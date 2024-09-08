Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei, yapay zeka alanında çığır açacak yarı iletkenini tanıtabilir

    Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen teknoloji alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin düzenleyeceği etkinlikte, yapay zeka alanında çığır açacak ürününü tanıtabilir.

    Huawei, yapay zeka alanında çığır açmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen teknoloji alanındaki ilerleyişini sürdürüyor. 2020'de ABD'nin yarı iletkenlere yönelik kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan şirket, geçtiğimiz yıl yeni bir akıllı telefonla beklenmedik bir geri dönüş yaptı. Şimdi ise, Huawei’nin Shenzhen'de düzenleyeceği sonbahar lansman etkinliği, teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

    Etkinliğin en dikkat çekici yönü, Huawei’nin gizli çip tasarım birimi HiSilicon'un, yapay zeka (AI) alanında çığır açacak yeni bir yarı iletkeni tanıtma olasılığı. ABD'li teknoloji devleri Nvidia gibi firmaların Çin’e satış yapamadığı üst düzey çiplerle rekabet edebileceği düşünülen bu yeni çipin, özellikle Çin ve Küresel Güney'deki pazar payını etkileyebileceği konuşuluyor. Bu gelişmenin, ABD'nin Çin’in teknoloji alanındaki ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla uyguladığı yaptırım politikasını gözden geçirmesine neden olabileceği de değerlendiriliyor.

    ABD, buna rağmen Çin gibi rakiplerine yönelik teknolojik erişimi kısıtlamak için adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Ticaret Bakanlığı, kuantum hesaplama ve gelişmiş çip üretim ekipmanlarına yönelik ihracat kontrollerini daha da sıkılaştırdı. Hollanda’nın teknoloji devi ASML'nin bulunduğu ülke de dahil olmak üzere, benzer önlemler alan ülkeler için bazı istisnalar uygulanıyor.

    Huawei’nin bu yeni yarı iletkenle ilgili hala bazı engelleri aşması gerekiyor. Şirketin, ABD’nin uyguladığı kısıtlamalar ve Çin’in yarı iletken ekosisteminin gelişmemiş olması nedeniyle performans sorunları ve seri üretim zorlukları yaşadığı belirtiliyor. Buna rağmen, Huawei’nin ABD ve Güney Koreli rakipleriyle rekabet edebilmek için yeni ürünler sunma baskısıyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

    Uzmanlar, etkinlikte Huawei'nin Kirin 9000s serisi akıllı telefon çipleri ve yapay zeka modelleri için geliştirilen A910 serisi çipleri öne çıkaracağını düşünüyor. Santa Clara Üniversitesi'nden Long Le'ye göre, Huawei'nin bu etkinlikte A910 serisinin en gelişmiş versiyonu olan A910-C çipini tanıtması bekleniyor. Le, bu çipin Nvidia'nın üst düzey H100 modeline rakip olabileceğini ve Huawei'nin Çin pazarında Nvidia’ya güçlü bir rakip olduğunu vurguluyor.

    Sonuç olarak, Huawei’nin bu yeni teknolojik hamlesi, ABD’nin yaptırım politikalarıyla doğrudan ilişkili ve Çin’in teknoloji alanındaki rekabet gücünü nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    onderweb 9 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mitsubishi colt kronik sorunları jacques philippe saat ekşi siyah plastik tampon çizik giderme en iyi cam filmi markası pendikten adalara nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A05S
    Samsung Galaxy A05S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız