Huawei Watch GT 2e'nin görselleri ve teknik detayları ortaya çıktı

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Huawei için önümüzdeki günler hareketli geçecek. Şirket yeni akıllı telefon serisi P40'ı piyasaya sürmeye hazırlanırken, şimdi de önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen Huawei Watch GT 2e akıllı saat modelinin render görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

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14 güne varan pil ömrü

Gelen bilgilere göre Huawei Watch GT 2e, 454 × 454 piksel çözünürlüğe sahip 1.39 inç AMOLED dokunmatik ekranla gelecek. Farklı renkteki tasarım ve kayış seçenekleri sunacak olan akıllı saatin, enerji tasarruflu HiSilicon Hi1132 işlemci, 16MB RAM ve 4GB depolama kapasitesine sahip olacağı belirtilmiş.

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Bluetooth 5.1, kablosuz adaptör, kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, pusula ve GPS gibi özelliklerle gelecek olan Huawei Watch GT 2e'nin, 455 mAh kapasiteli pille birlikte 14 güne varan kullanım süresi sunduğu da diğer bilgiler arasında. Henüz tanıtım tarihi açıklanmayan akıllı saatin 200 avroluk fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_watch_gt_2e_renders_and_specs_surface-news-42058.php

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