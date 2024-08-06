Huawei yeni amiral gemisi oyuncu faresini duyurdu

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Tam Boyutta Gör ABD tarafından ağır ambargolar altında olsa da Huawei farklı sektörlerde ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma son olarak Çin’de amiral gemisi özelliklere sahip yeni oyuncu faresini satışa sunuyor.

Huawei Xingyue Mouse GT özellikleri ve fiyatı

Huawei Xingyue Mouse GT oyuncu faresi NearLink Star Flash adındaki yakın mesafe kablosuz bağlantı kullanarak akıcı PC ve tablet iletişimi sağlıyor. Sadece 0.125 mili saniye gecikme sunan fare 30000 DPI hassasiyete sahip. Tuşlar ise 100 milyona kadar basış ömrü sunuyor.

Huawei ABD’ye meydan okudu 1 ay önce eklendi

8kHz tarama hızı ve 750 IPS hareket takibi olan fare tek şarj ile 80 saate kadar kullanılabiliyor. 1 dakikalık şarj ile 14 saatlik kullanım süresi elde ediliyor. 59 gram ağırlığında olan farenin fiyatı ise 84$ civarında olacak.

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Huawei Xingyue Mouse GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı