahip olması nedeniyle daha uygun fiyatlı bir seçenek.

    Ayrıca Bkz. "Eizo profesyoneller için 4K çözünürlükteki ColorEdge CS2740-X’i duyurdu"

    Medya içeriklerinin oynatıldığı duvarlarda ya da dijital tabelalarda kendisine yer edinebilecek kart ayrıca ofis sistemlerinde de kullanım potansiyeli taşırken fiyat etiketi olarak 50 dolar suları tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/265706/asus-updates-its-geforce-gt-710-based-card-with-4x-hdmi-output Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Güney Mestan ( MestanX) 1 sa.
    Herhalde geridönüşüm yapılıyor

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    fhrstw 1 sa.
    Eski bir kartı yeniden üretmek devrimse bişey
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