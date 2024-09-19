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    Huawei’nin popüler akıllı saati bu defa da “yeşil” renk seçeneğiyle geliyor

    Akıllı saat pazarının en önemli isimlerinden biri haline gelen Huawei, bir taraftan yeni modellerini geliştirirken diğer taraftan ise mevcut modellerini güncellemeye devam ediyor.

    Huawei Watch Ultimate yeşil renk seçeneğine kavuşuyor

    Huawei, Mart 2023'te tanıttığı Watch Ultimate modeline yeni bir renk seçeneği eklemeye hazırlanıyor. Duyumcular tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu model yakında yeşil renkte de sunulacak. Sızdırılan görüntülere bakıldığında, saat kasasında yeşil ve gümüş tonlarının hakim olduğu görülüyor. Saatin geri kalan bölümü ise tamamen metalik gümüş renginde olacak.

    Yeni renk seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak, Huawei'nin Watch GT 5 serisi için düzenlediği etkinlikte bu duyurunun yapılması olası. Huawei Watch Ultimate, şık tasarımı ve dayanıklı malzemeleriyle öne çıkan bir akıllı saat. Safir kristal ekran, seramik arka kapak, titanyum kayış ve zirkonyum kasası sayesinde çizilmelere karşı oldukça dayanıklı. Ayrıca saat, EN 13319 ve ISO 22810 standartlarına uygun su geçirmezlik özelliği ile dalış tutkunları için ideal. Saatin içerisinde dalış uygulamaları da yer alıyor.

    1.5 inçlik AMOLED ekranı 450 x 450 piksel çözünürlüğe sahip ve LTPO teknolojisi sayesinde 1 Hz ile 60 Hz arasında değişken bir yenileme hızını destekliyor. 48.5 mm kasa çapına ve 13 mm kalınlığa sahip bu saat, kayışsız haliyle 76 gram ağırlığında. İlk başta siyah nitril ve gümüş titanyum olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya çıkmıştı.

    Pil ömrü açısından, Huawei Watch Ultimate 530 mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjla 14 güne kadar kullanım sunuyor. Yoğun kullanımda ise bu süre 8 güne kadar iniyor. Huawei'nin fitness ve sağlık uygulamaları ile uyumlu olan saat, ayrıca NFC ve EKG teknolojilerini de destekliyor.

    Başlangıçta 749€ fiyatla satışa sunulan bu modelin, Voyage Blue versiyonu ise 899€ olarak belirlenmişti. Ancak zamanla bu fiyatlarda bir miktar düşüş yaşandı. Huawei Watch Ultimate modelinin ülkemizdeki fiyatı ise şu an için 20.499-TL. Yeni gelecek yeşil renk seçeneğiyle birlikte Watch Ultimate, kullanıcılarına daha fazla görsel çeşitlilik sunmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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