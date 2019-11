Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri

Tam Boyutta Gör

Huawei Watch GT 2, akıllı saatten beklenilen hemen hemen her özelliği barındırıyor. Uzun kullanım sunan pil ömrü, şık tasarım, yüksek performans ve gelişmiş aktivite takip özellikleri Huawei Watch GT 2’de buluşuyor.

Huawei Wath GT 2, üzerindeki mikrofon ve hoparlör sayesinde Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapma özelliği ile önceki modellerden ayrışıyor. Telefon görüşmesinin yanı sıra müzik dinleyebilmek de mümkün.

İki hafaya varan pil ömrü

Cihaz gücünü Kirin A1 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin akıllı güç tasarrufu sayesinde pil ömründe ciddi gelişme kaydedildi. Günlük kullanımda, Huawei Watch GT 2 46mm serisi, Nabız Takip Modu, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken iki hafta boyunca sürekli çalışabilir; Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, aynı koşullarda bir haftaya kadar sürekli çalışabilir. Her iki versiyonda da GPS açık halde spor yaparken pil ömrü eski nesle göre daha da arttı. 46mm serisi, GPS takipli spor modunda 30 saatlik pil ömrü sağlarken, 42mm serisi 15 saate ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör

Günün 24 saati, kalp atış hızı izlemesi etkin, HUAWEI TruSleep uyumak için etkin, her hafta 90 dakika çalışma (GPS etkin), mesaj bildirimleri etkin (50 SMS mesajı, 6 çağrı ve günde 3 alarm) Günde 200 kez açık, her hafta 30 dakika, her hafta 30 dakika müzik çalma.

Huawei Watch GT 2’nin 46 mm serisi 1.39”, 42 mm serisi ise 1.2” büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Ekranın 3D cam özelliği sayesinde şık bir tasarım ortaya çıkmış.

Huawei Watch GT 2, 15 farklı spor modunu destekliyor. Bu spor modları için çok sayıda veriyi görüntüleyebilmeye imkan tanıyor. Ayrıca egzersiz performansınıza göre profesyonel tavsiyeler sunuyor. Dahili GPS sayesinde egzersiz performansınızı harita üzerinde görebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Huawei TruSleep 2.0 özelliği ile uyku kalitenizi ölçen cihaz nefes kalitenize kadar sizi izleyerek pek çok veriyi kayıt altına alıyor. Uyku kalitenizi iyileştirmek için yapay zeka yardımıyla önerilerde bulunuyor.

Huawei Watch GT 2 aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör

Saatin 46 mm serisinde Sport Edition ve Classic Edition isminde iki farklı tasarım seçeneği, 42 mm serisinde Elegant Edition ve Classic Edition isminde iki farklı tasarım seçeneği bulunuyor.

Huawei Watch GT 2 fiyatı ve çıkış tarihi

Huawei Watch GT 2 46 mm serisi önümüzdeki hafta 1499 TL’lik fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 42 mm serisinin ise Kasım ayının sonunda satışa sunulacağı açıklandı ancak fiyat bilgisi paylaşılmadı.