Huawei meydan okudu: Gelişmiş AI yongalara ihtiyacımız yok

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Tam Boyutta Gör ABD ambargoları sebebiyle en gelişmiş yapay zekâ yongalarına ve üretim süreçlerine erişimi kısıtlanan Çin farklı çözümler geliştirerek yarıştan geri kalmamaya çalışıyor. Çinli şirketler yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Çin’in fendi

Çin’de bir konferansta konuşan Huawei Cloud patronu Zhang Ping, ABD tarafından kendilerine uygulanan ambargoya rağmen üst seviye yongalara bağımlı kalmadan yapay zekâ alanında lider kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

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Ascend 910 serisi ile Nvidia A100 hızlandırıcılarına rakip olan Huawei, ambargoların görünüşte Baidu, Tencent gibi firmalara bir dezavantaj oluştursa da ileride önemli bir fırsat ortaya çıkaracağına inanıyor.

Hem gelişmiş yongalara erişememek hem de üretim süreçlerini ilerletememek Çinli yonga firmalarına iki büyük dezavantaj ortaya çıkarıyor. Performans açısından geride kalan ve fazla enerji tüketen sistemler. Huawei bu sorunu bulut altyapısı, kenar sunucu altyapısı ve ağ altyapısıyla çözebileceklerini düşünüyor.

Bu üçlü sac ayağı ile hem performansı arttıran hem de nispeten daha az enerji tüketen yapay zekâ sistemleri elde etmek mümkün olacak. Böylece Çin tamamen gelişmiş yongalara olan bağımlılığını sona erdirmiş olacak. Huawei bu konuda öncü bir rol üstelenebileceğini de belirtiyor.

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