Huawei meydan okudu: Gelişmiş AI yongalara ihtiyacımız yok

Çin’in fendi
Çin’de bir konferansta konuşan Huawei Cloud patronu Zhang Ping, ABD tarafından kendilerine uygulanan ambargoya rağmen üst seviye yongalara bağımlı kalmadan yapay zekâ alanında lider kalmaya devam edeceklerini açıkladı.
Ascend 910 serisi ile Nvidia A100 hızlandırıcılarına rakip olan Huawei, ambargoların görünüşte Baidu, Tencent gibi firmalara bir dezavantaj oluştursa da ileride önemli bir fırsat ortaya çıkaracağına inanıyor.
Hem gelişmiş yongalara erişememek hem de üretim süreçlerini ilerletememek Çinli yonga firmalarına iki büyük dezavantaj ortaya çıkarıyor. Performans açısından geride kalan ve fazla enerji tüketen sistemler. Huawei bu sorunu bulut altyapısı, kenar sunucu altyapısı ve ağ altyapısıyla çözebileceklerini düşünüyor.
Bu üçlü sac ayağı ile hem performansı arttıran hem de nispeten daha az enerji tüketen yapay zekâ sistemleri elde etmek mümkün olacak. Böylece Çin tamamen gelişmiş yongalara olan bağımlılığını sona erdirmiş olacak. Huawei bu konuda öncü bir rol üstelenebileceğini de belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.