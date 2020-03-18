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    Huawei Watch GT 2e'nin görselleri ve teknik detayları ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı saat modeli GT 2e'nin render görüntüleri ve teknik özellikleri sızmış durumda.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Watch GT 2e'nin görselleri ve teknik detayları ortaya çıktı
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    Huawei için önümüzdeki günler hareketli geçecek. Şirket yeni akıllı telefon serisi P40'ı piyasaya sürmeye hazırlanırken, şimdi de önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen Huawei Watch GT 2e akıllı saat modelinin render görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

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    14 güne varan pil ömrü

    Gelen bilgilere göre Huawei Watch GT 2e, 454 × 454 piksel çözünürlüğe sahip 1.39 inç AMOLED dokunmatik ekranla gelecek. Farklı renkteki tasarım ve kayış seçenekleri sunacak olan akıllı saatin, enerji tasarruflu HiSilicon Hi1132 işlemci, 16MB RAM ve 4GB depolama kapasitesine sahip olacağı belirtilmiş.

    Huawei Watch GT 2e'nin görselleri ve teknik detayları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Bluetooth 5.1, kablosuz adaptör, kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, pusula ve GPS gibi özelliklerle gelecek olan Huawei Watch GT 2e'nin, 455 mAh kapasiteli pille birlikte 14 güne varan kullanım süresi sunduğu da diğer bilgiler arasında. Henüz tanıtım tarihi açıklanmayan akıllı saatin 200 avroluk fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_watch_gt_2e_renders_and_specs_surface-news-42058.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    brahmi26 (bülent rahmi ÜNAL) 22 sa.
    Bu saatlerdeki GPS özelliği çocuk saati olarak kullanmamızı sağlarlar mı acaba?
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    KaleyDeskop (ali ) 2 gün
    işletim sistemi wear os olmayan hiç bir cihazı almamak lazım, ben fossil gen 5 yada casio f21hr almayı düşünüyorum..
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 gün
    16gm ram bellek yanlis yazilmis. 16mb olacak.
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    Aragorns 2 gün
    Bunu kendi isteğiyle alan varmı cidden
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