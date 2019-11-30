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    Cep İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'ye göre en güvenli işletim sistemi, kendi geliştirdiği HarmonyOS

    ABD ile yaşadığı ticaret yasağının ardından kendi işletim sistemini geliştirmeye ağırlık veren Huawei'ye göre, HarmonyOS 2020 yılında dünyanın en büyük beşinci işletim sistemi olacak.
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    Cep İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'ye göre en güvenli işletim sistemi, kendi geliştirdiği HarmonyOS
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    Yakın tarihli bir röportajda, Huawei Halkla İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Joy Tan, HarmonyOS işletim sisteminin kodunun, piyasadaki diğer işletim sistemlerinden daha az satıra sahip olduğunu ve yeni işletim sisteminin daha yüksek bir güvenlik düzeyi sunduğunu söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, yılın üçüncü çeyreğinde Apple'ı geçerek Çin tablet pazarında lider oldu"

    2020 yılında ilk beşe girecek

    "HarmonyOS, güçlü özelliklere sahip hafif, kompakt bir işletim sistemidir. Piyasadaki diğer işletim sistemleri ile karşılaştırıldığında, daha az sayıda kod satırına sahiptir ve daha güvenlidir. Ayrıca, uygulamalar çok çeşitli cihazlarda çalıştırılabilir." şeklinde açıklama yapan Joy Tan, HarmonyOS işletim sisteminimn 2020 yılında yükselişe geçeceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Harmony işletim sistemini başlattık. Counterpoint Research'ün raporunda belirttiği gibi, 2020'nin sonunda Harmony işletim sistemi Linux'tan daha popüler hale gelecek. Böylece, dijital cihazlar için beşinci en büyük işletim sistemi olacağını söyleyebiliriz."

    Huawei'ye göre en güvenli işletim sistemi, kendi geliştirdiği HarmonyOS
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    Bununla beraber araştırma şirketi Counterpoint'in raporuna göe Huawei HarmonyOS, 2020'de pazarın %2'sine sahip olacak. Kalan paylar ise şu şekilde dağıtılacak:  Android %39, Windows %35, İOS %13.87, MacOS %5.92, ve Linux %0.77.



    https://www.gizchina.com/2019/11/29/harmony-os-fifth-largest-os-by-2020/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    seamewe5 6 dk.
    Yaw he he. Gerzeksin huawei!
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