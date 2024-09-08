Huawei, yapay zeka alanında çığır açacak yarı iletkenini tanıtabilir

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Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen teknoloji alanındaki ilerleyişini sürdürüyor. 2020'de ABD'nin yarı iletkenlere yönelik kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan şirket, geçtiğimiz yıl yeni bir akıllı telefonla beklenmedik bir geri dönüş yaptı. Şimdi ise, Huawei’nin Shenzhen'de düzenleyeceği sonbahar lansman etkinliği, teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

Etkinliğin en dikkat çekici yönü, Huawei’nin gizli çip tasarım birimi HiSilicon'un, yapay zeka (AI) alanında çığır açacak yeni bir yarı iletkeni tanıtma olasılığı. ABD'li teknoloji devleri Nvidia gibi firmaların Çin’e satış yapamadığı üst düzey çiplerle rekabet edebileceği düşünülen bu yeni çipin, özellikle Çin ve Küresel Güney'deki pazar payını etkileyebileceği konuşuluyor. Bu gelişmenin, ABD'nin Çin’in teknoloji alanındaki ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla uyguladığı yaptırım politikasını gözden geçirmesine neden olabileceği de değerlendiriliyor.

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ABD, buna rağmen Çin gibi rakiplerine yönelik teknolojik erişimi kısıtlamak için adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Ticaret Bakanlığı, kuantum hesaplama ve gelişmiş çip üretim ekipmanlarına yönelik ihracat kontrollerini daha da sıkılaştırdı. Hollanda’nın teknoloji devi ASML'nin bulunduğu ülke de dahil olmak üzere, benzer önlemler alan ülkeler için bazı istisnalar uygulanıyor.

Huawei’nin bu yeni yarı iletkenle ilgili hala bazı engelleri aşması gerekiyor. Şirketin, ABD’nin uyguladığı kısıtlamalar ve Çin’in yarı iletken ekosisteminin gelişmemiş olması nedeniyle performans sorunları ve seri üretim zorlukları yaşadığı belirtiliyor. Buna rağmen, Huawei’nin ABD ve Güney Koreli rakipleriyle rekabet edebilmek için yeni ürünler sunma baskısıyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

Uzmanlar, etkinlikte Huawei'nin Kirin 9000s serisi akıllı telefon çipleri ve yapay zeka modelleri için geliştirilen A910 serisi çipleri öne çıkaracağını düşünüyor. Santa Clara Üniversitesi'nden Long Le'ye göre, Huawei'nin bu etkinlikte A910 serisinin en gelişmiş versiyonu olan A910-C çipini tanıtması bekleniyor. Le, bu çipin Nvidia'nın üst düzey H100 modeline rakip olabileceğini ve Huawei'nin Çin pazarında Nvidia’ya güçlü bir rakip olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak, Huawei’nin bu yeni teknolojik hamlesi, ABD’nin yaptırım politikalarıyla doğrudan ilişkili ve Çin’in teknoloji alanındaki rekabet gücünü nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

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