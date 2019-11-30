Huawei'ye göre en güvenli işletim sistemi, kendi geliştirdiği HarmonyOS

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Yakın tarihli bir röportajda, Huawei Halkla İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Joy Tan, HarmonyOS işletim sisteminin kodunun, piyasadaki diğer işletim sistemlerinden daha az satıra sahip olduğunu ve yeni işletim sisteminin daha yüksek bir güvenlik düzeyi sunduğunu söyledi.

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2020 yılında ilk beşe girecek

"HarmonyOS, güçlü özelliklere sahip hafif, kompakt bir işletim sistemidir. Piyasadaki diğer işletim sistemleri ile karşılaştırıldığında, daha az sayıda kod satırına sahiptir ve daha güvenlidir. Ayrıca, uygulamalar çok çeşitli cihazlarda çalıştırılabilir." şeklinde açıklama yapan Joy Tan, HarmonyOS işletim sisteminimn 2020 yılında yükselişe geçeceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Harmony işletim sistemini başlattık. Counterpoint Research'ün raporunda belirttiği gibi, 2020'nin sonunda Harmony işletim sistemi Linux'tan daha popüler hale gelecek. Böylece, dijital cihazlar için beşinci en büyük işletim sistemi olacağını söyleyebiliriz."

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Bununla beraber araştırma şirketi Counterpoint'in raporuna göe Huawei HarmonyOS, 2020'de pazarın %2'sine sahip olacak. Kalan paylar ise şu şekilde dağıtılacak: Android %39, Windows %35, İOS %13.87, MacOS %5.92, ve Linux %0.77.

https://www.gizchina.com/2019/11/29/harmony-os-fifth-largest-os-by-2020/