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    Anlık Bildirim

    One UI 6.1.1 güncellemesi Galaxy S23 serisine yaramadı

    Samsung’un amiral gemisi serilerinden biri olan Galaxy S23, geçtiğimiz günlerde yeni güncellemesine kavuşmuştu. Ancak bu güncelleme, cihazda bazı yeni sorunların ortaya çıkmasına neden oldu.

    One UI 6.1.1 güncellemesi Galaxy S23 serisine yaramadı

    Samsung’un 16 Eylül 2024’te başlattığı One UI 6.1.1 güncellemesi, Galaxy S23 serisi, Z Fold 5, Z Flip 5 gibi birçok cihaz için kullanıma sunuldu. Ancak bu yeni güncelleme beraberinde bazı sorunlar da getirdi. Özellikle Galaxy S23 serisi kullanıcıları, güncellemenin kamera performansını düşürdüğünü sosyal medyada dile getirmeye başladı. Bu konudaki şikayetler hızla artarken, Samsung’un kamera sorununu bir an önce çözmesi talep ediliyor.

    Galaxy S23 serisinin yaşadığı bu kamera sorunlarının güncelleme ile ortaya çıkması, kullanıcılar arasında hayal kırıklığına yol açtı. Özellikle CXH7 yapı numaralı güncelleme ile ortaya çıkan bu problem, Galaxy S23 Ultra modeli için ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Kullanıcılar, özellikle 16x ile 19.9x arasında yakınlaştırma yapıldığında fotoğrafların bulanıklaştığını belirtiyor. Bu sorunun giderilmesi için Samsung’dan bir güncelleme bekleniyor.

    One UI güncellemelerini takip eden Tarun Vats’a göre, kamera ayarlarında optimizasyon seviyesini orta veya minimum seviyeye indirmek sorunu geçici olarak çözüyor. Ancak kullanıcıların bu tür ayarlarla uğraşmak zorunda kalmaması gerekli. Ayrıca, One UI 6.1.1 güncellemesinin Ağustos güvenlik yaması ile geldiği, fakat güncel bir güvenlik yaması içermediği söylentileri de mevcut. Aslında bu güncellemenin Ağustos ayı sonunda yayınlanması planlanıyordu ve Samsung’un kamera sorununu içeren bir güncelleme ile birlikte Eylül güvenlik yaması sunabileceği düşünülüyordu.

    Samsung’un amiral gemisi olan Galaxy S23 serisinin iyi bir kamera donanımına sahip olduğu biliniyor. Bu yüzden güncelleme ile ortaya çıkan sorun kullanıcılar için göz ardı edilemez bir hata olarak görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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