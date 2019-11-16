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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri

    Bu yazımızda Huawei Watch GT 2 akıllı saatin öne çıkan özelliklerine bakıyoruz. Pil ve tasarım konusunda üstün özelliklere sahip.
    6 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    2,5b
    2
    10
    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri
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    Huawei Watch GT 2, akıllı saatten beklenilen hemen hemen her özelliği barındırıyor. Uzun kullanım sunan pil ömrü, şık tasarım, yüksek performans ve gelişmiş aktivite takip özellikleri Huawei Watch GT 2’de buluşuyor.

    Huawei Wath GT 2, üzerindeki mikrofon ve hoparlör sayesinde Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapma özelliği ile önceki modellerden ayrışıyor. Telefon görüşmesinin yanı sıra müzik dinleyebilmek de mümkün.

    İki hafaya varan pil ömrü

    Cihaz gücünü Kirin A1 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin akıllı güç tasarrufu sayesinde pil ömründe ciddi gelişme kaydedildi. Günlük kullanımda, Huawei Watch GT 2 46mm serisi, Nabız Takip Modu, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken iki hafta boyunca sürekli çalışabilir; Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, aynı koşullarda bir haftaya kadar sürekli çalışabilir. Her iki versiyonda da GPS açık halde spor yaparken pil ömrü eski nesle göre daha da arttı. 46mm serisi, GPS takipli spor modunda 30 saatlik pil ömrü sağlarken, 42mm serisi 15 saate ulaşıyor.

    Günün 24 saati, kalp atış hızı izlemesi etkin, HUAWEI TruSleep uyumak için etkin, her hafta 90 dakika çalışma (GPS etkin), mesaj bildirimleri etkin (50 SMS mesajı, 6 çağrı ve günde 3 alarm) Günde 200 kez açık, her hafta 30 dakika, her hafta 30 dakika müzik çalma.

    Huawei Watch GT 2’nin 46 mm serisi 1.39”, 42 mm serisi ise 1.2” büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Ekranın 3D cam özelliği sayesinde şık bir tasarım ortaya çıkmış.

    Huawei Watch GT 2, 15 farklı spor modunu destekliyor. Bu spor modları için çok sayıda veriyi görüntüleyebilmeye imkan tanıyor. Ayrıca egzersiz performansınıza göre profesyonel tavsiyeler sunuyor. Dahili GPS sayesinde egzersiz performansınızı harita üzerinde görebilirsiniz.

    Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri
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    Huawei TruSleep 2.0 özelliği ile uyku kalitenizi ölçen cihaz nefes kalitenize kadar sizi izleyerek pek çok veriyi kayıt altına alıyor. Uyku kalitenizi iyileştirmek için yapay zeka yardımıyla önerilerde bulunuyor.

    Huawei Watch GT 2 aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor.

    Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri
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    Saatin 46 mm serisinde Sport Edition ve Classic Edition isminde iki farklı tasarım seçeneği, 42 mm serisinde Elegant Edition ve Classic Edition isminde iki farklı tasarım seçeneği bulunuyor.

    Huawei Watch GT 2 fiyatı ve çıkış tarihi

    Huawei Watch GT 2 46 mm serisi önümüzdeki hafta 1499 TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 42 mm serisinin ise Kasım ayının sonunda satışa sunulacağı açıklandı ancak fiyat bilgisi paylaşılmadı.



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    1 Avatar
    DH Misafiri 4 gün
    Bende 1. Nesli var buna ne zaman değişik arayüzler gelicek merak içindeyim
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    Ussuz 6 gün
    Haftada 30 dk müzik 30 dk bluetooth ile 2 hafta pil ömrü veriyormuş. Daha kolay yolu var hiç açmıyorsun 1 ay gidiyor pil ??
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    Perturbator 6 gün
    Bu zaten yazın çıkmamış mıydı?
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    virtue28 6 gün
    Zevk meselesi
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    erkanberk 6 gün
    Apple watch dan sonra tüm akıllı saatler çirkin geliyo gözüme.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    virtue28 6 gün erkanberk
    O kare saatten mi bahsediyorsun
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    smart1978 6 gün
    2 haf(t)aya :) varmasi icin agresif arka plan kisitlmalari gerek :) ... Hafifin hafifi yazilimsal hafifletilmis hali olacak :) ... Olsun o kadar :) ...
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    o8 6 gün
    Hoş görünüyor
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    setcom_2000 6 gün
    Adamlar Türk basınında 31 Ekim'de reklamını yaptırdılar çıktı diye. Hala piyasada yok. Sözüm ona 19 Kasım'da gelecekmiş. Almaktan vazgeçtim sırf bu davranışları dolayısı ile.
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