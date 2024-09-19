Huawei’nin popüler akıllı saati bu defa da “yeşil” renk seçeneğiyle geliyor

Huawei, Mart 2023'te tanıttığı Watch Ultimate modeline yeni bir renk seçeneği eklemeye hazırlanıyor. Duyumcular tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu model yakında yeşil renkte de sunulacak. Sızdırılan görüntülere bakıldığında, saat kasasında yeşil ve gümüş tonlarının hakim olduğu görülüyor. Saatin geri kalan bölümü ise tamamen metalik gümüş renginde olacak.

Yeni renk seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak, Huawei'nin Watch GT 5 serisi için düzenlediği etkinlikte bu duyurunun yapılması olası. Huawei Watch Ultimate, şık tasarımı ve dayanıklı malzemeleriyle öne çıkan bir akıllı saat. Safir kristal ekran, seramik arka kapak, titanyum kayış ve zirkonyum kasası sayesinde çizilmelere karşı oldukça dayanıklı. Ayrıca saat, EN 13319 ve ISO 22810 standartlarına uygun su geçirmezlik özelliği ile dalış tutkunları için ideal. Saatin içerisinde dalış uygulamaları da yer alıyor.

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1.5 inçlik AMOLED ekranı 450 x 450 piksel çözünürlüğe sahip ve LTPO teknolojisi sayesinde 1 Hz ile 60 Hz arasında değişken bir yenileme hızını destekliyor. 48.5 mm kasa çapına ve 13 mm kalınlığa sahip bu saat, kayışsız haliyle 76 gram ağırlığında. İlk başta siyah nitril ve gümüş titanyum olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya çıkmıştı.

Pil ömrü açısından, Huawei Watch Ultimate 530 mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjla 14 güne kadar kullanım sunuyor. Yoğun kullanımda ise bu süre 8 güne kadar iniyor. Huawei'nin fitness ve sağlık uygulamaları ile uyumlu olan saat, ayrıca NFC ve EKG teknolojilerini de destekliyor.

Başlangıçta 749€ fiyatla satışa sunulan bu modelin, Voyage Blue versiyonu ise 899€ olarak belirlenmişti. Ancak zamanla bu fiyatlarda bir miktar düşüş yaşandı. Huawei Watch Ultimate modelinin ülkemizdeki fiyatı ise şu an için 20.499-TL. Yeni gelecek yeşil renk seçeneğiyle birlikte Watch Ultimate, kullanıcılarına daha fazla görsel çeşitlilik sunmayı hedefliyor.

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Huawei Watch Ultimate yeşil renk seçeneğine kavuşuyor