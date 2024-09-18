Samsung’un 16 Eylül 2024’te başlattığı One UI 6.1.1 güncellemesi, Galaxy S23 serisi, Z Fold 5, Z Flip 5 gibi birçok cihaz için kullanıma sunuldu. Ancak bu yeni güncelleme beraberinde bazı sorunlar da getirdi. Özellikle Galaxy S23 serisi kullanıcıları, güncellemenin kamera performansını düşürdüğünü sosyal medyada dile getirmeye başladı. Bu konudaki şikayetler hızla artarken, Samsung’un kamera sorununu bir an önce çözmesi talep ediliyor.

Galaxy S23 serisinin yaşadığı bu kamera sorunlarının güncelleme ile ortaya çıkması, kullanıcılar arasında hayal kırıklığına yol açtı. Özellikle CXH7 yapı numaralı güncelleme ile ortaya çıkan bu problem, Galaxy S23 Ultra modeli için ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Kullanıcılar, özellikle 16x ile 19.9x arasında yakınlaştırma yapıldığında fotoğrafların bulanıklaştığını belirtiyor. Bu sorunun giderilmesi için Samsung’dan bir güncelleme bekleniyor.

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One UI güncellemelerini takip eden Tarun Vats’a göre, kamera ayarlarında optimizasyon seviyesini orta veya minimum seviyeye indirmek sorunu geçici olarak çözüyor. Ancak kullanıcıların bu tür ayarlarla uğraşmak zorunda kalmaması gerekli. Ayrıca, One UI 6.1.1 güncellemesinin Ağustos güvenlik yaması ile geldiği, fakat güncel bir güvenlik yaması içermediği söylentileri de mevcut. Aslında bu güncellemenin Ağustos ayı sonunda yayınlanması planlanıyordu ve Samsung’un kamera sorununu içeren bir güncelleme ile birlikte Eylül güvenlik yaması sunabileceği düşünülüyordu.

Samsung’un amiral gemisi olan Galaxy S23 serisinin iyi bir kamera donanımına sahip olduğu biliniyor. Bu yüzden güncelleme ile ortaya çıkan sorun kullanıcılar için göz ardı edilemez bir hata olarak görülüyor.

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One UI 6.1.1 güncellemesi Galaxy S23 serisine yaramadı