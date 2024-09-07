Honor’dan Samsung’a kışkırtıcı gönderme: İşler iyice ilginçleşiyor

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Geçtiğimiz günlerde IFA 2024 kapsamında tanıtılan Honor Magic V3, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak sahneye çıktı. Ancak, bu lansman sadece cihazın inceliğiyle değil, Honor'un agresif pazarlama taktikleriyle de dikkat çekti. Honor, tanıtım öncesi ve sonrasında rakibi Samsung’a yönelik alaycı göndermelerde bulunmaktan geri kalmadı.

Önce, Samsung'un katlanabilir telefonlarının kalınlığını hedef alan mizahi reklamlarla gündeme gelen Honor, Galaxy Z Fold 6 kullanıcılarına küçük bir 'özür' mesajı dahi iletti. Magic V3’ün menteşesine kazınan bu mesaj, Samsung sahiplerinin 'kalın' cihazları karşısında hayal kırıklığına uğramış olabilecekleri için gönderilmişti. Ancak Honor burada durmadı ve rekabeti daha da kızıştırdı.

Şimdi ise Fransa sokaklarında dolaşan bir minibüs, Honor’un yeni reklam kampanyasının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Aracın üzerindeki afişte, “Sam Sung” isimli bir kullanıcının Magic V3 hakkındaki değerlendirmesi yer alıyor. Evet, yanlış duymadınız, "Sam Sung" ismi bu reklamda bilerek kullanılmış. Londra’da biyomedikal bilimler mezunu olduğu iddia edilen bu “Sam Sung”, Magic V3’ün “daha ince ve hafif” olduğunu belirterek cihazı bir numaralı katlanabilir telefon olarak övüyor. Hatta Honor, bu oyunu bir adım daha ileri taşıyarak Glasgow'dan başka bir "Sam Sung" bularak, onun da Magic V3'ü “en iyi katlanabilir telefon” olarak tanımladığı bir değerlendirmeye yer veriyor.

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Ancak, bu noktada Honor'un pazarlama hamleleri biraz abartılı bulunmaya başlandı. Eğlenceli bir rekabet ortamı yaratmak genelde olumlu sonuçlar doğurabilirken, sürekli Samsung’a yönelik bu tür alaycı reklamlar Honor’un kendi ürününün güçlü yanlarından çok, rakibine odaklandığını düşündürüyor. Magic V3 gerçekten etkileyici teknik özelliklere sahip, ancak bu tür kampanyalar ürünün kendisinden çok, rekabetin ön plana çıkmasına neden oluyor.

Sonuç olarak, rekabetin sağlıklı olduğu bir gerçek, ancak Honor'un bu noktada biraz daha ürününün kendi özelliklerine odaklanması faydalı olabilir. Magic V3’ün sadece en ince katlanabilir telefon olması yetmez; performansı, kullanıcı deneyimi ve teknolojik yenilikleri de vurgulanmalı. Sonuçta iyi bir ürün, kendi başına da tüketicileri cezbetmeli.

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