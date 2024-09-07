Honor’dan Samsung’a kışkırtıcı gönderme: İşler iyice ilginçleşiyor

Geçtiğimiz günlerde IFA 2024 kapsamında tanıtılan Honor Magic V3, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak sahneye çıktı. Ancak, bu lansman sadece cihazın inceliğiyle değil, Honor'un agresif pazarlama taktikleriyle de dikkat çekti. Honor, tanıtım öncesi ve sonrasında rakibi Samsung’a yönelik alaycı göndermelerde bulunmaktan geri kalmadı.
Önce, Samsung'un katlanabilir telefonlarının kalınlığını hedef alan mizahi reklamlarla gündeme gelen Honor, Galaxy Z Fold 6 kullanıcılarına küçük bir 'özür' mesajı dahi iletti. Magic V3’ün menteşesine kazınan bu mesaj, Samsung sahiplerinin 'kalın' cihazları karşısında hayal kırıklığına uğramış olabilecekleri için gönderilmişti. Ancak Honor burada durmadı ve rekabeti daha da kızıştırdı.
Şimdi ise Fransa sokaklarında dolaşan bir minibüs, Honor’un yeni reklam kampanyasının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Aracın üzerindeki afişte, “Sam Sung” isimli bir kullanıcının Magic V3 hakkındaki değerlendirmesi yer alıyor. Evet, yanlış duymadınız, "Sam Sung" ismi bu reklamda bilerek kullanılmış. Londra’da biyomedikal bilimler mezunu olduğu iddia edilen bu “Sam Sung”, Magic V3’ün “daha ince ve hafif” olduğunu belirterek cihazı bir numaralı katlanabilir telefon olarak övüyor. Hatta Honor, bu oyunu bir adım daha ileri taşıyarak Glasgow'dan başka bir "Sam Sung" bularak, onun da Magic V3'ü “en iyi katlanabilir telefon” olarak tanımladığı bir değerlendirmeye yer veriyor.
Ancak, bu noktada Honor'un pazarlama hamleleri biraz abartılı bulunmaya başlandı. Eğlenceli bir rekabet ortamı yaratmak genelde olumlu sonuçlar doğurabilirken, sürekli Samsung’a yönelik bu tür alaycı reklamlar Honor’un kendi ürününün güçlü yanlarından çok, rakibine odaklandığını düşündürüyor. Magic V3 gerçekten etkileyici teknik özelliklere sahip, ancak bu tür kampanyalar ürünün kendisinden çok, rekabetin ön plana çıkmasına neden oluyor.
Sonuç olarak, rekabetin sağlıklı olduğu bir gerçek, ancak Honor'un bu noktada biraz daha ürününün kendi özelliklerine odaklanması faydalı olabilir. Magic V3’ün sadece en ince katlanabilir telefon olması yetmez; performansı, kullanıcı deneyimi ve teknolojik yenilikleri de vurgulanmalı. Sonuçta iyi bir ürün, kendi başına da tüketicileri cezbetmeli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.