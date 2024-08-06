Huawei yeni amiral gemisi oyuncu faresini duyurdu

Huawei Xingyue Mouse GT özellikleri ve fiyatı
Huawei Xingyue Mouse GT oyuncu faresi NearLink Star Flash adındaki yakın mesafe kablosuz bağlantı kullanarak akıcı PC ve tablet iletişimi sağlıyor. Sadece 0.125 mili saniye gecikme sunan fare 30000 DPI hassasiyete sahip. Tuşlar ise 100 milyona kadar basış ömrü sunuyor.
8kHz tarama hızı ve 750 IPS hareket takibi olan fare tek şarj ile 80 saate kadar kullanılabiliyor. 1 dakikalık şarj ile 14 saatlik kullanım süresi elde ediliyor. 59 gram ağırlığında olan farenin fiyatı ise 84$ civarında olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.