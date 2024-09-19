Huawei’nin popüler akıllı saati bu defa da “yeşil” renk seçeneğiyle geliyor

Huawei, Mart 2023'te tanıttığı Watch Ultimate modeline yeni bir renk seçeneği eklemeye hazırlanıyor. Duyumcular tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu model yakında yeşil renkte de sunulacak. Sızdırılan görüntülere bakıldığında, saat kasasında yeşil ve gümüş tonlarının hakim olduğu görülüyor. Saatin geri kalan bölümü ise tamamen metalik gümüş renginde olacak.
Yeni renk seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak, Huawei'nin Watch GT 5 serisi için düzenlediği etkinlikte bu duyurunun yapılması olası. Huawei Watch Ultimate, şık tasarımı ve dayanıklı malzemeleriyle öne çıkan bir akıllı saat. Safir kristal ekran, seramik arka kapak, titanyum kayış ve zirkonyum kasası sayesinde çizilmelere karşı oldukça dayanıklı. Ayrıca saat, EN 13319 ve ISO 22810 standartlarına uygun su geçirmezlik özelliği ile dalış tutkunları için ideal. Saatin içerisinde dalış uygulamaları da yer alıyor.
1.5 inçlik AMOLED ekranı 450 x 450 piksel çözünürlüğe sahip ve LTPO teknolojisi sayesinde 1 Hz ile 60 Hz arasında değişken bir yenileme hızını destekliyor. 48.5 mm kasa çapına ve 13 mm kalınlığa sahip bu saat, kayışsız haliyle 76 gram ağırlığında. İlk başta siyah nitril ve gümüş titanyum olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya çıkmıştı.
Pil ömrü açısından, Huawei Watch Ultimate 530 mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjla 14 güne kadar kullanım sunuyor. Yoğun kullanımda ise bu süre 8 güne kadar iniyor. Huawei'nin fitness ve sağlık uygulamaları ile uyumlu olan saat, ayrıca NFC ve EKG teknolojilerini de destekliyor.
Başlangıçta 749€ fiyatla satışa sunulan bu modelin, Voyage Blue versiyonu ise 899€ olarak belirlenmişti. Ancak zamanla bu fiyatlarda bir miktar düşüş yaşandı. Huawei Watch Ultimate modelinin ülkemizdeki fiyatı ise şu an için 20.499-TL. Yeni gelecek yeşil renk seçeneğiyle birlikte Watch Ultimate, kullanıcılarına daha fazla görsel çeşitlilik sunmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...