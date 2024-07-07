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    Huawei meydan okudu: Gelişmiş AI yongalara ihtiyacımız yok

    İleri düzey yongalara erişimi kesilen Huawei çareyi sofistike çözümlerde arıyor. Farklı altyapıları bir araya getiren Huawei verimli bir yapay zekâ işleyişi elde edecek. 
    Huawei Tam Boyutta Gör
    ABD ambargoları sebebiyle en gelişmiş yapay zekâ yongalarına ve üretim süreçlerine erişimi kısıtlanan Çin farklı çözümler geliştirerek yarıştan geri kalmamaya çalışıyor. Çinli şirketler yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor.

    Çin’in fendi

    Çin’de bir konferansta konuşan Huawei Cloud patronu Zhang Ping, ABD tarafından kendilerine uygulanan ambargoya rağmen üst seviye yongalara bağımlı kalmadan yapay zekâ alanında lider kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

    Ascend 910 serisi ile Nvidia A100 hızlandırıcılarına rakip olan Huawei, ambargoların görünüşte Baidu, Tencent gibi firmalara bir dezavantaj oluştursa da ileride önemli bir fırsat ortaya çıkaracağına inanıyor.

    Hem gelişmiş yongalara erişememek hem de üretim süreçlerini ilerletememek Çinli yonga firmalarına iki büyük dezavantaj ortaya çıkarıyor. Performans açısından geride kalan ve fazla enerji tüketen sistemler. Huawei bu sorunu bulut altyapısı, kenar sunucu altyapısı ve ağ altyapısıyla çözebileceklerini düşünüyor.

    Bu üçlü sac ayağı ile hem performansı arttıran hem de nispeten daha az enerji tüketen yapay zekâ sistemleri elde etmek mümkün olacak. Böylece Çin tamamen gelişmiş yongalara olan bağımlılığını sona erdirmiş olacak. Huawei bu konuda öncü bir rol üstelenebileceğini de belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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